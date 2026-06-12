कोरोना, इबोलानंतर आता नवा आजार; केरळममध्ये 'शिगेला'चं थैमान, काय आहेत 'शिगेला'ची लक्षणे?

Shigella Disease: सतत बाहेरचं खाताय.. तुम्हालाही पोटदुखीचा त्रास होतोय.. फुड पॉईजन म्हणून या समस्येकडे दुर्लक्ष करु नका. कारण ही समस्या एक जीवघेणा आजार ठरु शकते. कारण केरळमध्ये अशाच प्रकारचा एक आजार वेगानं पसरु लागलाय. त्यामुळे आरोग्य विभागाचीही झोप उडालीये.
केरळममध्ये गेल्या काही दिवसांपासून एका विचित्र आजारानं डोकं वर काढलंय. या आजारामुळे इथल्या नागरिकांचा थरकाप उडालाय. या आजाराच्या भीतीनं केरळममधील लोकं हॉटेल्स, रेस्टॉरंटमध्ये जेवायलाही घाबरू लागलेत. त्यामुळे केरळममधील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट धडाधड बंद होऊ लागलेत. हा आजार आहे शिगेला. गेल्या काही दिवसांत शिलेगा आजाराचे केरळमध्ये एकापाठोपाठ एक असे 20 रुग्ण आढळून आलेत. फुडपॉईझनसारखी लक्षणं आढळून आल्यानं सुरुवातीला नागरिकांनी या आजाराकडे दुर्लक्ष केलं. मात्र या आजारानं कोझिकोडमध्ये एका चिमुकलीचा बळी घेतल्यानंतर नागरिकांचा थरकाप उडाला. शिगेलाची प्रकरण समोर आल्यानंतर इथलं सरकार हाय अलर्टवर आलंय. नागरीकांना धडकी भरवणारा हा शिगेला आजार नेमका आहे तरी काय याचा जेव्हा शोध घेण्यात आला तेव्हा सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला..
सरकारच्या मते, शिगेला हा एक प्रकारचा जिवाणू आहे आणि त्यामुळे होणाऱ्या आजाराला शिगेलोसिस म्हणतात. तज्ञांच्या मते, हा जिवाणू मानवी आतड्यांवर हल्ला करतो आणि पोटदुखी, ताप आणि तीव्र अतिसार यांसारख्या समस्या निर्माण करतो. तज्ञांच्या मते, हा जिवाणू शरीरात कमी प्रमाणात प्रवेश करतो आणि संसर्ग पसरवतो.
शिगेला हा जिवाणू प्रामुख्याने दूषित अन्न आणि पाण्याद्वारे पसरतो. जर रेस्टॉरंटमध्ये स्वच्छता राखली जात नसेल, किंवा स्वयंपाकी हात धूत नसतील किंवा अस्वच्छ पाण्याचा वापर करत असतील, तर हा जिवाणू सहजपणे शरीरात प्रवेश करू शकतो. म्हणूनच, या जिवाणूच्या वाढत्या प्रकरणानंतर केरळ सरकार अस्वच्छ रेस्टॉरंट्सवर कठोर कारवाई करत आहे. या आजाराची लक्षणं ही फुडपॉईजनसारखी असल्यामुळे सुरुवातीला याकडे कोणी गांभिर्यांनं पाहिलंच नाही.. मात्र एक बळी घेतल्यानंतर सरकारची झोप उडाली.
शिगेलाची सुरुवातीची लक्षणे सामान्य अन्न विषबाधेसारखी दिसू शकतात. या जिवाणूने संक्रमित व्यक्तीला वारंवार अतिसार आणि पोटदुखीचा अनुभव येऊ शकतो. काही प्रकरणांमध्ये, शौचातून रक्त येऊ शकते. तज्ञांच्या मते, या संसर्गाचे वृद्ध आणि मुलांवर धोकादायक परिणाम होऊ शकतात.
शिगेला जिवाणू केरळममध्ये वेगानं पसरतोय. प्रामुख्यानं लहान मुलं आणि ज्येष्ठ नागरिकांना याचा धोका अधिक आहे.. आतापर्यंत 20 रुग्णांना या आजाराची लागण झाली असून तिरुवनंतपुरममधील 6, कोल्लममधील 2, कोझिकोडमधील 3 आणि वायनाडमधील 9 जणांचा यात समावेश आहे.
तर या आजाराच्या संशयित रुग्णांची संख्याही झपाट्यानं वाढू लागलीये. यात वायनाडमध्ये 47, कोझिकोडमध्ये 3, तिरुवनंतपुरममध्ये 3 आणि कोल्लममध्ये 2 जणांचा समावेश आहे. या रुग्णांची संख्या आणखी वाढण्याचीही शक्यता आहे. शिगेला सध्या केरळमध्ये हाहाकार माजवतोय. मात्र तो केरळची वेस ओलांडून कधिही आपल्या राज्यात प्रवेश करु शकतो.. त्यामुळे जर तुम्हीही हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटमध्ये जेवत असाल तर खबरदार..