Marathi News
'माझं घर, कुटुंब उद्ध्वस्त करायचा प्रयत्न', धंगेकरांचा चंद्रकांत पाटलांवर खळबळजनक आरोप, 'माझ्या अंगावर लोक सोडून...'

Ravindra Dhangekar To The Point Interview: चंद्रकांत पाटलांनी आपल्यावर लोकं सोडली. राजकीय ताकद वापरुन देशोधडीला लावायचं काम केलं असा खळबळजनक आरोप रवींद्र धंगेकरांनी झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट' कार्यक्रमात केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 1, 2025, 09:19 PM IST
Ravindra Dhangekar To The Point Interview: चंद्रकांत पाटील यांनी राजकीय ताकद लावून आपल्यावर लोकं सोडली असा थेट आरोप शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर यांनी केला आहे. झी २४ तासच्या टू द पॉईंट या विशेष कार्यक्रमात त्यांनी हे विधान केलं. राजकीय ताकद वापरुन देशोधडीला लावण्याचं काम पुण्यात झालं. त्यात आपण सापडलो असाही आरोप त्यांनी केला आहे. तसंच वक्फमध्ये शून्य टक्के आधार नसताना आपल्यावर अन्याय झाल्याचं धंगेकर यांनी सांगितलं आहे. यामध्ये कोर्टानं दोषी ठरवलं तर आपलं प्रचंड नुकसान होईल आणि चंद्रकांत पाटील यांनी हे केल्याचा आरोप धंगेकरांनी केला. 

चंद्रकांत पाटलांबद्दल का बोलत आहात? असं विचारलं असता रवींद्र धंगेकरांनी सांगितलं की, "या यंत्रणेत तुमचं घऱ, कुटुंब उद्ध्वस्त करायचं अशा पद्धतीचं राजकारण पुण्यात सुरु झालं होतं. त्यात मी असा सापडलो. माझ्यावर अन्याय झाला. वक्फमध्ये शून्य टक्के आधार नाही. पण आपली राजकीय ताकद वापरुन माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कुटुंबाला देशोधडीला लावायचं काम चंद्रकांत पाटील करत आहेत".

"ही सगळी लोक माझ्या अंगावर सोडली. तुम्ही वैयक्तिक हल्ला केला. आमचं चुकलं असेल तर तुम्ही आम्हाला समजावून सांगा. कोर्टाने जर आम्हाला दोषी ठरवलं तर आमचं मोठं नुकसान होणार आहे. हे नुकसान प्रचंड आहे आणि ते चंद्रकांत पाटील यांनी केलं आहे", असंही त्यांनी सांगितलं.

पुण्यात जेव्हा काही चुकीचं घडतं तेव्हा माझं पुणेकर म्हणून पुढचं पाऊल असतं. मी केंद्रीय मंत्र्यांचंही नाव घेतलं. जे काही वाटलं ते मी बोललो. आतापर्यंत जे काही झालं त्यावर माझं समाधान झालेलं नाही. हा कारभार इतक्या वेगाने झाला यावरच माझा आक्षेप आहे. जैन मंदिर जाईल अशी भीती सर्वांनाच वाटत होती. 100 टक्के भ्रष्टाचार झाला आहे. यंत्रणा चुकीची वागली आहे. धर्मादाय आयुक्तांपर्यंत चुकीच्या पद्धतीने विषय गेला असंही त्यांनी सांगितलं. 

'एकनाथ शिंदेंनी यावर बोलू नका सांगितलं'

"आता काही दिवस नाव घ्यायचं नाही असं ठरलं आहे. एकनाथ शिंदेंनी यावर बोलू नका सांगितलं आहे. मी गप्प बसलेलो नाही. आरोप करा, पण त्या घोटाळ्यासंदर्भात बोला असं सांगितलं आहे. मला माझ्या नेत्याने सांगितलं आहे. आळंदीला त्यांनी दोन दिवसात विषय संपवून टाकतो असं सांगितलं आहे. तोडगा निघताना दिसत आहे, पण माझं समाधान झालेलं नाही," असंही धंगेकरांनी सांगितलं.  

धंगेकर शांत कधी बसणार? असं विचारलं असता त्यांनी उत्तर दिलं की, "माझे बॉस मला चुकीच्या गोष्टीला पाठिंबा द्या सांगणार नाही. याआधी मी निलेश घायवळांवर बोललो, तेव्हा त्यांनी गुन्हेगाराला माफी द्यायची नाही सांगितलं. जैन बोर्डिंगवर तेही बोलतात. विद्येच्या माहेरघऱात असा भीमपराक्रम कोणी केला असेल तर आम्ही सोडणार नाही. सोडेल तो धंगेकर कुठला. माझं आंदोलन नेहमी शेवटपर्यंत जातं. त्यासाठी मला राजकीय किंमत मोजावी लागली तरी मोजणार. माझ्याविरोधात मोठी यंत्रणा उभी राहिली. त्याचंही मला नुकसान झालं आणि पुढेही होईल". 

 

FAQ

1) रवींद्र धंगेकर यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्यावर काय मुख्य आरोप केले?
शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्यावर राजकीय ताकद वापरून स्वतःवर आणि सर्वसामान्य कुटुंबांवर लोक सोडण्याचा, देशोधडीला लावण्याचा आणि वैयक्तिक हल्ला करण्याचा थेट आरोप केला आहे. त्यांनी म्हटले की, हे सगळे लोक माझ्या अंगावर सोडले गेले आणि यामुळे प्रचंड नुकसान होईल, जे पाटील यांनीच केले आहे.

2)  वक्फ प्रकरणाबाबत धंगेकर यांचे म्हणणे काय आहे?

धंगेकर यांनी सांगितले की, वक्फ प्रकरणात शून्य टक्के आधार नसतानाही त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. कोर्टाने जर त्यांना दोषी ठरवले तर मोठे नुकसान होईल, आणि हे सगळे चंद्रकांत पाटील यांच्या राजकीय ताकदीमुळे घडले आहे. त्यांनी म्हटले, "वक्फमध्ये शून्य टक्के आधार नाही, पण राजकीय ताकद वापरून माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कुटुंबाला देशोधडीला लावायचे काम चंद्रकांत पाटील करत आहेत."

3) पुण्यातील राजकीय परिस्थितीबाबत धंगेकर यांचे मत काय?
धंगेकर यांनी सांगितले की, पुण्यात घरे-कुटुंब उद्ध्वस्त करण्याच्या पद्धतीचे राजकारण सुरू झाले आहे. त्यात ते सापडले असून, अन्याय झाला आहे. जर चूक झाली असेल तर समजावून सांगावे, पण वैयक्तिक हल्ला आणि लोक सोडणे चुकीचे आहे. ते म्हणाले, "या यंत्रणेत तुमचं घर, कुटुंब उद्ध्वस्त करायचं अशा पद्धतीचं राजकारण पुण्यात सुरू झालं होतं."

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

