/सतत खाज येतेय? सावध व्हा! कॅन्सरचं सुरुवातीचं लक्षण तर नाही? वाचा सविस्तर

त्वचेला खाज येण्याची अनेक कारणे असतात, अनेकदा खाज येणे हे फार काही मोठी समस्या नसते पण काही वेळी ही मोठी समस्या असू शकते त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करणे तुम्हाला महागात पडू शकते. अनेकांना वेगवेगळ्या गोष्टीची पदार्थांची ॲलर्जी असते त्यामुळे देखील अंगावर खाज सुटणे किंवा एखादा किटाणू चावल्यामुळे देखील खाज अंगावर येत असते. अनेक अशा समस्या असतात त्यामुळे अंगावर खाज सुटू शकते. पण तुम्हाला हे ठाऊक आहे का कॅन्सरमुळे देखील शरीरारला खाज येते. कॅन्सरमुळे कधीकधी एखाद्या व्यक्तीच्या त्वचेला दीर्घकाळ किंवा सतत खाज येऊ शकते, याला क्रॉनिक प्रुरिटस (chronic pruritus) म्हणतात. आता हे नक्की काय आणि का खाज येते यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला सांगणार आहोत.
क्वचित प्रसंगी, क्रॉनिक प्रुरिटस म्हणजेच दीर्घकाळापर्यत खाज येणे किंवा सहा आठवडे किंवा त्याहून अधिक काळ टिकणारी न थांबणारी खाज ही तुमच्यासाठी धोक्याची घंटा असू शकते. क्रॉनिक प्रुरिटस हे कॅन्सरचे लक्षण बनू शकते, रक्ताचे काही कॅन्सर असे असतात ज्यामुळे त्वचेवर खाज येऊ शकते. लिम्फोमा हा कर्करोग टी लिम्फोसाइट्समध्ये सुरू होतो. तर अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्युकेमिया हा एक दुर्मिळ कर्करोग आहे जो अस्थिमज्जेमध्ये सुरू होतो. क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्युकेमिया आणि क्रॉनिक मायलॉइड ल्युकेमिया हे दोन्ही हळूहळू वाढणारे रक्ताचे कॅन्सर आहेत जे वयाच्या 55 वर्षांनंतर होतात.
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पॉलीसायथेमिया व्हेरा हा रक्ताच्या कॅन्सरचा एक दुर्मिळ प्रकार आहे. या कॅन्सरमध्ये, अस्थिमज्जा पुरेशा लाल रक्तपेशी तयार करू शकत नाही. आता कोणत्या कॅन्सरमुळे अंगाला खाज याबद्दल तुम्हाला सांगायचे झाले तर यकृताचा कॅन्सर, पित्तवाहिनीचा कॅन्सर, स्वादुपिंडाचा कॅन्सर, मेटास्टॅटिक पोटाचा कॅन्सर, नॉन-स्मॉल सेल फुफ्फुसाचा कॅन्सर, मेलेनोमा, बेझेल सेल कार्सिनोमा आणि स्क्वॅमस सेल कार्सिनोमा या कर्करोगांमुळे त्वचेला खाज येऊ शकते. त्यामुळे अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष न करता समजल्यास किंवा जाणवल्यास डॅाक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे. कॅन्सरची खाज ही शरीराच्या कोणत्याही भागाला येऊ शकते, टाळूपासून पायांपर्यंत आणि अगदी जननेंद्रियांवरही ही खाज येऊ शकते. पायांच्या खालच्या भागावर, छातीवर, पोटावर, ओटीपोटात आणि पाठीवर खाज येणे सर्वात सामान्य आहे.
शरीरावर खाज येणे हे कर्करोगाचे लक्षण असेलच असे नाही. खाज येण्याची अनेक कारणे असू शकतात आणि बहुतेक वेळा ते कॅन्सर नसते. जर तुम्हाला शंका असेल की खाज बऱ्याच काळापासून येत आहे आणि ती कर्करोगामुळे असू शकते, तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि तपासणी करून घ्या.
अस्वीकरण – ही बातमी केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे. अधिक माहितीसाठी, तज्ञांचा सल्ला घ्या किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.