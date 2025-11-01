'एकनाथ शिंदेंनी बोलू नका सांगितलंय,' रवींद्र धंगेकरांनी अखेर सांगून टाकलं, 'मला किंमत मोजावी लागली तरी...'

Ravindra Dhangekar To The Point Interview: शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर यांनी जैन बोर्डिंग प्रकरणावरुन मुरलीधर मोहोळ यांच्याविरोधात आरोपांचं रान उठवलं आहे. दरम्यान एकनाथ शिंदे यांनी आपल्याला कोणाचंही नाव न घेता फक्त घोटाळ्यांसदर्भात बोलण्यास सांगितलं असल्याचा खुलासा रवींद्र धंगेकर 'झी 24 तास'च्या टू द पॉईंट या विशेष कार्यक्रमात केला आहे. तोडगा निघताना दिसत आहे, पण माझं समाधान झालेलं नाही असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
"आता काही दिवस नाव घ्यायचं नाही असं ठरलं आहे. एकनाथ शिंदेंनी यावर बोलू नका सांगितलं आहे. मी गप्प बसलेलो नाही. आरोप करा, पण त्या घोटाळ्यासंदर्भात बोला असं सांगितलं आहे. मला माझ्या नेत्याने सांगितलं आहे. आळंदीला त्यांनी दोन दिवसात विषय संपवून टाकतो असं सांगितलं आहे. तोडगा निघताना दिसत आहे, पण माझं समाधान झालेलं नाही," असं धंगेकरांनी सांगितलं आहे.
धंगेकर शांत कधी बसणार? असं विचारलं असता त्यांनी उत्तर दिलं की, "माझे बॉस मला चुकीच्या गोष्टीला पाठिंबा द्या सांगणार नाही. याआधी मी निलेश घायवळांवर बोललो, तेव्हा त्यांनी गुन्हेगाराला माफी द्यायची नाही सांगितलं. जैन बोर्डिंगवर तेही बोलतात. विद्येच्या माहेरघऱात असा भीमपराक्रम कोणी केला असेल तर आम्ही सोडणार नाही. सोडेल तो धंगेकर कुठला. माझं आंदोलन नेहमी शेवटपर्यंत जातं. त्यासाठी मला राजकीय किंमत मोजावी लागली तरी मोजणार. माझ्याविरोधात मोठी यंत्रणा उभी राहिली. त्याचंही मला नुकसान झालं आणि पुढेही होईल".
धंगेकरांचा बॉस कोण असं विचारलं असता त्यांनी उत्तर दिलं की, "धंगेकर कोणाच्याही ऐकण्यात कधीच काम करत नाही. 35 वर्षाच्या राजकारणात माझा गुरु मीच आहे. फक्त एक आहे की, कोणीही आलं तरी मी त्यांचा मान, सन्मान ठेवतो. सर्वसामान्य आला तरी त्याला गुरु मानतो. माझा गुरु पुणेकर आहे".
"तुमच्या विरोधात लोकसभा, विधानसभा लढलो म्हणून माझ्या कुटुंबात विष कालवण्याचं काम नाही. माझ्यावर हल्ला करा, पण माझ्यासोबत चार लोक आहेत त्याचं काय? तुम्ही आमच्या पत्नीचं नाव घेता तेव्हा तिथे थांबलं पाहिजे. माझ्यासोबत लढा ना. प्रत्येकवेळी आपली ताकद वापरुन माझ्या अंगावर लोक सोडणार. ही सोडलेली लोक आमच्या साईटवर येऊन आरडाओरड करत घोषणा देतात. काही आलं की वक्फ बोर्डाचा विषय काढतात. एकदाच काय ते संपवून टाका. एकतर फाशी द्या किंवा कुटुंबाला जेलमध्ये टाका," असंही ते म्हणाले.
एक तर ते कोल्हापुरातून पुण्यात आले. पण आम्ही त्यांना परकं म्हटलं नाही. त्यांनी तर याच्या पलीकडील यंत्रणाही वापरली आहे असाही आरोप त्यांनी केला.