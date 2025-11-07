खिळखिळी झालेली हाडे, सांधेदुखीने हैराण झालात? पाण्यात 'या' 3 गोष्टी उकळून प्या, हाडे 100% मजबूत होतील

सांधेदुखी कशी दूर करावी? जर तुम्हाला सांधेदुखी, हाडांमध्ये वेदना आणि सूज येत असेल तर आयुर्वेदिक डॉक्टर मदत करू शकतात. त्यांनी काही घरगुती उपाय सुचवले आहेत जे खूप फायदेशीर ठरू शकतात. १५ ते २० दिवस सातत्याने या उपायांचे पालन केल्याने हाडांची सूज, वेदना आणि थकवा दूर होऊ शकतो.
हर्बल पेये फायदेशीर
डॉक्टरांच्या मते, हे हर्बल पेय सांधेदुखी, सूज आणि थकवा दूर करण्यासाठी खूप प्रभावी आहे. यासाठी तुम्हाला १/४ ते १/२ चमचा हळद, चिमूटभर काळी मिरी आणि १/२ ते १ चमचा मोरिंगा पावडरची आवश्यकता आहे. हळद रक्त शुद्ध करते, रक्ताभिसरण सुधारते आणि सूज आणि वेदना दोन्ही कमी करते.
हर्बल ड्रिंक्स कसे बनवायचे आणि कधी प्यावे
हे सर्व घटक एका ग्लास कोमट पाण्यात मिसळा. जर चव कडू असेल तर १ टेबलस्पून लिंबाचा रस घाला. हे दररोज सकाळी आणि हवे असल्यास संध्याकाळी एकदा प्या. किमान १५ ते २० दिवस हे पित राहा.
सांधे आणि हाडांच्या दुखण्यावर आणखी एक उपाय
शल्लाकी, ज्याला बोस्वेलिया सेराटा असेही म्हणतात, ही एक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पती आहे जी नैसर्गिकरित्या वेदना आणि सूज कमी करते आणि त्याचे कोणतेही दुष्परिणाम नाहीत. सकाळी दोन गोळ्या आणि संध्याकाळी दोन गोळ्या रिकाम्या पोटी घ्या. वेदना आणि सूज पूर्णपणे नाहीशी होईपर्यंत हे घेत राहा.
मॅग्नेशियमची कमतरता टाळा
मॅग्नेशियम शरीर आणि स्नायूंना आराम देते आणि ताण कमी करण्यास मदत करते. मॅग्नेशियमयुक्त पदार्थ खा आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार पूरक आहार घ्या. झोपण्यापूर्वी एक तास आधी ८०० मिलीग्राम मॅग्नेशियम घ्या. हे दोन महिने घ्या, नंतर एक महिन्याचा ब्रेक घ्या आणि पुन्हा सुरू करा.
व्हिटॅमिन डी३ देखील महत्वाचे
चौथी शिफारस म्हणजे व्हिटॅमिन डी३, ज्याच्या कमतरतेमुळे अनेकदा सांधेदुखी आणि अशक्तपणा येतो. ते आठवड्यातून एकदा ६०,००० आययू किंवा दररोज ८,००० ते १०,००० आययूच्या डोसमध्ये घेतले जाऊ शकते. उन्हात थोडा वेळ घालवा जेणेकरून तुमचे शरीर व्हिटॅमिन डी३ तयार करू शकेल.
या गोष्टी टाळा
डॉ. यांच्या मते, जर तुमच्या शरीरात वेदना किंवा सूज येत असेल तर काही पदार्थ टाळणे महत्वाचे आहे. कच्च्या भाज्या आणि फळे, विशेषतः कच्चे सफरचंद टाळावेत. इडली, डोसा, किमची आणि आंबट पदार्थ यासारखे आंबवलेले पदार्थ टाळा. सध्या अंकुरलेले धान्य टाळा. तसेच, फुलकोबी, कोबी, वांगी, पालक आणि टोमॅटो टाळा. मसूरसाठी, फक्त मूग खा; इतर सर्व डाळी टाळा.
(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)