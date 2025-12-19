रोज 10 किमी चालणं आणि जास्त वेळ उभं राहणं, जास्त फायदा कशात आहे?

आजच्या धावपळीच्या जीवनात, चालणे, उभे राहणे आणि ताणतणाव हे आपल्या दैनंदिन दिनचर्येचा भाग बनले आहेत. लोक तंदुरुस्त राहण्यासाठी तासनतास चालतात आणि कामासाठी बराच वेळ उभे राहणे आवश्यक असते. आपण अनेकदा असे गृहीत धरतो की आपण जितके जास्त चालतो तितके चांगले, परंतु प्रत्येक गोष्टीला मर्यादा असते. जास्त चालणे, जास्त वेळ उभे राहणे आणि सतत ताणतणाव शरीराला हळूहळू हानी पोहोचवू शकतात. म्हणूनच या सवयींचे फायदे आणि तोटे दोन्ही समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
जास्त वेळ उभे राहिल्याने पायांना सूज, पाठदुखी आणि नसा ताणल्या जाऊ शकतात. याचा रक्ताभिसरणावर परिणाम होतो आणि थकवा येतो. अनेकांना त्यांच्या पायांमध्ये मुंग्या येणे देखील जाणवते.
जास्त चालण्यामुळे प्रथम पाय आणि गुडघ्यांवर परिणाम होतो. जास्त वेळ चालल्याने गुडघेदुखी, टाचांना सूज येणे आणि स्नायूंचा ताण येऊ शकतो. अनेकांना प्लांटार फॅसिटायटिस सारख्या समस्या येतात, ज्यामुळे टाचेखाली तीव्र वेदना होतात. जर शरीराला पुरेशी विश्रांती मिळाली नाही तर सांध्यांची जळजळ देखील वाढू शकते.
जास्त चालण्यामुळे शरीर थकव्यापासून बरे होऊ शकत नाही. यामुळे पाय जड आणि कडक होऊ शकतात आणि कधीकधी पाठीच्या खालच्या भागात दुखू शकते. शरीर सतत जास्त काम करत असल्याने काही लोकांना झोपेच्या समस्या देखील वाढतात.
योग्य प्रमाणात आणि योग्य पद्धतीने चालल्यास अनेक फायदे होतात. दररोज हलके ते मध्यम चालणे वजन नियंत्रित करण्यास, रक्तदाब संतुलित करण्यास आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करते. मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी नियमित चालणे देखील फायदेशीर मानले जाते.
सतत ताणामुळे डोकेदुखी, निद्रानाश, आम्लता आणि उच्च रक्तदाब यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. जास्त ताणामुळे दीर्घकाळात हृदयरोग आणि नैराश्य देखील येऊ शकते.