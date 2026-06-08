/गर्भातील बाळही प्रदूषणापासून सुरक्षित नाही; AIIMS च्या अहवालात धक्कादायक वास्तव उघड, PM2.5 नक्की काय असते?

प्रदूषित हवेचा थेट फटका गर्भातील बाळाच्या वाढीला बसत असल्याचं धक्कादायक वास्तव दिल्ली एम्सच्या एका संशोधनातून पुढे आलंय. प्रदूषण बाळाच्या नैसर्गिक विकासात अडथळा आणतं. याचे दुष्परिणाम जन्मानंतरही अनेक वर्षांपर्यंत बाळावर दिसत असल्याचंही पुढे आलंय. त्यामुळं आता प्रदूषण गर्भातील बाळाच्या मुळावर उठल्याचं चित्र आहे.
प्रदूषण ही मानवजातीसाठी धोक्याची घंटा ठरतेय. प्रदूषणामुळे मानवी शरीरावर अनेक परिणाम होत असल्याचं अनेक अभ्यासातून पुढं आलंय. मात्र एम्सनं केलेल्या नुकत्याच एक अभ्यासातून हादरवणारी माहिती उघड झालीय. या प्रदूषणापासुन आता गर्भातील बाळ ही सुरक्षित नाही असं अभ्यासात समोर आलंय. ईएमबीओ मॉलिक्युलर मेडिसिन आणि नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या जर्नलमध्ये प्रकाशित या अभ्यासाच्या निष्कर्षातून आलेल्या माहिती प्रमाणे हवेतील PM2.5 आणि PM10 सारखे अतिसूक्ष्म घातक प्रदूषित कण थेट गर्भाशयातील प्लासेंटा पर्यंत पोहोचत असल्याचं समोर आलंय.
अतिप्रदुषित दिल्ली आणि झारखंडमधील कमी प्रदुषित देवघर येथील 994 प्रसूतींचे विश्लेषण केले गेले. ज्या महिला जास्त वेळ PM 2.5 कणांच्या संपर्कात आल्या, त्यांच्या पोटी कमी वजनाची बाळे जन्माला येण्याचा धोका सर्वाधिक असल्याचं या विश्लेषणातून दिसून आलंय.
PM2.5 हे हवेमध्ये तरंगणारे अतिसूक्ष्म कण आहेत
ज्यांचा व्यास 2.5 मायक्रोमीटर किंवा त्यापेक्षा कमी असतो
हे कण मानवी केसांच्या जाडीपेक्षा सुमारे 30 पटीने लहान असतात.
हे कण वाहनांमधून निघणारा धूर
कारखान्यांमधून बाहेर पडणारे विषारी घटक
कचरा जाळणे आणि धुळीच्या कणांमुळे हवेत मिसळतात
अत्यंत लहान आकारामुळे, श्वासोच्छवासाद्वारे हे कण थेट फुफ्फुसांमध्ये खोलवर जातात
आणि रक्तप्रवाहातही प्रवेश करू शकतात
यामुळे दमा हृदयविकार आणि श्वसनाचे गंभीर आजार होतात
आता हे कण थेट गर्भाशयापर्यंत जात असल्याचे आढळून आलंय
जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार सुरक्षित हवेमध्ये PM 2.5ची पातळी प्रति घनमीटर 12 मायक्रोग्रॅम पेक्षा कमी असावी. मात्र प्रदूषित हवेत याची घनता कमालीची वाढलेली दिसतेय. गर्भवती महिलांबाबत एम्स मध्ये जो अभ्यास झाला त्यातून अनेक धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. एम्सच्या संशोधनात असे आढळले की, जेव्हा गर्भवती महिला प्रदूषित हवेच्या संपर्कात येते, तेव्हा हे सूक्ष्म कण शरीरात सूज आणि ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस वाढवतात. यामुळे गर्भाच्या आणि प्लासेंटाच्या वाढीसाठी अत्यंत आवश्यक असलेला प्रोटीन कमी होतो. त्यानं बाळाला मिळणाऱ्या पोषण आणि ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यात अडथळा निर्माण होतो. प्रदूषणाने महिलांमध्ये ''प्रीक्लेम्पसिया'''चा म्हणजे गर्भावस्थेतील उच्च रक्तदाबचा धोकाही वाढल्याचं दिसलं
नवजात शिशुंचे वजन आवश्यकतेपेक्षा खूप कमी राहणे
9 महिने पूर्ण होण्याआधीच बाळाचा जन्म होणे
गर्भात असतानाच बाळाची वाढ खुंटणे
जन्मानंतरही मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक वाढीवर दीर्घकालीन परिणाम होणे
हवेतील हा घटक आता सगळ्यांच्या जीवावर उठलाय, खास करून काळजी कशी घ्यावी असे आवाहन ही तज्ञ्ज करतायेत.
प्रदूषण ही मानवापुढील सगळ्यात मोठी समस्या आहे. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जागतिक पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र हे प्रयत्न अपुरे पडताना दिसतायेत. त्यात महानगरांपाठोपाठ छोटी शहरही प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकत चाललीयेत. त्यामुळं अजूनही वेळ गेलेली नाही, हेच या निमित्तानं अधोरेखित होतेय.