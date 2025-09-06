Chandra Grahan 2025 : गर्भवती महिलांनी घ्यावी विशेष काळजी, 5 कामं केल्यावर होऊ शकतं नुकसान

Lunar Eclipse 2025 : खगोलीय दृष्टिकोनातून ग्रहण जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच ते धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. हिंदू धर्मात ग्रहणाबद्दल अनेक मान्यता आहेत. यामुळे, गर्भवती महिलांना ग्रहण काळात खूप काळजी घेण्याचा सल्ला दिला जातो. असे मानले जाते की ग्रहणाचा त्यांच्या गर्भाशयात वाढणाऱ्या बाळावर खोलवर परिणाम होतो. या वर्षी भाद्रपद महिन्याच्या पौर्णिमेच्या दिवशी ७ आणि ८ सप्टेंबरच्या रात्री पूर्ण चंद्रग्रहण होत आहे. विशेष म्हणजे हे ग्रहण भारतातही दिसेल, त्यामुळे ज्योतिषी आणि खगोलशास्त्र तज्ञ तसेच सामान्य लोकांमध्ये याबद्दल खूप उत्सुकता आहे. असे मानले जाते की हे पूर्ण चंद्रग्रहण आतापर्यंतचे सर्वात मोठे ग्रहण असेल. यावेळी चंद्र सुमारे ८२ मिनिटे ग्रहणात राहील. जगभरात ७०० कोटींहून अधिक लोक ही खगोलीय घटना पाहतील आणि जगातील जवळजवळ सर्व वस्ती असलेल्या खंडांमध्ये ते दिसेल. आपल्या शास्त्रांमध्ये ग्रहणाच्या वेळी अनेक खबरदारी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. चला त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया
2025 मध्ये चंद्रग्रहण कधी होणार आहे?
2025 मध्ये पूर्ण चंद्रग्रहण 7 आणि 8 सप्टेंबरच्या रात्री भाद्रपद पौर्णिमेच्या दिवशी होणार आहे. हे ग्रहण भारतात दिसणार आहे आणि सुमारे 82 मिनिटे चंद्र ग्रहणाच्या सावलीत राहील.
हे चंद्रग्रहण किती महत्त्वाचे आहे?
हे चंद्रग्रहण खगोलीय आणि धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. खगोलशास्त्रज्ञांच्या मते, हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे चंद्रग्रहण असेल, आणि जगभरातील 700 कोटींहून अधिक लोक हे पाहतील. धार्मिकदृष्ट्या, हिंदू शास्त्रांमध्ये ग्रहण काळात विशेष खबरदारी घेण्याचा सल्ला दिला जातो, विशेषतः गर्भवती महिलांसाठी.
चंद्रग्रहण भारतात कुठे दिसेल?
हे पूर्ण चंद्रग्रहण भारतातील सर्व भागांमध्ये दिसेल, तसेच जगातील जवळजवळ सर्व खंडांमध्ये (आशिया, युरोप, आफ्रिका, उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया) दिसेल.