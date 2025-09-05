English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सकाळी आवर्जून करा 'ही' 5 कामे, थुलथुलीत पोट Gym मध्ये न जाता होईल कमी

गणेशोत्सवात खूप चमचमीत खाल्ल्यानंतर आता वजन कमी करण्याचा विचार तुम्हाला पडला असेल. तर न चुकता करा या सकाळच्या 5 गोष्टी.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 5, 2025, 03:55 PM IST
how to lose belly fat

आजच्या धावपळीच्या जीवनात लोक वाईट खाण्याच्या सवयी आणि अस्वस्थ जीवनशैली पाळत आहेत. ते अल्ट्रा-प्रोसेस्ड अन्नाला महत्त्व देत आहेत. ते सहज तयार केले जाते आणि चवीने भरलेले देखील असते. परंतु त्यामुळे आपल्या शरीराचे खूप नुकसान होते. यामुळे केवळ लठ्ठपणा वाढत नाही तर मधुमेह आणि हृदयरोगाचा धोकाही वाढत आहे.

लठ्ठपणाबद्दल बोलायचे झाले तर, वजन जितक्या वेगाने वाढते तितके ते कमी करणे कठीण होते. तथापि, वजन कमी करण्यासाठी लोक जिममध्ये जातात आणि तासनतास घाम गाळतात. यासोबतच, अनेक प्रकारचे आहार देखील पाळले जातात. यासाठी, तुम्हाला जास्त पैसे खर्च करावे लागतात. परंतु जर सकाळच्या सवयींमध्ये थोडासा बदल केला तर वजन कमी करणे सोपे होते. आजचा आपला लेख देखील याच विषयावर आहे. आम्ही तुम्हाला काही शुभ सकाळच्या सवयींबद्दल सांगणार आहोत, ज्यांचे पालन केल्याने केवळ चयापचय वाढेलच, शिवाय वजनही लवकर कमी होईल. चला सविस्तरपणे जाणून घेऊया -

सकाळी लवकर उठा

जर तुम्हाला वजन लवकर कमी करायचे असेल तर तुम्हाला सकाळी लवकर उठावे लागेल. यामुळे तुम्हाला व्यायाम करण्यासाठी आणि निरोगी नाश्ता करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. जर तुम्ही रात्री लवकर झोपलात आणि सकाळी लवकर उठलात तर तुमच्या शरीरातील चयापचय देखील जलद होते.

कोमट पाणी प्या

सकाळी उठल्यानंतर, सर्वप्रथम एक ग्लास कोमट पाणी प्या. यामुळे चयापचय वाढतो. चरबी जाळण्याची प्रक्रिया देखील जलद होते. तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही लिंबू पाणी, जिरे पाणी किंवा आले-मध पाणी देखील पिऊ शकता. यामुळे पचन सुधारते. चयापचय जलद होते आणि पोटाची सूज देखील कमी होते.

योगा किंवा व्यायाम करा

वजन कमी करण्यासाठी व्यायाम खूप महत्वाचा आहे. जर तुम्ही सकाळी योगा किंवा कार्डिओ व्यायाम केला तर कॅलरीज जलद बर्न होतात. यासोबतच, स्नायू देखील मजबूत होतात. तुम्हाला हे नियमितपणे करावे लागेल.

निरोगी नाश्ता करा

तुम्ही नेहमीच पौष्टिक नाश्ता केला पाहिजे. जर तुम्ही नाश्ता वगळला तर चयापचय मंदावतो. त्यामुळे वजन कमी करणे कठीण होते. प्रथिने, फायबर आणि निरोगी चरबीयुक्त नाश्ता चयापचय वाढवतो. यासोबतच, ते जास्त खाण्यापासून देखील प्रतिबंधित करते.

चांगली झोप घ्या

जर तुम्ही चांगली झोप घेतली आणि ताणतणाव घेतला नाही तर वजन कमी करणे सोपे होते. झोपेचा अभाव आणि ताणतणाव यामुळे आपल्या शरीरात कॉर्टिसोल हार्मोन वाढते. यामुळे चरबी जमा होते. दररोज आठ तासांची चांगली झोप घेणे महत्वाचे आहे.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

