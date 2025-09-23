English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'रितेश देशमुखचा ‘Masti 4’ लवकरच येतो; टीझर प्रदर्शित, कलाकारांची झलक पाहा!'

Masti 4 Teaser is out : बॉलीवूड अभिनेता रितेश देशमुखच्या प्रमुख भूमिकेतील आगामी कॉमेडी सिनेमा ‘मस्ती 4’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. नुकताच सिनेमाचा टीझर प्रदर्शित झाला असून, त्यात रितेशसोबत सिनेमातील कलाकारांची झलकही पाहायला मिळाली आहे.

Intern | Updated: Sep 23, 2025, 05:51 PM IST
'रितेश देशमुखचा ‘Masti 4’ लवकरच येतो; टीझर प्रदर्शित, कलाकारांची झलक पाहा!'

बॉलीवूडची लोकप्रिय कॉमेडी फ्रँचायझी ‘मस्ती’ पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. फ्रँचायझीची सुरुवात २००४ मध्ये झाली होती, ज्यात रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय आणि आफताब शिवदासानी यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या होत्या. पहिल्या सिनेमाला बॉक्स ऑफिसवर भरभरून प्रतिसाद मिळाला आणि त्यानंतर ‘ग्रँड मस्ती’ (2013) आणि ‘ग्रेट ग्रँड मस्ती’ (2016) हे दोन सीक्वेल प्रेक्षकांच्या भेटीला आले. आता या फ्रँचायझीचा चौथा भाग ‘मस्ती 4’ येतोय, आणि नुकताच त्याचा टीझर प्रदर्शित झाला आहे. टीझरमध्ये पुन्हा एकदा रितेश, विवेक आणि आफताब यांचं त्रिकुट पाहायला मिळत असून, श्रेय्या शर्मा, रुही सिंग आणि एलनाझ नोरोझी या नव्या कलाकारांची झलकही समोर आली आहे. या सिनेमात मजेशीर कॉमिक सिच्युएशन्स, रोमँटिक सीन आणि धमाल संवादांचा जोरदार समावेश आहे, ज्यामुळे प्रेक्षकांना हसत-खेळत काही क्षण डोळ्यात पाणी आणणारे भावनिक क्षणही अनुभवायला मिळतील, असे टीझर पाहूनच जाणवते. ‘मस्ती 4’ 21 नोव्हेंबर रोजी सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार आहे. या सिनेमाचे दिग्दर्शन मिलाप झवेरी करत आहेत, तर निर्मिती कार्यात ए. झुनझुनवाला, शिखा करण अहलुवालिया, इंद्र कुमार, अशोक ठाकेरिया, शोभा कपूर, एकता कपूर आणि उमेश बन्सल यांचा समावेश आहे. फ्रँचायझीच्या या नव्या भागात रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय आणि आफताब शिवदासानी यांच्यासह अनेक पात्रांची धमाल आणि कॉमिक एनर्जी प्रेक्षकांना मनोरंजनाचा परिपूर्ण पॅकेज देईल. 2004 मध्ये पहिल्या भागात अजय देवगण, विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी, लारा दत्ता, अमृता राव, तारा शर्मा आणि जिनिलीया यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या होत्या, आणि त्यानंतरच्या सीक्वेलमध्येही या त्रिकुटाने प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले. या भागात सिनेमाच्या कथेत कौटुंबिक नात्यांचे गोड–तिखट वळण, धमाल हसवणारे दृश्य आणि काही भावनिक क्षण प्रेक्षकांना नवा अनुभव देतील. चाहत्यांना या सिनेमाची उत्सुकता अधिक वाढवण्यासाठी टीझर सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. आता पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे की, ‘मस्ती 4’ बॉक्स ऑफिसवर किती धमाका करतो आणि प्रेक्षकांचा प्रतिसाद कसा असतो.

Add Zee News as a Preferred Source

FAQ
‘मस्ती 4’ सिनेमात कोणकोणते कलाकार दिसणार आहेत?
‘मस्ती 4’मध्ये रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी प्रमुख भूमिकेत आहेत. याशिवाय श्रेय्या शर्मा, रुही सिंग आणि एलनाझ नोरोझी या कलाकारांनीही सिनेमात महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत.

‘मस्ती 4’ सिनेमाची रिलीज तारीख काय आहे?
‘मस्ती 4’ 21 नोव्हेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

‘मस्ती 4’ सिनेमाचे दिग्दर्शन आणि निर्मिती कोण करत आहे?
या सिनेमाचे दिग्दर्शन मिलाप झवेरी करत आहेत. निर्मिती कार्यात ए. झुनझुनवाला, शिखा करण अहलुवालिया, इंद्र कुमार, अशोक ठाकेरिया, शोभा कपूर, एकता कपूर आणि उमेश बन्सल यांचा समावेश आहे.

About the Author
Tags:
masti 4masti movieTeaser#bollywoodstars #entertainment #bollywoodcelebrity #bollywoodmovies #love #friendship #jaanetuyajaanena #wakeupsid #yehjawaanihaideewani #aisha #kuchkuchhotahai #breakkebaad #dilchahtahai

इतर बातम्या

122 सोसायटी, 307 वैयक्तिक भुखंड आणि 4973 सदनिकांच्या पुनर्...

मुंबई बातम्या