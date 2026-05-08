/AC मुळे लहान मुलं जास्त आजारी पडतात का? डॉक्टर काय सांगतात?

AC Side Effects : उन्हाचा तडाखा दिवसेंदिवस वाढत आहे. उष्णतेमुळे हल्ली मुलांना घामोळा येणे यासारखे त्रास होतात. अशावेळी पालक मुलांना AC मध्ये झोपवण्याचा विचार करतात. पण मुलांना AC सुरु करुन त्यामध्ये झोपवण आरोग्यासाठी चांगलं आहे का? मुलांवर याचा काय परिणाम होतो?
AC affecte Child Health : दिवसेंदिवस वाढत्या उकाड्यामुळे आणि सतत येणाऱ्या घामामुळे एअर कंडिशनर (एसी) हा अनेक घरांमध्ये गरजेचा भाग बनला आहे. मात्र दररोजच्या या एसीच्या वापरामुळे घरातील मुलं वारंवार आजारी पडतात असा एक गैरसमजही पालकांमध्ये पहायला मिळतो. या संदर्भात तज्ज्ञांचे मत जाणून घेतल्यावर काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत. याबाबत डॉ. संजय नगरकर, इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट, अपोलो स्पेक्ट्रा रूग्णालय पुणे यांनी पालकांना दिलाय महत्त्वाचा इशारा.
डॉक्टरांच्या मते, एसी स्वतःहून आजार निर्माण करत नाही. परंतु एसीचा चुकीचा वापर केल्यास मुलांच्या आरोग्यावर मात्र त्याचा दुष्परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः एसीचे तापमान खूप कमी ठेवणे, एसीचे फिल्टर वेळोवेळी स्वच्छ न करणे, किंवा खोलीत योग्य व्हेंटिलेशन नसणे यामुळेही अनेक समस्या उद्भवू शकतात. एसीच्या थंड हवेमुळे काही मुलांमध्ये सर्दी, खोकला, घशात खवखव किंवा त्वचेचा कोरडेपणा जाणवू शकतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे वातावरणात अचानक झालेला बदल. बाहेर आग ओकणारा सूर्य आणि घरात सुरु असलेल्या एसीमुळे अतिशय थंड झालेले वातावर अशा बदलाशी शरीराला त्या जुळवून घेणे कठीण जाते. त्यातच लहान मुलांची प्रतिकारशक्ती मूळतः कमी असते त्यामुळे त्यांना याचा त्रास होऊ शकतो.
डॉ. संजय नगरकर सांगतात की, एसी वापरताना 24 - 26 अंश सेल्सिअस तापमान योग्य मानले जाते. तसेच, दर 2 ते 3 आठवड्यांनी एसीचे फिल्टर साफ करणे गरजेचे आहे कारण अशा घाणेरड्या फिल्टरमुळे धूळ, जंतू आणि ऍलर्जन्स हवेत पसरू शकतात, ज्यामुळे मुलांना ऍलर्जी किंवा श्वसनासंबंधी त्रास होण्याची शक्यता वाढते.
याशिवाय एसी चालू असताना ठराविक वेळाने खिडकी उघडून ताजी हवा आत येऊ देणेही गरजेचे आहे. मुलांना पुरेसे पाणी पाजणे, एसी सुरु असल्यास मुलांना संपुर्ण अंग झाकणारे कपडे घाला आणि थेट एसीच्या वारा अंगावर येणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. झोपताना मुलांच्या अंगावर पातळ सुती चादर किंवा गोधडी नक्की घाला. ज्यामुळे त्यांचे शरीर थंड पडणार नाही. एसीमध्ये झोपणाऱ्या मुलांच्या शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते. त्यामुळे त्यांना वेळोवेळी दूध किंवा पाणी पाजत राहा.
एकूणच एसीचा योग्य आणि मर्यादित वापर केल्यास मुलांना कोणताही त्यापासून कोणताही गंभीर धोका उद्भवणार नाही. उलट, उष्णतेपासून संरक्षण मिळेल आणि तुमच्या घरी आरामदायी आणि थंड वातावरण निर्माण करता येईल होते. त्यामुळे पालकांनी भीती न बाळगता योग्य काळजी घेत एसीचा वापर करावा, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.