Marathi News
  • हेल्थ
  • कोणतं फळ खाल्ल्यावर पोट साफ होतं? आतड्यांमध्ये साचलेली घाण काढण्यासाठी डॉक्टरांनी सांगितली 5 फळे

कोणतं फळ खाल्ल्यावर पोट साफ होतं? आतड्यांमध्ये साचलेली घाण काढण्यासाठी डॉक्टरांनी सांगितली 5 फळे

How to cure constipation naturally: पोट साफ करण्यासाठी काही ठराविक फळे खाणे फायदेशीर ठरतात. डॉक्टरांनी सांगितली ५ फळे ज्यामुळे आतडे साफ करण्यास मदत करतात.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 26, 2025, 06:48 PM IST
कोणतं फळ खाल्ल्यावर पोट साफ होतं? आतड्यांमध्ये साचलेली घाण काढण्यासाठी डॉक्टरांनी सांगितली 5 फळे

आजच्या धावपळीच्या जीवनात, बहुतेक लोकांना पोटाशी संबंधित समस्या येतात. बद्धकोष्ठता ही सर्वात सामान्य आहे. आतड्यांसंबंधी हालचाल न झाल्यामुळे शरीर जड होतेच असे नाही तर चिडचिड, गॅस, डोकेदुखी आणि थकवा देखील वाढतो. जर उपचार न केले तर बद्धकोष्ठतेमुळे मूळव्याधासारख्या गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. म्हणून, नियमितपणे पोट स्वच्छ ठेवणे अत्यंत महत्वाचे आहे. चांगली बातमी अशी आहे की ज्याप्रमाणे खाण्याच्या चुकीच्या सवयी बद्धकोष्ठता वाढवू शकतात, त्याचप्रमाणे काही पदार्थ खाल्ल्याने देखील आराम मिळू शकतो. फ्लोरिडा येथील प्रसिद्ध गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट जोसेफ सलहब यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवर एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी अशा पाच फळांचे वर्णन केले आहे. डॉक्टर म्हणतात की दररोज ही फळे खाल्ल्याने पोट नैसर्गिकरित्या स्वच्छ होते.

किवी

डॉक्टर म्हणतात की किवी हे एक लहान पण खूप शक्तिशाली फळ आहे. ते फायबर, व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध आहे. डॉ. सलहब यांच्या मते, दररोज सकाळी दोन किवी खाल्ल्याने मल मऊ होतो आणि आतडे सहजपणे साफ होण्यास मदत होते. तथापि, काही लोकांना किवीची अ‍ॅलर्जी असू शकते, म्हणून पहिल्यांदाच थोड्या प्रमाणात खा.

ड्रॅगन फ्रूट

ड्रॅगन फ्रूट केवळ चवीला गोड नसून फायबरनेही समृद्ध असतो. ते आतड्यांच्या हालचालींना गती देते आणि बद्धकोष्ठता दूर करते. ते कापल्यानंतर थेट चमच्याने खाल्ले जाऊ शकते.

बेरी

स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी आणि रास्पबेरीसारख्या बेरीमध्ये फायबर आणि पाणी दोन्ही चांगल्या प्रमाणात असते. ते मल मऊ करतात आणि कोलन स्वच्छ करण्यास मदत करतात. ते अँटिऑक्सिडंट्समध्ये देखील समृद्ध असतात जे शरीराला आतून मजबूत करतात.

सफरचंद

सफरचंदात आढळणारे पेक्टिन नावाचे फायबर पोटासाठी खूप फायदेशीर आहे. ते कोलन हालचालीला गती देते आणि बद्धकोष्ठता दूर करते. दररोज एक सफरचंद खाणे पोटासाठी वरदान मानले जाते.

पेर

पेरकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते, परंतु ते एक उत्कृष्ट नैसर्गिक रेचक आहेत. त्यात सॉर्बिटॉल नावाचा पदार्थ असतो, जो पोट स्वच्छ करण्यास मदत करतो. बद्धकोष्ठतेचा त्रास असलेल्या मुलांसाठी सफरचंद आणि नाशपातीचा रस खूप फायदेशीर ठरू शकतो.

डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की तुमच्या दैनंदिन आहारात या फळांचा समावेश केल्याने पोटाच्या अनेक समस्या दूर होण्यास मदत होऊ शकते. भरपूर पाणी पिणे आणि काही शारीरिक हालचाल करणे देखील आवश्यक आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

