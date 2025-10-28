English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सतर्क राहा! उपाचारावेळी दाताची कॅप थेट रुग्णाच्या फुफ्फुसात

धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. रुट कॅनल करताना दाताची कॅप थेट रुग्णाच्या फुफ्फुसात गेली आहे. हा धक्कादायक प्रकार एका 78 वर्षीय रुग्णासोबत घडला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 28, 2025, 12:16 PM IST
अतिशय धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. डॉक्टरांकडे दातावर कॅप बसवताना उपचारा दरम्यान एका रुग्णाच्या घशात गेली आहे. मुंबईतील 78 वर्षीय रुग्ण हे दंतवैद्याकडे कॅप बसवण्यासाठी गेले असता उपचारांदरम्यान कॅप चुकून श्वासनलिकेतून उजव्या फुप्फुसाच्या वायूमार्गात गेली.

भूल दिल्यामुळे घसा सुन्न झाल्याने त्यांना तत्काळ त्रास जाणवला नाही; मात्र काही वेळानंतर अस्वस्थता वाढल्याने केलेल्या सीटी स्कॅनमध्ये कॅप फुप्फुसात अडकलेली आढळली. रुग्णाला तातडीने झेन रुग्णालयात हलवण्यात आले. रुग्णाच्या फुप्फुसात अडकलेली दाताची कॅप ब्रोन्कोस्कोपीद्वारे यशस्वीरीत्या बाहेर काढण्यात डॉक्टरांना यश आले. डॉ. अभिजित अहुजा यांच्या नेतृत्वाखालील वैद्यकीय पथकाने केवळ 10 मिनिटांत ही प्रक्रिया पूर्ण केली. फुप्फुसांना कोणतीही दुखापत किंवा संसर्ग नसल्याने रुग्ण दुसऱ्या दिवशी पूर्णपणे बरा होऊन घरी परतला.

रूट कॅनल ट्रीटमेंट म्हणजे काय?

 जेव्हा दात किडतात आणि दात गळतात तेव्हा रूट कॅनल ट्रीटमेंट केली जाते. त्या स्पष्ट करतात की जेव्हा पोकळी किंवा परिणामी क्षय दाताच्या आतील पृष्ठभागावर पोहोचतो तेव्हा केवळ प्रभावित दातामध्येच नव्हे तर त्याच्या सभोवतालच्या भागात तीव्र वेदना, सूज आणि संवेदनशीलता निर्माण होते. यामुळे दात आणि हिरड्यांमध्ये गंभीर संसर्ग होण्याचा धोका देखील वाढतो. या समस्येवर उपचार करण्यासाठी, प्रभावित दातावर रूट कॅनल केले जाते.

रूट कॅनल

या प्रक्रियेमध्ये प्रभावित दाताभोवतीचा भाग सुन्न करणे आणि ड्रिलने कॅनल उघडणे समाविष्ट आहे. नंतर पोकळी स्वच्छ केली जाते, दातातील खराब झालेले ऊतक स्वच्छ केले जाते आणि संसर्ग टाळण्यासाठी पोकळी अँटीबायोटिक्सने भरली जाते. समस्येनुसार, ही प्रक्रिया अनेक वेळा पूर्ण केली जाऊ शकते. रूट कॅनलनंतर, दाताचा बाह्य भाग क्रॅक होण्याचा किंवा तुटण्याचा धोका असतो. म्हणून, दाताचे संरक्षण करण्यासाठी आणि तो तुटण्यापासून रोखण्यासाठी त्यावर कॅप किंवा क्राउन ठेवला जातो.

समस्या का आणि कशा वाढू शकतात

रूट कॅनल केवळ प्रभावित दाताच्या मुळावरच नाही तर आजूबाजूच्या भागावर देखील परिणाम करते. या प्रक्रियेनंतर, केवळ प्रभावित दातावरच नाही तर आजूबाजूच्या हिरड्यांमध्ये देखील वेदना आणि सूज जाणवते. डॉक्टर काही औषधे लिहून देतात आणि उपचार केलेल्या दातावर ताण येऊ नये म्हणून काही खबरदारी घेण्याचा सल्ला देतात, जसे की फक्त मऊ पदार्थ खाणे, डॉक्टरांनी सांगितलेल्या पद्धती आणि पेस्टने काळजीपूर्वक दात घासणे इ.

सर्व खबरदारी आणि उपचारांसह, वेदना आणि सूज सहसा एक किंवा दोन दिवसात कमी होते. कधीकधी, विविध कारणांमुळे, दात आणि हिरड्यांमध्ये वेदना आणि सूज निर्धारित कालावधीनंतरही कायम राहू शकते.

ती स्पष्ट करतात की जर वेदना एक किंवा दोन दिवसात कमी झाली नाही तर याची अनेक कारणे असू शकतात, जसे की:

अपुरी रूट कॅनल उपचार.

रूट कॅनल नंतर खराब दंत स्वच्छतेमुळे हिरड्यांचा दाह आणि संसर्ग आणि दातांमध्ये अन्न अडकणे.

योग्यरित्या ब्रश न करणे आणि कठीण पदार्थ खाणे.

तुमच्या जीभेने किंवा हातांनी रूट कॅनल क्षेत्राला वारंवार स्पर्श करणे.

दातांमध्ये पीरियडोंटायटीस इत्यादी.

काय काळजी घ्याल? 

रूट कॅनल नंतर लगेचच नाही तर नेहमीच रूट कॅनल नंतर, उपचारित दाताची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, दात तुटण्याचा किंवा संसर्ग होण्याचा धोका असतो. काही खबरदारी पाळणे फायदेशीर ठरू शकते, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत:

सुकामेवा, कडक आणि चिकट पदार्थ आणि उपचारित दाताजवळ जास्त गरम आणि आंबट फळे खाणे टाळा.

रूट कॅनल नंतर तुमचे तोंड बॅक्टेरियामुक्त ठेवण्याची गरज वाढते. या प्रक्रियेनंतर तुमच्या तोंडाच्या आरोग्याकडे अधिक लक्ष द्या. दिवसातून किमान दोनदा मऊ ब्रशने दात घासून घ्या, फ्लॉस करा आणि खाल्ल्यानंतर तोंड स्वच्छ धुवा.

रूट कॅनल नंतर, उपचारित दाताला हाताने किंवा जिभेने वारंवार स्पर्श करणे टाळा.

तुमच्या तोंडात बॅक्टेरिया वाढू नयेत म्हणून अल्कोहोल-मुक्त माउथवॉश वापरा.

तुमच्या दैनंदिन आहारात ताजी फळे आणि भाज्यांचे प्रमाण वाढवा, परंतु जास्त गोड आणि आंबट फळे आणि इतर पदार्थ खाणे टाळा.

तुमचे शरीर हायड्रेटेड ठेवा.

धूम्रपान आणि मद्यपान मर्यादित करा.

उपचार केलेल्या दातावर नेहमी टोपी घाला.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

