Health News : बद्धकोष्ठतेला मिनिटांत दूर करतील 5 ड्रिंक्स, टॉयलेट सीटवर बसताच साफ होईल पोटातील घाण

पोट फुगणे, गॅस, बद्धकोष्ठता, जेवणानंतर लगेच पोटदुखी किंवा शौचालयात जाण्याची इच्छा या सर्व पचनाच्या समस्या आहेत. जरी सामान्य वाटत असले तरी, जर या समस्या सोडवल्या नाहीत तर त्या एकूण आरोग्यावर परिणाम करू शकतात. बरं, येथे आम्ही तुम्हाला काही घरगुती पेयांबद्दल सांगणार आहोत जे तुमच्या पोटासाठी खूप चांगले आहेत. तुम्ही हे पेय दररोज पिऊ शकता; ते असंख्य फायदे देतात आणि कोणतेही दुष्परिणाम देत नाहीत. हे पेये जलद निराकरण करण्याऐवजी पचनास मदत करण्यावर लक्ष केंद्रित करतात. भारतीय पदार्थ बहुतेकदा मसाल्यांनी भरलेले असतात, जे आरोग्यासाठी फायदेशीर असू शकतात, परंतु हानिकारक देखील असू शकतात. खरं तर, काही लोक गरम मसाल्याला चांगला प्रतिसाद देत नाहीत. अशा परिस्थितीत, जर एखाद्या व्यक्तीने जास्त मसाल्यांनी बनवलेली भाजी खाल्ली तर त्यांना गॅस किंवा फुगण्याचा अनुभव येऊ शकतो. बरं, आम्ही तुम्हाला भारतीय स्वयंपाकघरात आढळणाऱ्या काही घटकांपासून बनवलेल्या पेयांबद्दल सांगणार आहोत, जे पोटाच्या समस्या दूर करण्यासाठी प्रभावी आहेत.
जिऱ्याचे पाणी पोट फुगणे आणि मंद पचन बरे करण्यासाठी वापरले जाते. जिऱ्यामध्ये काही संयुगे असतात जी पोटातील एंजाइम्सच्या क्रियाकलापांना समर्थन देतात, जे अन्नाचे सहज पचन करण्यास मदत करतात. हे पेय बहुतेकदा गरम सेवन केले जाते, ज्यामुळे ते नियमित वापरासाठी योग्य बनते, विशेषतः जड किंवा अनियमित जेवणानंतर. ते तयार करण्यासाठी, एका ग्लास गरम पाण्यात एक चमचा जिरे घाला आणि ते उकळवा. नंतर, ते थोडे थंड होऊ द्या आणि ते कोमट प्या. हे देखील वाचा - प्रसूतीनंतर मूळव्याधची समस्या का वाढते? बद्धकोष्ठता टाळण्यासाठी काय करावे ते जाणून घ्या
गॅस आणि पोटातील पेटके कमी करण्यासाठी बडीशेप पाणी देखील सामान्यतः घेतले जाते. बडीशेप तोंडाला फ्रेशनर म्हणून वापरली जाते कारण ते तोंडाची दुर्गंधी दूर करते, परंतु ते पचन देखील सुधारते. म्हणून, हे पेय जेवल्यानंतर पोट फुगण्याचा अनुभव घेणाऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे. ते हळूहळू काम करते आणि दैनंदिन दिनचर्या सुलभ करते. खूप गरम पाणी पिणे टाळा.
आले आणि ओवा एकत्रितपणे आतड्यांच्या हालचालींना चालना देते. ज्यांना पोटात जडपणा जाणवतो त्यांच्यासाठी हे खूप फायदेशीर आहे. पचन मंद असताना हे पेय अनेकदा वापरले जाते. हिवाळ्याच्या हंगामासाठी हे एक परिपूर्ण पेय आहे, कारण त्याचा तापमानवाढीचा प्रभाव असतो आणि पचन सुधारते आणि शरीराला उबदार करते. हे देखील वाचा - त्रिफळा १ दिवसात बद्धकोष्ठता दूर करेल, आयुर्वेदिक डॉक्टरांनी ते सेवन करण्याचा योग्य मार्ग सांगितला आहे - ज्यामुळे पोट स्वच्छ होईल.
पचन सुधारण्यासाठी ताक देखील एक उत्तम पर्याय आहे. त्यात नैसर्गिक प्रोबायोटिक्स असतात, जे पोटाचे संतुलन राखण्यास मदत करतात. हे पचनक्रियेतील बिघाड कमी करण्यास मदत करते आणि दुपारच्या जेवणानंतर फायदेशीर आहे. लिंबू पाणी बद्धकोष्ठता आणि गॅस कमी करण्यासाठी देखील फायदेशीर ठरू शकते. त्याचे गुणधर्म