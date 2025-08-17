English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सावधान! दुधाची चहा बनवताना 100% 'या' 3 चुका होतात, ज्यामुळे अमृततुल्य बनतं विष

चहा बनवताना दुध नेमकं कधी घालायचं? चहाप्रेमींना पण माहित नाही ही गोष्ट?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 17, 2025, 11:03 PM IST
सावधान! दुधाची चहा बनवताना 100% 'या' 3 चुका होतात, ज्यामुळे अमृततुल्य बनतं विष
Avoid three mistake during tea making

चहा हे भारतात एक लोकप्रिय पेय आहे. अनेकांच्या दिवसाची सुरुवातही चहाशिवाय होत नाही. पण चहा बनवताना 100 टक्के लोकं चुका करतात आणि अमृततुल्य नाही तर विषच पितात. पोषणतज्ज्ञ किरण कुकरेजा यांनीही इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे ज्यामध्ये हे स्पष्ट केले आहे. या चुका नेमक्या कोणत्या

अनेकांना सकाळ असो वा संध्याकाळ, उन्हाळा असो वा पाऊस, लोक येथे चहा पिण्याचे निमित्त शोधतात. चहा पिण्यास नकार देणारा क्वचितच एखादा चहाप्रेमी असेल. जास्त प्रमाणात चहा आरोग्याला अनेक प्रकारे हानी पोहोचवतो. अशा परिस्थितीत, चहा सोडणे हा एकमेव उपाय आहे का? चहा सोडणे हा चहाप्रेमींसाठी शिक्षेपेक्षा कमी नाही. चहाप्रेमी कधीही तो नाकारत नाहीत आणि म्हणूनच अनेक वेळा चहामुळे होणाऱ्या समस्या अडचणीचे कारण बनतात. अशा परिस्थितीत, काही गोष्टी लक्षात ठेवून तुम्ही तुमच्या आरोग्याची काळजी घेऊ शकता.

हा व्हिडिओ देखील पहा

अलीकडेच, पोषणतज्ञ किरण कुकरेजा यांनी त्यांच्या इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आणि सांगितले की, चहा बनवताना केलेल्या काही चुका तुमच्या आरोग्याला हानी पोहोचवू शकतात. 

चहा बनवण्याची चुकीची पद्धत

पोषणतज्ज्ञांनी सांगितले की, चहा बनवण्याची चुकीची पद्धत तुमच्या आरोग्याला सर्वात जास्त हानी पोहोचवते. बरेचदा बरेच लोक चहा बनवताना प्रथम भांड्यात दूध टाकतात, परंतु असे करणे अजिबात योग्य नाही. दुधात असलेले प्रथिने चहाच्या अँटी-ऑक्सिडंट्सना बांधतात, ज्यामुळे काही समस्या उद्भवू शकतात. म्हणून चहा बनवण्यासाठी, प्रथम भांड्यात पाणी घाला आणि नंतर चहा पावडर घाला आणि साखर घाला. ते चांगले उकळवा. यानंतर, सर्व गोष्टी टाकल्यानंतर, शेवटी दूध घाला. चहा बनवण्याचा हा योग्य आणि सुरक्षित मार्ग आहे.

चहा पुन्हा पुन्हा गरम करणे

चहा पुन्हा पुन्हा गरम करणे ही एक मोठी चूक आहे, जी तुमच्या आरोग्याला हानी पोहोचवू शकते. खरंतर, तयार केलेला चहा पुन्हा पुन्हा गरम केला तर त्यातील आम्लतेचे प्रमाण वाढू शकते. यामुळे पोटाशी संबंधित समस्या आणि आम्लता निर्माण होऊ शकते. म्हणून चहा पुन्हा गरम करण्याची सवय बदला.

प्लास्टिक चाळणीचा वापर

घरी चहा फिल्टर करण्यासाठी बरेच लोक प्लास्टिक चाळणीचा वापर करतात. प्लास्टिक चाळणी वापरल्याने तुमचे गंभीर नुकसान होऊ शकते. कारण जेव्हा गरम चहा प्लास्टिक चाळणीतून फिल्टर केला जातो तेव्हा चाळणीमध्ये असलेले प्लास्टिक संयुगे चहामध्ये जातात, जे शरीरात जमा होऊ शकतात आणि गंभीर आजार होऊ शकतात. म्हणून, निरोगी राहण्यासाठी स्टील चाळणीचा वापर करा.

About the Author
Tags:
tea making mistakeshealthy tea habitstea and aciditytea antioxidantsnutritionist tips tea

इतर बातम्या

धक्कादायक! जलसमाधी आंदोलनात वाहून गेला; 44 तासांनंतर 14 किम...

महाराष्ट्र बातम्या