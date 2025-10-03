टक्कल घालवण्याचा रामबाण उपाय सापडला, 1 रुपयाही खर्च न करता केसांना मिळेल आश्चर्यकारक चमक!

Yoga For Hair Fall: योग हा शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्याचा खजिना आहे, पण तुम्हाला माहित आहे का की तो केसांच्या सौंदर्यालाही खुलवू शकतो? तज्ञांच्या मते, एक खास योगासन केस गळणे, अकाली पांढरे होणे आणि टक्कलपणासारख्या समस्यांवर मात करू शकते. हे आहे बालायम योग, जे केसांना मजबूत, जाड आणि चमकदार बनवण्यास मदत करते. बालायम म्हणजे काय? या अनोख्या योगासनाबद्दल जाणून घेऊया!
बालायम ही एक रिफ्लेक्सोलॉजी थेरपी आहे, जी केसांच्या वाढीला चालना देते. यात दोन्ही हातांची नखे एकमेकांवर हलक्या हाताने घासली जातात. हे साधे तंत्र केसांच्या समस्यांवर प्रभावी ठरते. असे असले तरी व्यक्तींनुसार वेगवेगळे अनुभव असतात.
बालायम करणे सोपे आहे. दररोज १०-१५ मिनिटे दोन्ही हातांची नखे (अंगठा वगळून) एकमेकांवर घासावी. अंगठा बाहेर ठेवावा, कारण त्याची नखे घासल्याने चेहऱ्यावरील केस वाढण्याची शक्यता असते.
बालायमचा नियमित सराव टक्कलपण रोखतो आणि केसांची नैसर्गिक रेषा पुनर्स्थापित करतो. हे केस गळणे, अकाली पांढरे होणे आणि कोरडेपणा दूर करते. यामुळे केस मऊ, चमकदार आणि जाड होतात.
नखांखालील नसा घासल्याने त्या उत्तेजित होतात, ज्यामुळे मेंदूला सिग्नल मिळतो. हे सिग्नल मृत किंवा निष्क्रिय केसांच्या कूपांना पुनरुज्जनासाठी प्रवृत्त करतात, ज्यामुळे नवीन केसांची वाढ होते.
बालायम करताना अंगठ्याची नखे घासू नयेत. उच्च रक्तदाब असलेल्यांनी आणि गर्भवती महिलांनी हे आसन टाळावे. योग्य पद्धतीने केल्यासच याचे फायदे मिळतात.
बालायम व्यतिरिक्त, पृथ्वी मुद्रा आणि हकिनी मुद्रा यांसारखी आसनेही केसांना बळकटी देतात. ही आसने केस गळणे कमी करतात आणि खराब झालेले केस पुन्हा जाड, लांब आणि सुंदर बनवतात. बालायमसारख्या साध्या योगासनाने तुम्ही केसांच्या समस्यांवर मात करू शकता आणि नैसर्गिक चमक मिळवू शकता. आजपासूनच या अनोख्या पद्धतीचा अवलंब करुन तुम्ही केसांचे सौंदर्य खुलवू शकता.
