पोटासाठी कोणते मसाले सर्वोत्तम? डॉक्टरांनी सांगितले 10 Spices मुळे गट हेल्थ चांगली राहते

Healthy Spices: पोटाला दुसरा मेंदू म्हटलं जातं कारण मेंदूचे आरोग्य संपूर्ण शरीराचे आरोग्य सुनिश्चित करते, त्याचप्रमाणे जर पोट खराब असेल तर संपूर्ण शरीराचे आरोग्य प्रभावित होते. म्हणूनच पोट निरोगी असणे खूप महत्वाचे आहे. सहसा मसाल्यांचा विचार केला तर असे म्हटले जाते की, मसाले आरोग्यासाठी चांगले नाहीत किंवा मसाले कमी खावेत. परंतु, आयुर्वेदात असे अनेक मसाले आहेत जे खूप फायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. हे असे काही मसाले आहेत, जे खाल्ल्याने पोटाचे आरोग्य चांगले राहते आणि पचन व्यवस्थित राहते. आतड्यांचे डॉक्टर सौरभ सेठी यांनी असे १० मसाले सांगितले आहेत जे आतड्याच्या आरोग्यासाठी खूप चांगले आहेत.
हळद - औषधी गुणधर्मांनी समृद्ध असलेली हळद पोटासाठी खूप फायदेशीर आहे. ती खाल्ल्याने शरीराला दाहक-विरोधी गुणधर्म, प्रतिजैविक गुणधर्म आणि अँटी-ऑक्सिडंट्स देखील मिळतात. हळद पचन चांगले ठेवते आणि पोटाचे आजार दूर ठेवते.
आले - आले आतड्याच्या आरोग्यासाठी देखील खूप चांगले आहे. आले आतड्याच्या आरोग्यासाठी देखील खूप चांगले आहे. आले आतड्यांमधील दाहक-विरोधी गुणधर्मांनी समृद्ध आहे. ते केवळ पचन चांगले ठेवत नाही तर पोटदुखीपासून देखील आराम देते.
बडीशेप - पोटात फुगण्याची समस्या असो किंवा गॅस तयार होण्याची समस्या असो, बडीशेप खाल्ल्याने आतड्यांसंबंधी या सर्व समस्यांपासून आराम मिळतो.
जिरे - जिरे पचन समस्या, फुगणे आणि आतड्यांशी संबंधित इतर समस्या दूर करण्यात प्रभावी आहे. जिरे (जिरे) निरोगी आतड्याच्या सूक्ष्मजीवांना समर्थन देते.
धणे - धणे बियांमध्ये आवश्यक तेले आणि आहारातील तंतू असतात जे पाचक एंजाइमची क्रिया सुधारतात. ते केवळ पोटाच्या समस्या दूर करत नाही तर यकृतासाठी देखील चांगले आहे.
सेलेरी - सेलेरी फुगणे आणि आम्लता दूर करण्यात प्रभावी आहे. सेलेरी पाणी पिणे किंवा भाजलेले सेलेरी खाल्ल्याने पोटदुखी देखील कमी होते.
काळी मिरी - काळी मिरी खाल्ल्याने केवळ पोटच नाही तर संपूर्ण शरीराला फायदा होतो. काळी मिरी पचन सुधारते आणि पोटफुगी आणि गॅसपासून आराम मिळतो.
वेलची - वेलची पोटासाठी खूप चांगली मानली जाते. ती शरीराला दाहक-विरोधी गुणधर्म देखील प्रदान करते. मळमळ होण्याची समस्या असली तरीही, वेलची खाल्ल्याने त्वरित फायदे दिसून येतात.
दालचिनी - दाहक-विरोधी आणि प्रतिजैविक गुणधर्मांसह, दालचिनीमध्ये पचन गुणधर्म देखील आहेत. ते खाल्ल्याने दाह कमी होतो आणि पोटातील घाणेरडे बॅक्टेरिया काढून टाकले जातात.
मेथी - पिवळ्या मेथीच्या बियांमध्ये भरपूर फायबर असते आणि म्हणूनच ते पोटासाठी खूप चांगले असतात. ते आतड्यांचे आरोग्य चांगले ठेवतात.
(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)