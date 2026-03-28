Explained : शौचातून रक्त पडतंय? हे सामान्य नाही तर थेट कॅन्सरचं लक्षण; पचनक्रियेच्या तक्रारी कारणीभूत

धावपळीची जीवनशैली, आहाराची चुकीची सवय आणि बैठी कामाची पद्धत यामुळे पचनसंस्थेशी निगडीत आजार वाढतात. यामुळे अनेकांना शौचातून रक्तस्त्राव होतो. ही बाब सामान्य नाही. यामुळे कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो. देशातील 14 शहरांमध्ये केलेल्या जीवनशैली आणि पचन आरोग्य जागरूकता सर्वेक्षणातून समोर आला धक्कादायक निष्कर्ष. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 28, 2026, 07:04 PM IST
दिवसेंदिवस प्रत्येकाची जीवनशैली बदलल्याचा अनुभव सगळ्यांना येतोय. यामुळे अनियमित शौचाच्या तक्रारी, अॅसिडिटी, शौचावाटे रक्त येणे यांसारख्या समस्या जाणावतात. पण ही कोणतीही तक्रार नाही तर हे धोक्याचे संकेत आहे. अतिशय सामान्य वाटणारा पचनाचा त्रास हा थेट कोलोरेक्टल कॅन्सरच लक्षण आहे. आपल्यापैकी अनेकांना याचा त्रास असतो. पण अनेकजण डॉक्टरांकडे जात नाहीत अन्यथा उशिर लावतात. याबाबत जागरुकता निर्माण व्हावी या उद्देशाने एक सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये अपोलो हॉस्पिटल्स, नवीमुंबई येथील वैद्यकीय आणि प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी विभागाच्या प्रमुख डॉ. ज्योती बाजपेयी;एस. एल. रहेजाहॉस्पिटल, हिरानंदानी हॉस्पिटल, मुंबई येथीलवैद्यकीय ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. मुबारकुन्निसा टोंसे; सर एच. एन. रिलायन्स हॉस्पिटल, मुंबई येथील वैद्यकीयऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. दर्शित शाह उपस्थित होते. त्यांनी पचनासंबंधी लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करण्याचा तसेच वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यासाठी अधिक जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे असे अधोरेखित केले.

भारतामध्ये कोलोरेक्टल कॅन्सर हा आरोग्याचा धोका ठरत आहे. यामागे चुकीच्या खाण्याच्या सवयी, लठ्ठपणाआणि पचनसंस्थेच्या आरोग्याबद्दल असलेला जागरूकतेचा अभाव ही प्रमुख कारणे आहेत. हा कॅन्सर वेळीच ओळखल्यास त्यावर उपचाराने मात करता येऊ शकते. मात्र, अनेक वेळा लक्षणांची पुरेशी माहिती नसल्यामुळेआणि तपासणीस विलंब झाल्यामुळे या आजाराचे उशिराने निदान होते. दरवर्षी मार्च महिना ‘कोलोरेक्टल कॅन्सर जागरूकता महिना’ म्हणून साजरा केला जातो. याच पार्श्वभूमीवरकरण्यात आलेल्या देशभरातील या सर्वेक्षणातून पचनाच्या आरोग्याबाबतच असलेला जागरूकतेचा अभावआणि चुकीच्या जीवनशैलीच्या सवयींबाबत चिंताजनक बाबी समोर आल्या. या सर्वेक्षणात देशभरातील 25 ते 65 वयोगटातील 10198 व्यक्तींचा सहभाग होता. कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगळुरू, कलिकत, चंदीगड, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपूर, कोची, कँलिकट, लखनऊ, मुंबई आणि पुणे या 14 मोठ्या शहरांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले.

या सर्वेक्षणातून पचनासंबंधी सवयी आणि जागरूकतेबाबत काही चिंताजनक गोष्टी समोर आल्या. 80%पेक्षा जास्त लोक अॅसिडिटी, अपचन किंवा बद्धकोष्ठता यांसारख्या समस्यांसाठी डॉक्टरांचा सल्ला न घेतास्वमर्जीने औषधं घेतात. 65% पेक्षा जास्त लोकांना शौचाच्या सवयी अनियमित असल्याचा अनुभव आलाआहे. 50% पेक्षा जास्त व्यक्ती आठवड्यातून किमान तीन वेळा बाहेरचे किंवा हवाबंद डब्यातील अन्नपदार्थ खातात, तर 28.1% लोक जवळजवळ रोजच बाहेर जेवतात.केवळ 45.2% लोक नियमित व्यायामकरतात, तर 54.8% लोक आठवड्यातून तीन वेळाही व्यायाम करत नाहीत. 39.9% लोक तंबाखूचे सेवनकरतात, जे पचनसंस्थेच्या आजारांसाठी मोठा धोका मानला जातो. 40% तरुणांनी पचनाशी संबंधितलक्षणे दुर्लक्ष केली आणि ती केवळ जीवनशैलीमुळे होत आहेत असे समजून डॉक्टरांकडे गेले नाहीत.सर्वातमहत्त्वाचे म्हणजे, 80% पेक्षा जास्त लोकांना शौचात रक्त दिसणे हे कोलोरेक्टल कॅन्सरचे सुरुवातीचेलक्षण असू शकते, याची माहितीच नव्हती.मुंबईमध्ये ही मोहीम सुरू असताना, शहरातील सर्वेक्षणाचेनिष्कर्ष पाहता पचन आरोग्य आणि कोलोरेक्टल कॅन्सरबाबत जागरूकतेचा गंभीर अभाव असल्याचे स्पष्ट झाले.

मुंबई संबधित आकडेवारी धक्कादायक

मुंबईसाठी करण्यात आलेल्या या विशेष विश्लेषणात एकूण 786 लोकांचा समावेश होता. यामध्ये 400 पुरुष आणि 383 महिला सहभागी होते. वयोगटानुसार पाहता या सर्वेक्षणात 25 ते 35 वर्ष वयोगटातील 306 , 36 ते 45 वयोगटातील 216, 46 ते 55 वयोगटातील (137) आणि 55 वर्षांवरील 128 व्यक्तींचासमावेश होता.

सर्वेक्षणातील निष्कर्षांमध्ये काही गंभीर बाबी समोर आल्या. मुंबईतील फक्त १८.९% लोकांना शौचावाटेरक्ताची येणे आणि शौचाच्या सवयी बदलणे हे कोलोरेक्टल कॅन्सरचे लक्षण असू शकते, याची माहितीआहे. यावरून जागरूकतेचा अभाव दिसून आला.याहूनही चिंताजनक बाब म्हणजे डॉक्टरांकडे जाण्यातहोणारा विलंब ८५% पेक्षा जास्त लोकांनी सांगितले की, काही आठवडे शौचाच्या सवयी बदलल्या(बद्धकोष्ठता किंवा जुलाब) तरी ते डॉक्टरांकडे जाण्याऐवजी स्वमर्जीने औषधं घेतात किंवा जीवनशैलीबदलण्याचा प्रयत्न करतात.

कुणाला आणि का होतो त्रास?

58% लोकांना शौच अनियमित होण्याचा त्रास आहे तर 52.8% लोकांना कधी कधी शौच पूर्णझाल्यासारखे वाटत नाही. 86% लोक वारंवार बाहेरचे किंवा पॅकेज्ड अन्न खातात केवळ 50.3% लोकनियमित व्यायाम करतात, तर 49.7% लोक व्यायाम करत नाहीत. 41.9% लोक तंबाखूचे सेवन करतात, ज्यामुळे पचनसंस्थेचे आजार आणि कोलोरेक्टल कॅन्सरचा धोका वाढतो. आणखी एक मोठी समस्याम्हणजे स्वतःच उपचार करणे (self-medication). 87.5% लोक अॅसिडिटी, गॅस किंवा अपचनयांसारख्या त्रासासाठी डॉक्टरांचा सल्ला न घेता स्वतःच उपाय करतात.

सर्वेक्षणातंर्गत गंभीर लक्षणांबाबतही परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे दिसून आले. 27.8% लोकांनीसांगितले की शौचात रक्त दिसल्यावरही ते स्वतःच औषधे घेण्याचा प्रयत्न करतात.डॉक्टरांकडे नजाण्यामागची कारणेही समोर आली ती म्हणजे 29.6% लोकांनी वेळ नसणे हे कारण दिले, काही लोकभीती, लाज किंवा “हा गंभीर प्रश्न नाही” असा समज करून त्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष केले.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

