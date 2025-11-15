अजित पवारांनी बिल्डरच्या पैशातून खरेदी केला जरंडेश्वर कारखाना; अंजली दमानियांचा गौप्यस्फोट, 'खात्यातून 44 कोटी...'

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Anjali Damania Allegation on Ajit Pawar: जरंडेश्वर प्रकरणात अंजली दमानियांनी  अजित पवारांवर गंभीर आरोप केला आहे. कारखाना खरेदीसाठी बिल्डरचा पैसा आला असा गौप्यस्फोट त्यांनी केला आहे. ओंकार बिल्डरच्या खात्यातून 44 कोटी आले असं त्यांनी सांगितलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 15, 2025, 08:01 PM IST
Anjali Damania Allegation on Ajit Pawar: पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल व्हावा यासाठी आक्रमक झालेल्या अंजली दमानियांनी थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवर आरोप केले आहेत. जरंडेश्वर साखर कारखाना खरेदी करण्यासाठी गुरु कमोडिटीज  या कंपनीत ओंकार बिल्डरनं 44 कोटी टाकल्याचा दावा अंजली दमानियांनी केला आहे. गुरु कमोडिटीज ही कंपनी अजित पवारांशी संबंधित असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. या प्रकरणात गुरु कमोडिटीज आणि इतर कंपन्यांमधून झालेला कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार हा चुकीच्या मार्गानं झाल्याचा आरोप त्यांनी झी २४तासच्या टू द पॉईंट या कार्यक्रमात केला आहे.

"जरंडेश्वर कारखान्याचा लिलाव झाल्यानंतर, बोली न लावता गुरु कमोडिटी नावाच्या कंपनीने घेतला. गुरु कंपनी आधी मुंबईत स्थापन झाली. नंतर जयपूरला गेली. 2010 पर्यंत तिथे होती. 2011 ला जरंडेश्वर घ्यायचा होता तेव्हा ती मुंबईत येते," असं सांगत अंजली दमानिया यांनी गुरु स्टॉक्स सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची जी कंपनी स्थापन झाली होती त्याची कागदपत्रंच दाखवली. 

'जिल्हाधिकाऱ्यांना पूर्वकल्पना असतानाही...'. पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी अंजली दमानियांचा खळबळजनक आरोप

 

"2011 मध्ये त्यांच्याकडे पैसे येतात. हे पैसे अचानक कुठून येतात? तर ओंकार रिअल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या कंपनीतून पैसे येतात. ही रक्कम 44 कोटी 45 लाख होती. गुरुमध्ये हे पैसे आले. जरंडेश्वर प्रायव्हेर साखर कारखाना लीजवर देण्यात आला. पण कागदत्रावर नफा शेअरिंगची गरज नाही, व्याजाची गरज नाही असं लिहिलं होतं. गुरु कमोडिटीजमध्ये पैसा कसा आला हे अजित पवारांनी सांगावं," असंही त्या म्हणाल्या आहेत.

तसंच जरंडेश्वर प्रकरणात ईडी कोणतीही कारवाई करत नसल्याचा अंजली दमानियांचा आरोप आहे. चौकशी बंद करण्याचे अधिकार सरकारला देऊ नयेत अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. 

जरंडेश्वर प्रकरणात अंजली दमानियांनी ईडीवर गंभीर आरोप केलेत. ईडी ही तपास यंत्रणा लबाडासारखी वागत असल्याचा आरोप अंजली दमानियांनी केला आहे. कोणतीही चौकशी समिती नेमल्यावर त्या चौकशा बंद केल्या जातात. चौकशी बंद करण्याचे अधिकार कोणत्याही सरकारला देऊ नये अशी मागणी आपण करणार असल्याचं दमानियांनी सांगितलं आहे. 

खूप गदारोळ झाल्यावर कारवाईची सोंगं केली जातात. पण नंतर त्या चौकशा कारण नसताना बंद केल्या जात असल्याचा उद्वेगही त्यांनी व्यक्त केला. अजित पवारांवर 2016मध्ये केलेले आरोप आणि त्यावर लागलेली चौकशी, पार्थ प्रकरणातही लागलेल्या चौकशी समितीबाबत बोलताना त्यांनी हा उद्वेग व्यक्त केला आहे.

