किडनी घरगुती उपायांनी करा स्वच्छ; 5 ड्रिंक्स ज्यामुळे कोपरान् कोपरा साफ होईल

Kidney Health Issue : मानवी शरीरात किडनी (मूत्रपिंड) हा एक अत्यंत महत्त्वाचा अवयव असून तो प्रामुख्याने रक्तातील टाकाऊ पदार्थ आणि विषारी घटक बाहेर काढण्याचे काम करतो. शरीरातील पाण्याचे संतुलन राखण्यापासून ते रक्तदाब नियंत्रित करण्यापर्यंत किडनी अनेक महत्त्वाची कार्ये करते.
निरोगी किडनी रक्तातील टाकाऊ पदार्थ, अतिरिक्त पाणी आणि विषारी घटक (Toxins) प्रभावीपणे गाळून लघवीवाटे बाहेर काढते, ज्यामुळे शरीर आतून स्वच्छ राहते. यामुळे ऊर्जा वाढते आणि थकवा कमी होतो. शरीरातील कचरा बाहेर पडल्यामुळे चयापचय क्रिया सुधारते. यामुळे अन्नाचे उर्जेमध्ये रूपांतर करण्याची क्षमता वाढते आणि सतत जाणवणारा थकवा किंवा सुस्ती कमी होते.
किडनीचे आरोग्य चांगले असल्याच त्वचेचे आरोग्य सुधारते. रक्तातील अशुद्धी दूर झाल्यामुळे मुरुम (Acne), खाज आणि पुरळ यांसारख्या त्वचेच्या समस्या कमी होऊन त्वचा चमकदार आणि निरोगी दिसते. तसेच किडनी स्टोनचा धोका कमी होतो. नियमितपणे हायड्रेटेड राहून किडनी स्वच्छ ठेवल्यास शरीरात खडे तयार करणारे क्षार (Crystals) जमा होत नाहीत, ज्यामुळे अत्यंत वेदनादायक किडनी स्टोनचा धोका कमी होतो. यामुळे रक्तदाबाव नियंत्रण मिळते. स्वच्छ आणि कार्यक्षम किडनी 'रेनिन' सारखी संप्रेरके तयार करून रक्तदाब (Blood Pressure) संतुलित ठेवण्यास मदत करते, ज्यामुळे हृदयावरचा ताण कमी होतो. अशावेळी किडनी नैसर्गिकरित्या स्वच्छ असणे अत्यंत गरजेचे आहे. अशावेळी 5 घरगुती पेय करतात मदत.
लिंबू पाणी
तुमच्या मूत्रपिंडांना निरोगी ठेवण्यासाठी तुम्ही लिंबू पाणी पिऊ शकता. त्यात सायट्रिक अॅसिड असते, जे मूत्रपिंडातील दगड तयार होण्यास प्रतिबंध करू शकते. ते मूत्रात सायट्रेटची पातळी वाढवते, जे निरोगी पीएच पातळी राखण्यास मदत करू शकते.
ग्रीन टी
ग्रीन टीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर असतात, जे मूत्रपिंडाच्या पेशींना ऑक्सिडेटिव्ह तणावापासून वाचवतात. हे मूत्रपिंडाचे एकूण आरोग्य राखण्यास मदत करते.
क्रॅनबेरी ज्यूस
क्रॅनबेरी ज्यूस यूटीआय संसर्ग रोखण्यासाठी ओळखला जातो, जो मूत्रपिंडांवर देखील परिणाम करू शकतो.
बीटरूट ज्यूस
बीटरूटमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि नायट्रेट्स भरपूर असतात, जे रक्त प्रवाह सुधारण्यास आणि मूत्रपिंडांना विषमुक्त करण्यास मदत करतात.
हर्बल टी
आले, पुदिना किंवा हिबिस्कस सारखे हर्बल टी तुमच्या मूत्रपिंडांना निरोगी ठेवण्यास मदत करू शकतात.