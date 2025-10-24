English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
दिवाळीत भरपूर फराळ खाल्ल्यानंतर डिटॉक्स वॉटरचा विचार करताय? अशावेळी आवर्जून प्या 6 Detox Drink 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 24, 2025, 03:22 PM IST
भरपूर फराळ खाल्ल्यानंतर Detox करायचा प्लान करताय? शरीरातील तेल अन् टॉक्सिन खेचून बाहेर काढेल 6 नॅच्युरल फिल्टर ज्यूस

नुकतेच दिवाळीचे सुरुवातीचे 5 दिवस उत्साहात पार पडले. या दिवसांत अनेक गोड पदार्थ आणि तेलकट फराळ खाऊन झालाय? आता पुन्हा नॉर्मल रुटीनला येण्याचा विचार करत असाल तर Detox Water घेणं शरीरासाठी फायदेशीर असते.  शरीराची स्वच्छता करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे; अन्यथा, विषारी पदार्थ आणि कचरा आत जमा होऊ लागतो. हे विषारी पदार्थ काढून टाकण्यासाठी, सहा प्रकारचे रस प्या. आहारतज्ञ सिमरन भसीन यांनी त्यामध्ये असलेल्या पोषक तत्वांबद्दल माहिती दिली आहे.

जसे आपण दररोज आपले घर स्वच्छ करतो, त्याच प्रकारे शरीर स्वच्छ करणे आवश्यक आहे. मूत्रपिंड आणि यकृत शरीरातील कचरा आणि विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास मदत करतात, जेव्हा ते जमा होऊ लागतात तेव्हा आहाराचा आधार आवश्यक असतो.

पर्यावरण, आहार आणि उत्पादनांच्या संपर्कात आल्यामुळे हे विषारी पदार्थ शरीरात जमा होतात. खराब आहार आणि बैठी जीवनशैलीमुळे शरीरात विषारी पदार्थ आणि कचरा जमा होतो. हे तुमच्या त्वचेला नुकसान पोहोचवू शकतात आणि हळूहळू हृदय, मूत्रपिंड आणि मेंदूचे कार्य कमी करू शकतात. हे टाळण्यासाठी, सहा रस घ्या, जे आहारतज्ञ सिमरन भसीन यांनी शेअर केले आहेत.

बीटरूट ज्यूस
आहारतज्ज्ञांच्या मते, बीटरूटमध्ये जीवनसत्त्वे ए, बी६, बी१२, सी, डी, ई, के, कॅल्शियम, लोह, फॉस्फरस, पोटॅशियम, झिंक, मॅग्नेशियम आणि फायबर असतात. ते शरीराला विषमुक्त करण्यास मदत करते आणि वजन कमी करण्यास मदत करते.

क्रॅनबेरी ज्यूस
क्रॅनबेरीजमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स, व्हिटॅमिन सी, प्रथिने आणि सॅलिसिलिक अॅसिड भरपूर प्रमाणात असते. ते पिण्याने चरबी कमी होण्यास मदत होते, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि वृद्धत्वविरोधी गुणधर्म मिळतात.

गाजर ज्यूस
गाजर खाल्ल्याने कॅल्शियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, कॅरोटीन, व्हिटॅमिन ए, व्हिटॅमिन बी१, बी३, बी६, व्हिटॅमिन सी आणि व्हिटॅमिन के मिळते. ते पिण्याने चयापचय वाढण्यास मदत होते आणि चयापचय मजबूत राहतो.

कारल्याचा ज्यूस
ही हिरवी भाजी जीवनसत्त्वे बी१, बी२, बी३, व्हिटॅमिन सी, मॅग्नेशियम, फोलेट, जस्त, फॉस्फरस, लोह आणि मॅंगनीज प्रदान करते. त्याचा रस पिण्याने शरीर विषारी बनते, पचन आणि चयापचय सुधारते आणि वजन कमी करण्यास मदत होते.

डाळिंबाचा ज्यूस
डाळिंबाच्या बिया कॅल्शियम, फोलेट, लोह, प्रथिने, अँटीऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन सी समृद्ध असतात. ते शरीर विषारी बनण्यास आणि रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यास मदत करतात.

लिंबाचा रस
हे विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास आणि शरीराला अंतर्गतरित्या स्वच्छ करण्यास मदत करते. त्याचे सेवन केल्याने व्हिटॅमिन सी, लोह, जस्त, फॉस्फरस, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, सोडियम, तांबे, मॅंगनीज आणि सेलेनियम मिळते.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

