'या' 5 लोकांनी चुकूनही काकडी खाऊ नये, डाएटने तब्बेत सुधारण्यापेक्षा आणखी बिघडेल

तुमच्या ताटात काकडी टाळणे अशक्य आहे. ते तुमचे शरीर हायड्रेट ठेवते आणि वजन कमी करण्यास देखील मदत करते. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 9, 2025, 09:25 PM IST
काकडी हा एक आरोग्यदायी अन्नपदार्थ आहे. पण इतर सर्व गोष्टींप्रमाणे, तो योग्य वेळी आणि योग्य प्रमाणात सेवन केला पाहिजे. जर तुम्हाला वर सूचीबद्ध केलेल्या पाच समस्या असतील तर तुमच्या आहारातून काकडी वगळा किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यानंतरच ती खा.

तुमच्या ताटात काकडी टाळणे अशक्य आहे. ते तुमचे शरीर हायड्रेट ठेवते आणि वजन कमी करण्यास देखील मदत करते. त्याचे इतर अनेक फायदे आहेत, म्हणूनच लोक ते सॅलड, रायता किंवा सँडविचमध्ये खातात. पण तुम्हाला माहित आहे का की काकडी प्रत्येकासाठी फायदेशीर नाही? हो, असे काही लोक आहेत ज्यांच्यासाठी काकडी खाणे हानिकारक असू शकते, विशेषतः जर ते चुकीच्या वेळी खाल्ले तर. जर तुम्ही देखील दररोज काकडी खात असाल तर हा लेख नक्की वाचा...

कोणत्या 5 लोकांनी काकडी खाणे टाळावे?

 गॅस किंवा पोट फुगण्याचा त्रास आहे
काकडीमध्ये क्युकरबिटासिन नावाचे एक विशेष संयुग असते. हे संयुग पोटात गॅस तयार होण्यास हातभार लावू शकते. जर तुमचे पोट आधीच संवेदनशील असेल किंवा तुम्हाला वारंवार पोट फुगण्याचा अनुभव येत असेल तर काकडी खाणे टाळा. विशेषतः जर तुम्ही ते सालीसह खाल्ले तर यामुळे समस्या वाढू शकते.

संवेदनशील पोट असलेले लोक
काही लोकांची पचनसंस्था कमकुवत किंवा संवेदनशील असते. काकडीमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते. फायबर आरोग्यासाठी चांगले असले तरी, जास्त प्रमाणात किंवा अचानक सेवन केल्यास ते पोटात जडपणा, वेदना आणि पेटके निर्माण करू शकते.

रात्री काकडी खाणारे लोक
तज्ञ अनेकदा रात्रीच्या जेवणानंतर काकडी खाण्याचा सल्ला देत नाहीत. काकडी पचण्यास थोडी जड असतात. त्यात पाण्याचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामुळे रात्री वारंवार शौचालयात जाण्याची शक्यता असते आणि झोपेत व्यत्यय येऊ शकतो. आयुर्वेदानुसार, त्याचा "थंड स्वभाव" रात्रीच्या वेळी सेवन करण्यास देखील अयोग्य बनवतो.

सायनस किंवा सर्दीचा त्रास असलेल्यांना
जर तुम्हाला आधीच सर्दी, खोकला, कफ किंवा सायनसची समस्या असेल तर काकडी खाल्ल्याने तुमची लक्षणे वाढू शकतात. अशा परिस्थितीत, थंड पदार्थ खाल्ल्याने श्लेष्मा आणि कफचे उत्पादन वाढू शकते. म्हणून, आजारी असताना काकडी टाळा.

काकडीची ऍलर्जी
काही लोकांना काकडीची थेट ऍलर्जी असू शकते. जरी हे खूप कमी लोकांमध्ये आढळते, तरी काहींना काकडी खाल्ल्यानंतर तोंडात, घशात किंवा ओठांमध्ये खाज सुटणे, सूज येणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. हा एक प्रकारचा ओरल ऍलर्जी सिंड्रोम आहे. जर तुम्हाला ही लक्षणे दिसली तर ताबडतोब काकडी खाणे थांबवा आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

