/शरीरातील युरिक ऍसिड झपाट्याने वाढवतात 5 पदार्थ, कसं कराल कंट्रोल?

आजकाल युरिक ॲसिड ही एक गंभीर समस्या बनत आहे, आणि अनेकदा लोक त्याला एक सामान्य दुखणे समजून गैरसमज करतात. तथापि, हळूहळू वेदना वाढते आणि बाधित सांध्यामध्ये तीव्र, टोचल्यासारखी वेदना जाणवू लागते. तेव्हा आपल्या लक्षात येते की ही एक सामान्य समस्या नसून एक गंभीर समस्या आहे. जेव्हा आपण तपासणीसाठी डॉक्टरांकडे जातो, तेव्हा आपल्याला कळते की आपल्या युरिक ॲसिडची पातळी वाढलेली आहे. काही लोकांना तर युरिक ॲसिड म्हणजे काय हे देखील माहित नसते. मग, कोणत्या पदार्थांमुळे युरिक ॲसिडची पातळी वाढते हे आपण कसे ओळखू शकतो?
सांध्यांमध्ये टोचल्यासारखी वेदना हे एक सामान्य दुखणे नाही, तर ते अनेकदा युरिक ॲसिडचे लक्षण असते. युरिक ॲसिड हा आपल्या शरीरात तयार होणारा एक टाकाऊ पदार्थ आहे. जर ते जास्त प्रमाणात जमा झाले किंवा मूत्रपिंडे ते शरीरातून पुरेशा प्रमाणात काढून टाकू शकली नाहीत, तर ते रक्तात जमा होते आणि सांध्यांमध्ये लहान, टोकदार स्फटिक तयार होतात, ज्यामुळे सांधेदुखी होते. तथापि, सुरुवातीला लोकांकडून याकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते आणि याची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
वेदनांचा गैरसमज - युरिक ॲसिडमुळे होणाऱ्या सांधेदुखीला अनेकदा सामान्य वेदना समजले जाते. बहुतेक प्रकरणांमध्ये, ही एक सामान्य वेदना असते, परंतु जर ही समस्या दीर्घकाळ टिकून राहिली, तर ते युरिक ॲसिडसारख्या आजाराचे लक्षण असू शकते.
वेदनांकडे दुर्लक्ष करणे - अनेकदा, जागरूकतेच्या अभावामुळे, लोकांना सांधेदुखी का होत आहे हे समजत नाही. काही लोकांना वाटू लागते की त्यांना दुखापत झाली असेल किंवा काहीतरी वेगळे झाले असेल, परंतु नंतर त्यांची स्थिती आणखी बिघडते.
आता तुम्हाला युरिक ॲसिड काय आहे हे समजले आहे, तर कोणत्या पदार्थांमुळे युरिक ॲसिड वाढू शकते हे तुम्ही समजून घेतले पाहिजे. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
याव्यतिरिक्त, काही प्रकारची कडधान्ये, पालक, हिरवे वाटाणे आणि मशरूम यांसारखे अनेक पदार्थ आहेत जे युरिक ॲसिड वाढवू शकतात. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की ते खाल्ल्याने तुमच्या युरिक ॲसिडची पातळी वाढेल. जर तुम्हाला आधीपासूनच युरिक ॲसिडची समस्या असेल, तर तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार या पदार्थांचे सेवन कमी केले पाहिजे.
(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.