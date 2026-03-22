पाईल्सपासून तीन दिवसांत मिळेल आराम, तज्ज्ञांनी सांगितला घरगुती उपाय

Piles Home Remedies : घरगुती उपायांनी मूळव्याध फक्त तीन दिवसांत बरा होऊ शकतो. यासाठी नेमकं काय करायला पाहिजे?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 22, 2026, 10:04 PM IST
आजच्या जगात लोकांची जीवनशैली आणि खाण्याच्या सवयी बिघडल्या आहेत, ज्यामुळे मूळव्याधीमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. मूळव्याध हा एक सामान्य आणि अत्यंत वेदनादायक आजार आहे. यामध्ये गुदद्वाराच्या आत किंवा आजूबाजूच्या शिरांना सूज येते, ज्यामुळे शौचाच्या वेळी वेदना आणि सूज येते. अनेक लोकांना रक्तस्रावी मूळव्याधीचा त्रास होतो, ज्यामुळे शौचाच्या वेळी रक्तस्त्राव होतो. दीर्घकाळ बद्धकोष्ठता, मसालेदार पदार्थांचे अतिसेवन आणि अपुरे पाणी पिणे यामुळे मूळव्याध होतो. जे लोक बराच वेळ एकाच खुर्चीत बसून काम करतात त्यांनाही याचा धोका जास्त असतो. डॉक्टर अनेकदा मूळव्याधीवर शस्त्रक्रिया करतात, परंतु आयुर्वेदातही त्याच्या उपचारांसाठी अनेक उपाय आहेत.

 काही घरगुती उपाय मूळव्याधीपासून आराम मिळवण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरू शकतात. अनेकदा, मूळव्याधीने त्रस्त असलेले लोक बोगस डॉक्टरांच्या जाळ्यात अडकतात. त्यापासून सुटका मिळवण्यासाठी अनेकजण शस्त्रक्रियादेखील करून घेतात. तथापि, या उपायांमुळे पूर्ण आराम मिळत नाही. जर तुम्हाला फक्त तीन दिवसांत मूळव्याध पूर्णपणे नाहीशी करायची असेल, तर तुम्हाला गाईचे दूध, एक लिंबू, एक केळे आणि कापूर यांची आवश्यकता असेल. बाजारात उपलब्ध असलेल्या कापूरामध्ये अनेक हानिकारक रसायने असतात. त्यामुळे, फक्त देशी कापूरच खरेदी करा.

यामध्ये एक कप गाईचे दूध उकळण्याचा सल्ला दिला. यानंतर, दूध कोमट होऊ द्या, मग त्यात एक लिंबू पिळा. ते संपूर्ण दूध लगेच प्या. हे तीन दिवस दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी करा. लिंबाच्या रसासोबत गाईचे दूध प्यायल्याने फक्त तीन दिवसांत मूळव्याध, रक्तस्राव होणारी मूळव्याध आणि भगंदर यांपासून आराम मिळू शकतो. लोकांना पहिल्या दिवसापासूनच शौचाच्या वेळी होणारा रक्तस्राव थांबवता येतो. हा उपाय शतकानुशतके मूळव्याधीसाठी वापरला जात आहे.

जर तुमच्याकडे गाईचे दूध नसेल, तर तुम्ही दुसरा उपाय करून पाहू शकता. यासाठी तुम्हाला एक केळे आणि थोडा कापूर लागेल. केळ्याची साल काढा, त्याचे तुकडे करा आणि त्यात वाटाण्याच्या दाण्याएवढा कापूर दाबून भरा, मग ते केळे गिळा. लक्षात ठेवा, केळे किंवा कापूर चावू नका; ते थेट गिळा. पहिल्या दिवसापासूनच तुम्हाला मूळव्याधीपासून फायदा दिसू लागेल. या उपायाने तीन दिवसांत मूळव्याधीपासून आराम मिळू शकतो.

मूळव्याधीपासून सुटका मिळवण्यासाठी पोट स्वच्छ ठेवणे आवश्यक आहे. यासाठी, झोपण्यापूर्वी कोमट पाण्यासोबत त्रिफळा पावडर घेणे अत्यंत फायदेशीर आहे. दिवसातून एकदा हरड पावडरसोबत याचे सेवन केल्याने पचनक्रिया सुधारते आणि शौचास नरम होते, ज्यामुळे मूळव्याधीची वेदना कमी होते. बाबा रामदेव रक्तस्राव होणाऱ्या मूळव्याधीसाठी अश्वगंधा, गुळवेल आणि कडुलिंबाचा काढा पिण्याची शिफारस करतात. ते दररोज ताडासन, पवनमुक्तासन, मालासन आणि कपालभाती यांसारख्या योगासनांचा सराव करण्याची शिफारस देखील करतात. यामुळे पोटाचा त्रास कमी होतो, पचनसंस्था मजबूत होते आणि मूळव्याधीची समस्या हळूहळू दूर होते.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

