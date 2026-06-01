/4 घरगुती उपाय उन्हाळ्यात पोट ठेवतील अतिशय शांत

उन्हाळा विविध आरोग्य समस्या घेऊन येतो. छातीत जळजळ (हार्टबर्न) ही त्यापैकी एक सर्वात सामान्य समस्या आहे. या ऋतूत अनेक लोकांना छातीत जळजळीचा त्रास होतो. छातीत जळजळ खूप त्रासदायक असू शकते. छातीत जळजळ होण्याची अनेक कारणे असू शकतात, परंतु जर ते वारंवार फक्त ॲसिडिटी किंवा उष्णतेमुळे होत असेल, तर तुम्ही काही घरगुती उपायांनी आराम मिळवू शकता. छातीत जळजळ झाल्यावर लोक अनेकदा लगेच औषधे घेऊ लागतात. तथापि, घरगुती उपाय उपयुक्त ठरू शकतात. चला, आरोग्य डाएट अँड न्यूट्रिशन क्लिनिकमधील आहारतज्ञ डॉ. सुगिता मुत्रेजा यांच्याकडून याबद्दल जाणून घेऊया:
पोटातील जळजळ कमी करण्यासाठी, तुम्ही थंड दूध पिऊ शकता. एक ग्लास थंड केलेले दूध घ्या आणि प्या. यामुळे त्वरित आराम मिळेल. मात्र, दुधात साखर किंवा कोणतेही मसाले घालणे टाळा. तसेच, रिकाम्या पोटी दूध पिणे टाळा; त्यामुळे आम्लपित्त होऊ शकते. जेवणानंतर लगेच तुम्ही थंड दूध पिऊ शकता. यामुळे लक्षणीय आराम मिळेल.
पोटाचा त्रास कमी करण्यासाठी, तुम्ही बडीशेपचे पाणी देखील पिऊ शकता. बडीशेपमध्ये खूप थंडावा देणारा गुणधर्म असतो. काही दिवस दररोज बडीशेपचे पाणी प्यायल्याने पोटाचा त्रास कमी होण्यास मदत होईल. यासाठी, एक ग्लास पाणी घ्या आणि त्यात बडीशेपचे दाणे टाका. हे पाणी दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी प्या. तुमची इच्छा असल्यास, तुम्ही एका ग्लास पाण्यात बडीशेपची पावडर देखील मिसळू शकता. जेवणानंतर बडीशेपचे दाणे चावणे देखील फायदेशीर आहे.
उन्हाळ्यात नारळाचे पाणी पिणे अत्यंत फायदेशीर आहे. नारळाचे पाणी शरीराला हायड्रेट करते आणि पोटाला थंडावा देते. हे पाणी प्यायल्याने आम्लपित्तापासूनही आराम मिळतो. तुम्ही दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी एक ग्लास नारळाचे पाणी पिऊ शकता. पोटाचा त्रास कमी करण्यासाठी, तुम्ही जास्त प्रमाणात पॅकेज्ड पेये पिणे टाळावे.
उन्हाळ्यात पोटात तीव्र जळजळ होत असल्यास, तुम्ही ताक पिऊ शकता. ताकामध्ये प्रोबायोटिक्स असतात, जे पचनसंस्था सुधारण्यास मदत करतात. ताकामुळे पोटातील उष्णता कमी होण्यास मदत होते. यासाठी, एक ग्लास ताक घ्या आणि त्यात थोडे भाजलेले जिरे आणि पुदिना घाला. तुम्ही हे जेवणानंतर पिऊ शकता. यामुळे तुम्हाला खूप आराम मिळेल आणि पचनक्रिया सुधारेल.