Cancer Fighting Food : Harvard च्या डॉक्टरांनी सांगितले 6 सुपर फूड, कॅन्सरला आत घुसूही देणार नाहीत

कर्करोग हा एक धोकादायक आणि प्राणघातक आजार आहे ज्यामध्ये अनेक प्रकार आणि कारणे आहेत. अनेक प्रकारच्या कर्करोगात बरे होण्याची शक्यता खूपच कमी असते. जर लवकर निदान झाले तर तो उपचार करण्यायोग्य आहे. कर्करोग केवळ जनुकांमुळे होत नाही; चुकीच्या जीवनशैली निवडी, खराब आहार आणि व्यायामाचा अभाव ही देखील प्रमुख कारणे आहेत. सुदैवाने, असे काही पदार्थ आहेत जे शरीराला बळकटी देऊन कर्करोग रोखण्यास मदत करू शकतात. मेयो क्लिनिकने सहा पदार्थ ओळखले आहेत जे जर तुमच्या दैनंदिन आहारात समाविष्ट केले तर कर्करोगाचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो.
बेरी
ब्लूबेरी, ब्लॅकबेरी आणि रास्पबेरी सारख्या फळांमध्ये अँथोसायनिन्स, एलाजिक अॅसिड आणि फ्लेव्होनॉइड्ससारखे अँटीऑक्सिडंट्स असतात. ही संयुगे शरीराच्या पेशींना कर्करोगाचे प्रमुख कारण असलेल्या फ्री रॅडिकल्समुळे होणाऱ्या नुकसानापासून वाचवतात.
किवी
किवीमध्ये व्हिटॅमिन सी, फायबर आणि कॅरोटीनॉइड्स आणि पॉलीफेनॉलसारखे अनेक अँटीऑक्सिडंट्स असतात. हे शरीराच्या पेशींना डीएनए नुकसानापासून वाचवतात आणि पेशींच्या दुरुस्तीत मदत करतात. किवी सारखी व्हिटॅमिन सी समृद्ध फळे खाणाऱ्या लोकांना फुफ्फुस, तोंड आणि पोटाच्या कर्करोगाचा धोका कमी असतो.
सोयाबीन
कच्च्या सोयाबीनमध्ये आयसोफ्लेव्होन्स नावाचे वनस्पती संयुगे असतात, जे अँटिऑक्सिडंट्स म्हणून काम करतात. हे शरीरातील इस्ट्रोजेन हार्मोन्स संतुलित करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे स्तन आणि प्रोस्टेट कर्करोगाचा धोका कमी होतो.
बीन्स
बीन्समध्ये फायबर, वनस्पती-आधारित प्रथिने आणि अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर असतात. फायबर निरोगी पचनसंस्था राखते आणि कोलन कर्करोगाचा धोका कमी करते. शिवाय, बीन्समध्ये सॅपोनिन्स आणि फेनोलिक संयुगे असतात जे कर्करोगाच्या पेशींच्या वाढीस प्रतिबंध करतात असे दिसून आले आहे.
भाज्या
ब्रोकोली, फुलकोबी आणि ब्रुसेल्स स्प्राउट्समध्ये ग्लुकोसिनोलेट्स नावाचे संयुगे असतात. हे शरीरात आयसोथायोसायनेट्स आणि इंडोल्समध्ये रूपांतरित होतात, जे यकृत डिटॉक्स एंझाइम्स सक्रिय करतात आणि शरीरातून कर्करोग निर्माण करणारे पदार्थ काढून टाकतात.
रताळ
रताळ्यामध्ये अँथोसायनिन्स नावाचे अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे कर्करोगाच्या पेशींच्या वाढीस प्रतिबंध करतात आणि खराब झालेल्या पेशी नष्ट करण्यास मदत करतात.
हे अन्न कसे उपयुक्त ठरतात?
अँटिऑक्सिडंट्स (जसे विटामिन सी, ई) फ्री रॅडिकल्सशी लढतात, जे कर्करोग कारणीभूत ठरू शकतात. फायबर पचनसंस्था स्वच्छ ठेवते आणि कोलन कर्करोगाचा धोका कमी करते. हळदमधील कर्क्युमिन सूज कमी करते, तर ब्रोकोलीमधील सल्फोराफेन कर्करोग पेशी नष्ट करते. अभ्यास दाखवतात की शाकाहारी आहार कर्करोगाचा धोका कमी करतो.
कर्करोग उपचारादरम्यान काय खावे?
उपचारादरम्यान (केमोथेरपी किंवा रेडिएशन) पौष्टिक आहार घ्या: रंगीत फळे-भाज्या, प्रोटीनस्रोत (टोफू, मासे, दूध उत्पादने), संपूर्ण धान्य. नवीन अन्न चाखण्यापासून परावृत्त राहा आणि अन्न सुरक्षितता राखा. वजन नियंत्रणात ठेवा आणि हायड्रेटेड राहा. मेयो क्लिनिक नुसार, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड टाळा आणि प्लांट-बेस्ड आहार वाढवा.
कर्करोग वाढवणारे अन्न काय टाळावे?
प्रोसेस्ड मांस (सॉसेज, बेकन), रेड मीट (अधिक प्रमाणात), साखरेने भरपूर पेये, फास्ट फूड आणि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड पदार्थ. हे सूज वाढवतात आणि कर्करोगाचा धोका १०-२०% ने वाढवतात. अमेरिकन कॅन्सर सोसायटी नुसार, हे मर्यादित प्रमाणात खा.