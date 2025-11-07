मिठी मारुन झोपण्याचे फायदे, फक्त प्रेमचं नाही तर आरोग्यदेखील सुधारते.

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
एकत्र मिठी मारुन झोपण्याचे फायदे काय आहेत? एकत्र झोपणे किंवा मिठी मारणे हे केवळ प्रेमाची अभिव्यक्ती नाही तर त्याचे आरोग्य फायदे देखील आहेत. यामुळे ताण कमी होतो, झोप सुधारते आणि नातेसंबंध मजबूत होतात.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 7, 2025, 10:54 PM IST
मिठी मारणे किंवा तुमच्या जोडीदारासोबत झोपणे हा केवळ एक रोमँटिक अनुभव नाही; तो शरीर आणि मन दोघांसाठीही अत्यंत फायदेशीर आहे. जेव्हा तुम्ही तुमच्या जोडीदाराजवळ झोपता तेव्हा ते केवळ प्रेम वाढवतेच असे नाही तर तणाव कमी करते, झोप सुधारते आणि तुमचे नाते मजबूत करते. ही जवळीक मनाला शांत करते, ताण कमी करते आणि झोप सुधारते. असंख्य अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, तुमच्या जोडीदाराजवळ झोपल्याने ऑक्सिटोसिन वाढते, जो शरीरात एक हार्मोन आहे जो मूड सुधारतो, हृदयाचे आरोग्य वाढवतो आणि नातेसंबंध अधिक घट्ट करतो. म्हणूनच, असे म्हणता येईल की, एकत्र झोपणे हे केवळ प्रेम व्यक्त करण्याचा मार्ग नाही तर निरोगी आणि आनंदी नातेसंबंधाचे रहस्य देखील आहे. 

जोडीदारासोबत मिठी मारून झोपण्याचे फायदे

तणाव कमी होतो
जेव्हा तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत मिठी मारून झोपता तेव्हा तुमचे शरीर ऑक्सिटोसिन सोडते, ज्याला प्रेम संप्रेरक म्हणून ओळखले जाते. हा संप्रेरक तुमचा मूड सुधारतो, तणाव आणि चिंता कमी करतो आणि तुम्हाला आरामदायी वाटते.

झोपेची गुणवत्ता सुधारते
तुमच्या जोडीदाराच्या शरीरातील उष्णता आणि हृदयाचे ठोके यांचा आराम खोल आणि अधिक आरामदायी झोपेसाठी योगदान देतो. एकत्र झोपणारे जोडपे अविवाहितांपेक्षा चांगले झोपतात.

नाते मजबूत करते
मिठी मारून झोपल्याने भावनिक बंध आणि विश्वास मजबूत होतो. जेव्हा तुम्ही दररोज रात्री एकमेकांना मिठी मारून झोपता तेव्हा तुमच्यातील प्रेम आणि समज अधिक घट्ट होते.

रक्तदाब नियंत्रित करते
ऑक्सिटोसिन केवळ तुमच्या मूडवरच नाही तर तुमच्या शरीरावरही परिणाम करते. ते सामान्य रक्तदाब राखण्यास मदत करते आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारते.

नैराश्य कमी होते
तुमच्या जोडीदाराचा स्पर्श आणि उबदारपणा तुमचे मन शांत करतो. हे एकाकीपणा टाळण्यास मदत करते आणि नैराश्याचा धोका कमी करते.

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते
मिठी मारताना बाहेर पडणारे ऑक्सिटोसिन रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते, ज्यामुळे ती रोगांशी लढण्यास अधिक सक्षम बनते.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

