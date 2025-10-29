English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
गर्भावस्थेत कुटुंबाच्या 'त्या' चुकीमुळे जन्माला आलं विना डोक्याचं बाळ; आईच्या पायाखालची जमीन सरकली

Pregnancy Mistake : महिला गर्भवास्थेत असताना कुटुंबाची एक चूक बाळाच्या जीवावर बेतली. स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. सोनिया गुप्ता यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर करत या हादरुन टाकणाऱ्या घटनेबद्दल सांगितलं आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 29, 2025, 07:30 PM IST
गर्भावस्थेत कुटुंबाच्या 'त्या' चुकीमुळे जन्माला आलं विना डोक्याचं बाळ; आईच्या पायाखालची जमीन सरकली

Anencephaly Baby :  गर्भधारणा झाल्यानंतर बाळाच्या जन्मापर्यंत आईला अनेक गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते. आहार, नियमित तपासणी आणि डॉक्टरांनी सांगितलेली औषधं नियमित घ्यावी लागते. गर्भातील बाळाचा विकासासाठी आईसोबत कुटुंबातील इतर सदस्यांनी अनेक गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागतात. आई किंवा कुटुंबाच्या थोड्याही दुर्लक्षाने बाळाच्या जीवावर बेतू शकतं. अशी एक धक्कादायक घटना सोशल मीडियावर स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. सोनिया गुप्ता यांनी सांगितलं आहे. कुटुंबाच्या एका चुकीमुळे विना डोक्याचं बाळ जन्माला आलं आहे. नेमकं काय चुकलं आणि काय घटना याबद्दल डॉक्टरांनी व्हिडीओमध्ये सांगितलं आहे. 

'ती' एक चूक पडली महागात

स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. सोनिया गुप्ता यांनी व्हिडीओमध्ये सांगितलं की, सहाव्या महिन्यापर्यंत गर्भात बाळाची पूर्ण विकास होत असतो. पण एक महिला सहाव्या महिन्यात डॉक्टरांकडे तपासणीसाठी आली. तेव्हा डॉक्टरांनी तिची सोनोग्राफी केल्यावर त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. डॉक्टरांनी महिलेला विचारलं, तिने आतापर्यंत चेकअप केलं होतं की नाही? तेव्हा त्या महिलेने सांगितलं, की कुटुंबाला तिने अनेकदा याबाबत सांगितलं होतं. मात्र कुटुंबाने महिलेला डॉक्टरांकडे तपासणी करण्यासाठी मनाई केली. याचा परिणाम म्हणजे त्या गर्भवतीच्या गर्भातील बाळ हे विना डोक्यचं होतं. हा गंभीर जन्मजात विकार असून त्याला वैद्यकीय भाषेत  Anencephaly असं म्हणतात. 

डॉक्टरांनी सांगितलं की, या स्थितीत बाळाचा मेंदू आणि डोक्यावरील भाग विकसित होत नाही. असं बाळ जिवंत राहू शकत नाही. गरोदरपणाच्या पहिल्या आठवड्यांमध्ये फॉलिक अॅसिडच्या कमतरतेमुळे ही गंभीर समस्या उद्भवू शकते. फोलिक अॅसिड  गर्भावस्थेच्या सुरुवातीच्या काळात बाळाचं डोकं आणि पाठीच्या कण्याचा विकास करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतं. 

स्त्रीरोगतज्ज्ञ सांगतात की, महिलेच्या कुटुंबातील मंडळी निष्काळजीपणा करीत असतील तर अशा वेळी महिलेनेच पुढाकार घ्यायला हवा. या प्रकरणात जर कुटुंबाने दुर्लक्ष केलं नसतं तर योग्य वेळेत फोलिक अॅसिडच्या गोळ्यांमुळे बाळ वाचलं असतं आणि त्याच्या डोक्याचा विकास झाला असता. त्यामुळे प्रेग्नेन्सीची टेस्ट पॉझिटिव्ह येताच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने फोलिक अॅसिड टॅबलेट घ्यायला हवं. 

FAQ

प्रश्न १: सोशल मीडियावर डॉ. सोनिया गुप्ता यांनी कोणती धक्कादायक घटना सांगितली?
उत्तर: डॉ. सोनिया गुप्ता यांनी एका गर्भवती महिलेची घटना सांगितली, ज्यात कुटुंबाच्या दुर्लक्षामुळे सहाव्या महिन्यात सोनोग्राफी केल्यावर गर्भातील बाळ विना डोक्याचे (Anencephaly) आढळले. यामुळे बाळ जिवंत राहू शकत नाही.

प्रश्न २: या घटनेत नेमके काय चुकले?
उत्तर: महिलाने कुटुंबाला अनेकदा तपासणीसाठी सांगितले, पण कुटुंबाने मनाई केली. परिणामी, गर्भावस्थेच्या सुरुवातीला नियमित तपासणी आणि फॉलिक अॅसिड न घेतल्याने बाळाचा मेंदू आणि डोक्याचा विकासच झाला नाही.

प्रश्न ३: Anencephaly म्हणजे काय?
उत्तर: Anencephaly हा जन्मजात विकार आहे, ज्यात बाळाचा मेंदू आणि डोक्यावरील भाग विकसित होत नाही. हा गंभीर आजार असून, अशा बाळाला जिवंत राहणे शक्य नाही. याची सुरुवात गर्भावस्थेच्या पहिल्या आठवड्यांमध्ये होते.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

