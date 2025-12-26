कोणतं फळ खाल्ल्यावर पोट साफ होतं? आतड्यांमध्ये साचलेली घाण काढण्यासाठी डॉक्टरांनी सांगितली 5 फळे

आजच्या धावपळीच्या जीवनात, बहुतेक लोकांना पोटाशी संबंधित समस्या येतात. बद्धकोष्ठता ही सर्वात सामान्य आहे. आतड्यांसंबंधी हालचाल न झाल्यामुळे शरीर जड होतेच असे नाही तर चिडचिड, गॅस, डोकेदुखी आणि थकवा देखील वाढतो. जर उपचार न केले तर बद्धकोष्ठतेमुळे मूळव्याधासारख्या गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. म्हणून, नियमितपणे पोट स्वच्छ ठेवणे अत्यंत महत्वाचे आहे. चांगली बातमी अशी आहे की ज्याप्रमाणे खाण्याच्या चुकीच्या सवयी बद्धकोष्ठता वाढवू शकतात, त्याचप्रमाणे काही पदार्थ खाल्ल्याने देखील आराम मिळू शकतो. फ्लोरिडा येथील प्रसिद्ध गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट जोसेफ सलहब यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवर एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी अशा पाच फळांचे वर्णन केले आहे. डॉक्टर म्हणतात की दररोज ही फळे खाल्ल्याने पोट नैसर्गिकरित्या स्वच्छ होते.
डॉक्टर म्हणतात की किवी हे एक लहान पण खूप शक्तिशाली फळ आहे. ते फायबर, व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध आहे. डॉ. सलहब यांच्या मते, दररोज सकाळी दोन किवी खाल्ल्याने मल मऊ होतो आणि आतडे सहजपणे साफ होण्यास मदत होते. तथापि, काही लोकांना किवीची अॅलर्जी असू शकते, म्हणून पहिल्यांदाच थोड्या प्रमाणात खा.
ड्रॅगन फ्रूट केवळ चवीला गोड नसून फायबरनेही समृद्ध असतो. ते आतड्यांच्या हालचालींना गती देते आणि बद्धकोष्ठता दूर करते. ते कापल्यानंतर थेट चमच्याने खाल्ले जाऊ शकते.
स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी आणि रास्पबेरीसारख्या बेरीमध्ये फायबर आणि पाणी दोन्ही चांगल्या प्रमाणात असते. ते मल मऊ करतात आणि कोलन स्वच्छ करण्यास मदत करतात. ते अँटिऑक्सिडंट्समध्ये देखील समृद्ध असतात जे शरीराला आतून मजबूत करतात.
सफरचंदात आढळणारे पेक्टिन नावाचे फायबर पोटासाठी खूप फायदेशीर आहे. ते कोलन हालचालीला गती देते आणि बद्धकोष्ठता दूर करते. दररोज एक सफरचंद खाणे पोटासाठी वरदान मानले जाते.
पेरकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते, परंतु ते एक उत्कृष्ट नैसर्गिक रेचक आहेत. त्यात सॉर्बिटॉल नावाचा पदार्थ असतो, जो पोट स्वच्छ करण्यास मदत करतो. बद्धकोष्ठतेचा त्रास असलेल्या मुलांसाठी सफरचंद आणि नाशपातीचा रस खूप फायदेशीर ठरू शकतो.
डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की तुमच्या दैनंदिन आहारात या फळांचा समावेश केल्याने पोटाच्या अनेक समस्या दूर होण्यास मदत होऊ शकते. भरपूर पाणी पिणे आणि काही शारीरिक हालचाल करणे देखील आवश्यक आहे.