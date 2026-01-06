English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • केस अगदी झपाट्याने गळू लागलेत? लगेच 4 पदार्थ खाणं सोडा, नाहीतर महागडी औषधंही कामी येणार नाहीत

हल्ली अचानक केस गळू लागतात? अगदी सलग 3 ते 4 दिवस केसांचा पुंजका हातात येतो? हा अनुभव तुमचा देखील आहे का? तर आताच सावध व्हा. ताबडतोब 4 पदार्थ खाणं टाळा. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 6, 2026, 08:08 PM IST
आजच्या धावपळीच्या जीवनशैली, प्रदूषण आणि खाण्याच्या चुकीच्या सवयींमुळे केस गळणे ही एक सामान्य समस्या बनली आहे. आपण अनेकदा महागडे शाम्पू, तेल आणि केसांच्या उपचारांवर हजारो रुपये खर्च करतो, परंतु आपल्या आहाराकडे लक्ष द्यायला विसरतो.

केस गळण्याचे खरे कारण तुमच्या आहारात असू शकते. खरं तर, आपण जे काही खातो त्याचा थेट आपल्या केसांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. म्हणून, जर तुम्हाला केस गळण्याची चिंता असेल तर तुम्ही तुमच्या स्वयंपाकघरातून काही पदार्थ ताबडतोब काढून टाकावेत. चला या पदार्थांबद्दल जाणून घेऊया (केस गळण्यास कारणीभूत अन्न) जे तुमच्या केसांसाठी धोकादायक ठरू शकतात.

साखर
साखर केवळ वजन वाढवत नाही तर केस गळण्याचे एक प्रमुख कारण देखील आहे. जेव्हा तुम्ही जास्त साखर खाता तेव्हा शरीरात इन्सुलिनची पातळी वाढते. वाढलेल्या इन्सुलिनची पातळी पुरुष आणि महिला दोघांमध्येही अँड्रोजन हार्मोन सक्रिय करते. हा हार्मोन केसांच्या कूपांना आकुंचन देतो, ज्यामुळे केस पातळ होतात आणि केस गळतात. शिवाय, साखरेमुळे टाळूमध्ये जळजळ होते, ज्यामुळे केसांची मुळे कमकुवत होतात.

उच्च ग्लायसेमिक पदार्थ
पिझ्झा, पास्ता, पांढरी ब्रेड आणि रिफाइंड कार्बोहायड्रेट्स यांसारख्या रिफाइंड मैद्यापासून बनवलेले पदार्थ शरीरात साखरेची पातळी वेगाने वाढवतात. हे पदार्थ हार्मोनल असंतुलन निर्माण करतात. जे लोक त्यांच्या आहारात रिफाइंड कार्बोहायड्रेट्सचे जास्त प्रमाण वापरतात त्यांना अकाली केस गळणे आणि टक्कल पडण्याची शक्यता जास्त असते. त्यांच्या जागी संपूर्ण धान्ये घेणे हा एक चांगला पर्याय आहे.

डाएट सोडा आणि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स
वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नात बरेच लोक नियमित साखरेऐवजी "डाएट सोडा" किंवा "साखरमुक्त" पर्याय निवडतात. यामध्ये कृत्रिम स्वीटनर्स असतात, जे केसांच्या कूपांना नुकसान पोहोचवू शकतात आणि टाळूच्या आरोग्याला धोका निर्माण करू शकतात. सोडा किंवा कोल्ड्रिंक्स जास्त प्रमाणात पिल्याने तुमचे केस त्यांची चमक गमावू शकतात आणि ते मुळांपासून कमकुवत होऊ शकतात.

अल्कोहोल आणि कॅफिन
अल्कोहोल शरीराला डिहायड्रेट करते. डिहायड्रेशनमुळे केस कोरडे, ठिसूळ आणि तुटू शकतात. अल्कोहोल शरीरातील झिंकची पातळी देखील कमी करते, जे केसांच्या वाढीसाठी आवश्यक खनिज आहे. त्याचप्रमाणे, जास्त चहा किंवा कॉफी पिल्याने शरीरातील पोषक तत्वांचे शोषण होण्यास अडथळा येऊ शकतो.

त्याऐवजी काय खावे?

फक्त हे पदार्थ काढून टाकणे पुरेसे नाही; तुम्हाला तुमच्या आहारात काही निरोगी पदार्थांचा समावेश करावा लागेल:

प्रथिने - अंडी, मसूर आणि चीज.

लोह - पालक, मेथी आणि डाळिंब.

ओमेगा-३ - अक्रोड आणि अळशी. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

