30+ महिलांसाठी फायदेशीर ठरतात भोपळ्याच्या बिया

भोपळ्याच्या बिया अविश्वसनीयपणे फायदेशीर आहेत. तुम्ही त्यांना अनेक वेळा पाहिले असेल, परंतु तुम्हाला त्यांचे अद्वितीय गुणधर्म कदाचित कळले नसतील. आहारतज्ज्ञांनी त्यांना विशेषतः महिलांसाठी अत्यंत आरोग्यदायी म्हणून घोषित केले आहे.
महिलांचे आरोग्य खूप संवेदनशील असते. मासिक हार्मोनल बदल आणि मासिक पाळीमुळे त्यांना बाहेरून न दिसणाऱ्या अनेक अंतर्गत समस्यांना तोंड द्यावे लागते. समस्या अशी आहे की महिलांनी या समस्यांवर अनेक वेळा उपाय पाहिले असतील, परंतु त्यांचे महत्त्व कदाचित त्यांना कळले नसेल. आहारतज्ज्ञ मनोल मेहता म्हणतात की ३० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांनी दररोज १-२ चमचे या बिया खाव्यात. त्यांनी लिहिले की तुम्ही स्वयंपाकघरात या बिया अनेक वेळा पाहिल्या असतील, परंतु तुमच्या हार्मोन्स, त्वचा, मूड आणि प्रजननक्षमतेसाठी त्यांचे फायदे कल्पनाही केली नसतील.
आहारतज्ज्ञांच्या मते, दररोज एक चमचा भोपळ्याच्या बिया खाल्ल्याने महिलांना त्यांचे शरीर संतुलित राहण्यास मदत होते. म्हणून, या पाच फायद्यांमुळे प्रत्येक महिलेने त्यांचे नियमितपणे सेवन करावे.
भोपळ्याच्या बियांमध्ये झिंक नावाचे एक महत्त्वाचे खनिज असते, जे महिलांमध्ये निरोगी आणि संतुलित ओव्हुलेशन, अंडी गुणवत्ता आणि प्रोजेस्टेरॉन पातळी राखण्यासाठी आवश्यक असते. या समस्यांमुळे प्रजनन क्षमता आणि गर्भधारणेच्या समस्या उद्भवू शकतात.
भोपळ्याच्या बिया महिलांमध्ये इस्ट्रोजेन हार्मोन्स संतुलित करतात, जे पीएमएस लक्षणे, मूड स्विंग आणि ब्रेकआउट्स दूर करण्यास मदत करू शकतात.
प्रत्येक महिलेला निरोगी त्वचा आणि केस हवे असतात, म्हणून या बियांचे सेवन करावे कारण त्यात ओमेगा-३ आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे जळजळ कमी करण्यासाठी, कोलेजन उत्पादनास समर्थन देण्यासाठी आणि निरोगी केसांच्या वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक असतात.
तणाव एखाद्याच्या आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकतो. भोपळ्याच्या बियांमधील मॅग्नेशियमचे प्रमाण स्नायूंना आराम देते. महिलांसाठी, ते पेटके आणि दिवसाचा थकवा दूर करण्यास मदत करते.
भोपळ्याच्या बिया ट्रिप्टोफॅनचा समृद्ध स्रोत आहेत, एक अमीनो आम्ल जे सेरोटोनिन आणि मेलाटोनिन तयार करण्यास मदत करते, तुमच्या शरीराचे नैसर्गिक झोपेचे संप्रेरक.
सॅलड, ब्रेड किंवा लाडूंवर शिंपडा
स्मूदी किंवा सूपमध्ये मिसळा
ओट्स किंवा भाजलेल्या स्नॅक्समध्ये समाविष्ट करा