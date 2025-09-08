English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Lung Cancer च्या रुग्णांसाठी महत्त्वाची बातमी! जीवघेण्या आजारानातून आता अशी होणार सुटका

Lung Cancer Treatment:  फुफ्फुसांचा कर्करोग धोका दिवसेंदिवस वाढत आहे. असं असताना मोठी बातमी समोर आली आहे. शक्य तितक्या लवकर त्यावर चांगले उपचार शोधणे महत्वाचे आहे. शास्त्रज्ञांना अलीकडेच एक महत्त्वाचे यश मिळाले आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 8, 2025, 06:20 PM IST
फुफ्फुसांचा कर्करोग दरवर्षी अनेक लोकांचा जीव घेतो. अशावेळी यावर उपचार काय? असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. चीनमधील संशोधकांच्या एका पथकाने अँटीबॉडी औषधाची पहिली मानवी चाचणी घेतली आहे. जी रिलेप्स्ड स्मॉल सेल लंग कॅन्सर (SCLC) ग्रस्त लोकांसाठी चांगले उपचार देऊ शकते.

SCLC हा वेगाने वाढणारा, अत्यंत घातक फुफ्फुसाचा कर्करोग आहे. इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सरच्या मते, २०२२ मध्ये २.४८ दशलक्ष लोकांना फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचे निदान झाले. यापैकी ११.५ टक्के पुरुष आणि ९.७ टक्के महिलांना स्मॉल सेल लंग कॅन्सरचे निदान झाले. स्मॉल सेल लंग कॅन्सरमध्ये मर्यादित उपचार पर्याय आहेत आणि रोगनिदानही कमी आहे.

संशोधनातून काय दिसून आले?

SHR-4849 (IDE849), डेल्टा-सदृश लिगँड 3 (DLL3)-निर्देशित अँटीबॉडी-ड्रग कंजुगेट (ADC) च्या पहिल्या टप्प्यातील अभ्यासात, रिसॅप्स्ड SCLC असलेल्या रुग्णांमध्ये व्यवस्थापित करण्यायोग्य सुरक्षितता आणि अँटी-ट्यूमर क्रियाकलापाची सुरुवातीची चिन्हे दिसून आली.

SHR-4849 मध्ये क्लीव्हेबल लिंकरद्वारे DNA टोपोइसोमेरेज I इनहिबिटरशी जोडलेले मानवीकृत अँटी-DLL3 IgG1 मोनोक्लोनल अँटीबॉडी असते. SCLC मध्ये DLL3 ची उच्च अभिव्यक्ती पाहता, मर्यादित उपचारात्मक पर्याय असलेल्या रुग्णांसाठी लक्ष्यित उपचार पर्याय म्हणून या औषधाचा शोध घेतला जात आहे.

54 रुग्णांवर चाचणी

चीनमधील शेडोंग फर्स्ट मेडिकल युनिव्हर्सिटीच्या संलग्न कर्करोग रुग्णालयातील डॉ. लिनलिन वांग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 54 रुग्णांवर 0.8 ते 4.2 मिलीग्राम/किलोग्राम या ५ डोस पातळीवर उपचार केले. 42 विश्लेषणांसाठी एससीएलसी रुग्णांमध्ये वस्तुनिष्ठ प्रतिसाद दर (ओआरआर) 59.5 टक्के होता आणि रोग नियंत्रण दर (डीसीआर) 90.5 टक्के होता. किमान 12 आठवडे फॉलो-अप उपचार घेतलेल्या रुग्णांमध्ये ओआरआर 69.2 टक्के होता आणि 2.4  मिलीग्राम/किलोग्राम एक्सटेंशन डोसवर 77.8 टक्के ता.

उपचारादरम्यान कोणत्या अडचणी दिसून आल्या?

उपचारांशी संबंधित सर्वात सामान्य प्रतिकूल घटनांमध्ये पांढऱ्या रक्त पेशींची संख्या कमी होणे, अशक्तपणा, न्यूट्रोपेनिया आणि मळमळ यांचा समावेश होता. उपचारांशी संबंधित कोणत्याही प्रतिकूल घटनांमुळे डोस बंद होणे किंवा मृत्यू झाला नाही. अभ्यासात डोस वाढवणे आणि विस्तार करण्याचा दृष्टिकोन वापरला गेला, ज्याने अनुकूल सुरक्षिततेसह अनेक डोस पातळीवर प्राथमिक परिणामकारकता ओळखली. ४.२ मिलीग्राम/किलोग्रामपेक्षा कमी डोसवर कोणतेही डोस-मर्यादित विषारीपणा आढळला नाही. सर्व डोसमध्ये मुक्त विषारी पदार्थांचे प्लाझ्मा एक्सपोजर कमी राहिले.

पुढील संशोधन सुरू

शिफारस केलेल्या फेज II डोस (RP2D) निश्चित करण्यासाठी डोस विस्तार चालू आहे. डॉ. वांग म्हणाले की पुढील क्लिनिकल विकास DLL3-अभिव्यक्त करणाऱ्या SCLC साठी उपचारात्मक पर्याय म्हणून SHR-4849 च्या संभाव्यतेचे मूल्यांकन करेल. वांग पुढे म्हणाले, "हे प्रोत्साहनदायक प्राथमिक डेटा DLL3-पॉझिटिव्ह रीलेप्स्ड SCLC असलेल्या रुग्णांसाठी संभाव्य उपचार म्हणून SHR-4849 च्या पुढील तपासणीला समर्थन देतात." हे निकाल इंटरनॅशनल असोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कॅन्सर 2025 वर्ल्ड कॉन्फरन्स ऑन लंग कॅन्सर (WCLC) येथे सादर करण्यात आले.

FAQ 

स्मॉल सेल लंग कॅन्सर (SCLC) म्हणजे काय?
स्मॉल सेल लंग कॅन्सर (SCLC) हा फुफ्फुसांचा एक अत्यंत घातक आणि वेगाने वाढणारा कर्करोग आहे. हा कर्करोग लवकर पसरतो आणि त्याचे उपचार पर्याय मर्यादित आहेत, ज्यामुळे रोगनिदान कमी आहे. इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सरच्या मते, 2022 मध्ये 2.48 दशलक्ष लोकांना फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचे निदान झाले, यापैकी 11.5% पुरुष आणि 9.7% महिलांना SCLC चे निदान झाले.

SHR-4849 (IDE849) म्हणजे काय?
SHR-4849 (IDE849) हे डेल्टा-सदृश लिगँड 3 (DLL3)-निर्देशित अँटीबॉडी-ड्रग कंजुगेट (ADC) आहे. यात मानवीकृत अँटी-DLL3 IgG1 मोनोक्लोनल अँटीबॉडी आहे, जी क्लीव्हेबल लिंकरद्वारे DNA टोपोइसोमेरेज I इनहिबिटरशी जोडलेली आहे. SCLC मध्ये DLL3 ची उच्च अभिव्यक्ती असल्याने, हे औषध मर्यादित उपचार पर्याय असलेल्या रुग्णांसाठी लक्ष्यित उपचार म्हणून संशोधनात आहे.

फुफ्फुसाच्या कर्करोगीची लक्षणे?
उपचारांशी संबंधित सर्वात सामान्य दुष्परिणामांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होता:  पांढऱ्या रक्त पेशींची संख्या कमी होणे  
अशक्तपणा (अ‍ॅनिमिया)  
न्यूट्रोपेनिया  
मळमळ

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

