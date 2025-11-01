रवींद्र धंगेकर यांचा बॉस कोण? स्वत: केला खुलासा, एकनाथ शिंदे नव्हे तर यांचं घेतलं नाव; म्हणाले 'माझा गुरु...'

Ravindra Dhangekar To The Point Interview: शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर यांनी जैन बोर्डिंग प्रकरणावरुन मुरलीधर मोहोळ यांच्याविरोधात आरोपांचं रान उठवलं असल्याने चर्चेत आहे. महायुतीत असतानाही धंगेकर मित्रपक्षाच्या नेत्यावर टीका करत असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. यानंतर रवींद्र धंगेकर यांचा बॉस कोण? अशी चर्चा रंगली असताना आता त्यांनीच याचं उत्तर दिलं आहे. 'झी 24 तास'च्या टू द पॉईंट या विशेष कार्यक्रमात त्यांनी यावर भाष्य केलं आहे. तसंच एकनाथ शिंदेंनी फक्त घोटाळ्यावर बोलण्याचा आदेश दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे. मी कोणाच्याही विरोधात जाऊ शकतो. युती धर्मापेक्षा मी पुणेकर आहे आणि पुण्यासाठी लढणार आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
धंगेकरांचा बॉस कोण असं विचारलं असता त्यांनी उत्तर दिलं की, "धंगेकर कोणाच्याही ऐकण्यात कधीच काम करत नाही. 35 वर्षाच्या राजकारणात माझा गुरु मीच आहे. फक्त एक आहे की, कोणीही आलं तरी मी त्यांचा मान, सन्मान ठेवतो. सर्वसामान्य आला तरी त्याला गुरु मानतो. माझा गुरु पुणेकर आहे".
"आता काही दिवस नाव घ्यायचं नाही असं ठरलं आहे. एकनाथ शिंदेंनी यावर बोलू नका सांगितलं आहे. मी गप्प बसलेलो नाही. आरोप करा, पण त्या घोटाळ्यासंदर्भात बोला असं सांगितलं आहे. मला माझ्या नेत्याने सांगितलं आहे. आळंदीला त्यांनी दोन दिवसात विषय संपवून टाकतो असं सांगितलं आहे. तोडगा निघताना दिसत आहे, पण माझं समाधान झालेलं नाही," असंही धंगेकरांनी सांगितलं.
धंगेकर शांत कधी बसणार? असं विचारलं असता त्यांनी उत्तर दिलं की, "माझे बॉस मला चुकीच्या गोष्टीला पाठिंबा द्या सांगणार नाही. याआधी मी निलेश घायवळांवर बोललो, तेव्हा त्यांनी गुन्हेगाराला माफी द्यायची नाही सांगितलं. जैन बोर्डिंगवर तेही बोलतात. विद्येच्या माहेरघऱात असा भीमपराक्रम कोणी केला असेल तर आम्ही सोडणार नाही. सोडेल तो धंगेकर कुठला. माझं आंदोलन नेहमी शेवटपर्यंत जातं. त्यासाठी मला राजकीय किंमत मोजावी लागली तरी मोजणार. माझ्याविरोधात मोठी यंत्रणा उभी राहिली. त्याचंही मला नुकसान झालं आणि पुढेही होईल".
चंद्रकांत पाटलांबद्दल का बोलत आहात? असं विचारलं असता रवींद्र धंगेकरांनी सांगितलं की, "या यंत्रणेत तुमचं घऱ, कुटुंब उद्ध्वस्त करायचं अशा पद्धतीचं राजकारण पुण्यात सुरु झालं होतं. त्यात मी असा सापडलो. माझ्यावर अन्याय झाला. वक्फमध्ये शून्य टक्के आधार नाही. पण आपली राजकीय ताकद वापरुन माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कुटुंबाला देशोधडीला लावायचं काम चंद्रकांत पाटील करत आहेत".
"ही सगळी लोक माझ्या अंगावर सोडली. तुम्ही वैयक्तिक हल्ला केला. आमचं चुकलं असेल तर तुम्ही आम्हाला समजावून सांगा. कोर्टाने जर आम्हाला दोषी ठरवलं तर आमचं मोठं नुकसान होणार आहे. हे नुकसान प्रचंड आहे आणि ते चंद्रकांत पाटील यांनी केलं आहे", असंही त्यांनी सांगितलं.