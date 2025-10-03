English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
टक्कल घालवण्याचा रामबाण उपाय सापडला, 1 रुपयाही खर्च न करता केसांना मिळेल आश्चर्यकारक चमक!

Yoga For Hair Fall: बालायम ही एक रिफ्लेक्सोलॉजी थेरपी आहे, जी केसांच्या वाढीला चालना देते.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 3, 2025, 03:47 PM IST
टक्कल घालवण्याचा रामबाण उपाय सापडला, 1 रुपयाही खर्च न करता केसांना मिळेल आश्चर्यकारक चमक!
केसगळतीवर योगा

Yoga For Hair Fall: योग हा शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्याचा खजिना आहे, पण तुम्हाला माहित आहे का की तो केसांच्या सौंदर्यालाही खुलवू शकतो? तज्ञांच्या मते, एक खास योगासन केस गळणे, अकाली पांढरे होणे आणि टक्कलपणासारख्या समस्यांवर मात करू शकते. हे आहे बालायम योग, जे केसांना मजबूत, जाड आणि चमकदार बनवण्यास मदत करते. बालायम म्हणजे काय?  या अनोख्या योगासनाबद्दल जाणून घेऊया!

बालायम ही एक रिफ्लेक्सोलॉजी थेरपी आहे, जी केसांच्या वाढीला चालना देते. यात दोन्ही हातांची नखे एकमेकांवर हलक्या हाताने घासली जातात. हे साधे तंत्र केसांच्या समस्यांवर प्रभावी ठरते. असे असले तरी व्यक्तींनुसार वेगवेगळे अनुभव असतात.

बालायम कसे करावे?

बालायम करणे सोपे आहे. दररोज १०-१५ मिनिटे दोन्ही हातांची नखे (अंगठा वगळून) एकमेकांवर घासावी. अंगठा बाहेर ठेवावा, कारण त्याची नखे घासल्याने चेहऱ्यावरील केस वाढण्याची शक्यता असते.

केसांसाठी फायदे

बालायमचा नियमित सराव टक्कलपण रोखतो आणि केसांची नैसर्गिक रेषा पुनर्स्थापित करतो. हे केस गळणे, अकाली पांढरे होणे आणि कोरडेपणा दूर करते. यामुळे केस मऊ, चमकदार आणि जाड होतात.

विज्ञान काय सांगते?

नखांखालील नसा घासल्याने त्या उत्तेजित होतात, ज्यामुळे मेंदूला सिग्नल मिळतो. हे सिग्नल मृत किंवा निष्क्रिय केसांच्या कूपांना पुनरुज्जनासाठी प्रवृत्त करतात, ज्यामुळे नवीन केसांची वाढ होते.

काळजी घेण्याच्या गोष्टी

बालायम करताना अंगठ्याची नखे घासू नयेत. उच्च रक्तदाब असलेल्यांनी आणि गर्भवती महिलांनी हे आसन टाळावे. योग्य पद्धतीने केल्यासच याचे फायदे मिळतात.

इतर पर्यायी आसने

बालायम व्यतिरिक्त, पृथ्वी मुद्रा आणि हकिनी मुद्रा यांसारखी आसनेही केसांना बळकटी देतात. ही आसने केस गळणे कमी करतात आणि खराब झालेले केस पुन्हा जाड, लांब आणि सुंदर बनवतात. बालायमसारख्या साध्या योगासनाने तुम्ही केसांच्या समस्यांवर मात करू शकता आणि नैसर्गिक चमक मिळवू शकता. आजपासूनच या अनोख्या पद्धतीचा अवलंब करुन तुम्ही केसांचे सौंदर्य खुलवू शकता.

FAQ

प्रश्न: बालायम योग म्हणजे काय आणि ते कसे केसांच्या वाढीस मदत करते?

उत्तर: बालायम ही एक रिफ्लेक्सोलॉजी थेरपी आहे, ज्यामध्ये दोन्ही हातांची नखे (अंगठा वगळून) एकमेकांवर हलक्या हाताने घासली जातात. हे तंत्र नखांखालील नसांना उत्तेजित करते, ज्यामुळे मेंदू मृत किंवा निष्क्रिय केसांच्या कूपांना पुनरुज्जनासाठी सिग्नल पाठवतो, परिणामी केसांची वाढ होते आणि टक्कलपण रोखले जाते.

प्रश्न: बालायम योगाचे केसांसाठी कोणते फायदे आहेत?

उत्तर: बालायमचा नियमित सराव केस गळणे, अकाली पांढरे होणे आणि कोरडेपणा यांसारख्या समस्यांवर मात करतो. हे केसांना मऊ, जाड, चमकदार आणि मजबूत बनवते. यामुळे टक्कलपण रोखले जाते आणि केसांची नैसर्गिक रेषा पुनर्स्थापित होते.

प्रश्न: बालायम करताना कोणती काळजी घ्यावी?

उत्तर: बालायम करताना अंगठ्याची नखे घासू नयेत, कारण यामुळे चेहऱ्यावरील केसांची वाढ वाढू शकते. उच्च रक्तदाब असलेल्या व्यक्तींनी आणि गर्भवती महिलांनी हे आसन टाळावे. दररोज १०-१५ मिनिटे योग्य पद्धतीने सराव केल्यास सर्वोत्तम परिणाम मिळतात.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

