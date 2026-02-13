English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Bel Patra Ayurvedic Use: पुजेत अर्पण होणारे बेलपत्र 'या' आजारांवर रामबाण उपाय

Mahashivratri 2026: काही दिवसांवरच महाशिवरात्रीचा पर्व येत आहे. यावेळी आपण महादेवाला प्रिय असं बेलपत्र अर्पण करत असतो. पण तुम्हाला महित आहे का? बेलपत्र हे फक्त पूजा साहित्य नाही तर एक आयुर्वेदिक औषधी आहे. जाणून घ्या, याचे रामबाण उपाय...

प्रिती वेद | Updated: Feb 13, 2026, 03:46 PM IST
Bael Patra Benefits in Marathi: बेलपत्र हा केवळ पूजेसाठी वापरला जाणारा पवित्र पानांचा प्रकार आहे, अशी अनेकांची समजूत असते. पण आयुर्वेदात याला औषधी वनस्पतीचे महत्त्व दिले गेले आहे. श्रावण महिन्यात शिवमंदिरात बेलपत्र अर्पण करण्याची परंपरा असली तरी रोजच्या आहारात त्याचा योग्य वापर केल्यास आरोग्यास मदत होऊ शकते. शरीरशुद्धी, पचन सुधारणा आणि प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी घरगुती उपाय म्हणूनही याचा उपयोग केला जातो. त्यामुळे बेलपत्र फक्त धार्मिक नाही तर आरोग्यदायीही मानले जाते.

बेलपत्र आणि त्यातील पोषक घटक
संस्कृतमध्ये बिल्वपत्र म्हणून ओळखले जाणारे बेलपत्र हे औषधी गुणांनी समृद्ध आहे. या पानांमध्ये vitamin A, C, B1 आणि B6 आढळतात. त्यासोबत calcium आणि fiber देखील योग्य प्रमाणात असते. त्यामुळे शरीराला आवश्यक पोषण मिळण्यास मदत होते. आयुर्वेदानुसार हे पान शरीरातील दोष संतुलित ठेवण्यास सहाय्यक ठरते.

बेलपत्र सेवन करण्याच्या सोप्या पद्धती
बेलपत्र रोजच्या आहारात वेगवेगळ्या प्रकारे घेता येते. सकाळी रिकाम्या पोटी 2 ते 3 कोवळी पाने स्वच्छ धुवून चावून खाल्ली जाऊ शकतात. तसेच पानांचा काढा किंवा हलकी चहा बनवूनही सेवन करता येते. मात्र जास्त प्रमाण टाळावे आणि नियमितता ठेवणे महत्त्वाचे मानले जाते.

रिकाम्या पोटी सेवनाचे आरोग्यदायी फायदे

  1. मधुमेह नियंत्रणासाठी मदत
    दररोज योग्य प्रमाणात सेवन केल्यास रक्तातील साखरेचे प्रमाण संतुलित ठेवण्यास सहाय्य मिळू शकते. त्यामुळे मधुमेह असलेल्या व्यक्तींना फायदा होऊ शकतो.

  2. पचनक्रिया सुधारते
    fiber मुबलक असल्यामुळे अन्न पचण्यास मदत होते. त्यामुळे पोट फुगणे किंवा जडपणा कमी होऊ शकतो.

  3. बद्धकोष्ठता कमी होते
    गॅस, acidity आणि अपचन यांसारख्या तक्रारी कमी करण्यासाठी हे उपयुक्त ठरते. नियमित सेवनाने पोट साफ राहण्यास मदत मिळते.

  4. आतड्यांचे आरोग्य चांगले ठेवते
    बेलपत्र शरीरातील अशुद्धता बाहेर टाकण्यास मदत करते. त्यामुळे आतड्यांची कार्यक्षमता सुधारते.

  5. प्रतिकारशक्ती वाढवते
    antioxidant घटकांमुळे शरीराची immunity मजबूत होते. त्यामुळे संसर्गजन्य आजारांपासून संरक्षण मिळण्यास मदत होऊ शकते.

हे ही वाचा: 14 महिन्याच्या बाळाच्या घशात अडकली 1/2 इंच स्प्रिंग, डॉक्टरांनी...

काळजी आणि उपयुक्त सूचना
ज्यांना गंभीर आजार आहेत किंवा औषधे सुरू आहेत त्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच सेवन करावे. लहान मुलांना किंवा गर्भवती महिलांनी अति सेवन टाळावे. योग्य प्रमाण आणि नियमित वापर केल्यास बेलपत्र नैसर्गिक आरोग्यसाथी ठरू शकते.

