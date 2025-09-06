English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Chandra Grahan 2025 : गर्भवती महिलांनी घ्यावी विशेष काळजी, 5 कामं केल्यावर होऊ शकतं नुकसान

Chandra Grahan 2025: ग्रहण ही एक खगोलीय घटना असली तरी त्याचे धार्मिक महत्त्वही मोठे आहे. ग्रहण काळात काही गर्भवती महिलांना खूप काळजी घेण्याचा सल्ला दिला जातो. असे मानले जाते की त्याचा गर्भाशयात वाढणाऱ्या बाळावर खोलवर परिणाम होतो.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 6, 2025, 03:03 PM IST
Chandra Grahan 2025 : गर्भवती महिलांनी घ्यावी विशेष काळजी, 5 कामं केल्यावर होऊ शकतं नुकसान
Pregnant Women do and dont during chandra grahan 2025

Lunar Eclipse 2025 : खगोलीय दृष्टिकोनातून ग्रहण जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच ते धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. हिंदू धर्मात ग्रहणाबद्दल अनेक मान्यता आहेत. यामुळे, गर्भवती महिलांना ग्रहण काळात खूप काळजी घेण्याचा सल्ला दिला जातो. असे मानले जाते की ग्रहणाचा त्यांच्या गर्भाशयात वाढणाऱ्या बाळावर खोलवर परिणाम होतो. या वर्षी भाद्रपद महिन्याच्या पौर्णिमेच्या दिवशी ७ आणि ८ सप्टेंबरच्या रात्री पूर्ण चंद्रग्रहण होत आहे. विशेष म्हणजे हे ग्रहण भारतातही दिसेल, त्यामुळे ज्योतिषी आणि खगोलशास्त्र तज्ञ तसेच सामान्य लोकांमध्ये याबद्दल खूप उत्सुकता आहे. असे मानले जाते की हे पूर्ण चंद्रग्रहण आतापर्यंतचे सर्वात मोठे ग्रहण असेल. यावेळी चंद्र सुमारे ८२ मिनिटे ग्रहणात राहील. जगभरात ७०० कोटींहून अधिक लोक ही खगोलीय घटना पाहतील आणि जगातील जवळजवळ सर्व वस्ती असलेल्या खंडांमध्ये ते दिसेल. आपल्या शास्त्रांमध्ये ग्रहणाच्या वेळी अनेक खबरदारी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. चला त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया

 या गोष्टी करू नका

  • गर्भवती महिलांनी ग्रहण पाहू नये. शास्त्रांमध्ये असे म्हटले आहे की त्यांनी ग्रहणाच्या सावलीपासून देखील दूर राहावे. यावेळी बाहेर पडल्याने गर्भाशयात वाढणाऱ्या बाळावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. गर्भवती महिलेच्या खोलीच्या खिडक्या पडद्यांनी चांगल्या प्रकारे झाकल्या पाहिजेत जेणेकरून चंद्राची सावली त्यांच्यापर्यंत पोहोचू नये.
  • ग्रहणाच्या काळात गर्भवती महिलांनी कात्री, चाकू, सुई यासारख्या तीक्ष्ण आणि टोकदार वस्तू वापरू नयेत किंवा शिवणकाम किंवा विणकाम करू नये. असे केल्याने तुम्हाला अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. गर्भवती महिलांनी त्यांच्या पोटावर गेरू लावावे जेणेकरून चंद्राची अशुद्ध किरणे गर्भाशयातील बाळापासून दूर राहतील.
  • गर्भवती महिलांनी चंद्रग्रहणाच्या वेळी अन्न खाणे टाळावेच, तर ते शिजवणे देखील टाळावे. असे मानले जाते की या वेळी शिजवलेले अन्न ग्रहणाच्या अशुद्ध किरणांमुळे दूषित होते. याचा परिणाम गर्भाशयातील बाळाच्या विकासावर होऊ शकतो. जर घरात आधीच शिजवलेले अन्न असेल तर त्यात तुळशीची पाने घालावीत.
  • चंद्रग्रहणाच्या वेळी, तुम्ही मंत्र जप करू शकता, हनुमान चालीसा वाचू शकता आणि धार्मिक पुस्तके वाचू शकता. ग्रहण संपल्यानंतर, दुसऱ्या दिवशी सूर्योदयानंतर दान करावे. असे केल्याने खूप शुभ परिणाम मिळतात. यामुळे आई आणि बाळ निरोगी राहतात.
  • चंद्रग्रहण संपल्यानंतर, गर्भवती महिलांनी स्नान करावे आणि कपडे बदलावेत. आंघोळीच्या पाण्यात गंगाजल घालून स्नान करावे. तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही जुने कपडे देखील दान करू शकता आणि चंद्रग्रहणाच्या वेळी विश्रांती घेणे चांगले.

FAQ 

2025 मध्ये चंद्रग्रहण कधी होणार आहे?
2025 मध्ये पूर्ण चंद्रग्रहण 7 आणि 8 सप्टेंबरच्या रात्री भाद्रपद पौर्णिमेच्या दिवशी होणार आहे. हे ग्रहण भारतात दिसणार आहे आणि सुमारे 82 मिनिटे चंद्र ग्रहणाच्या सावलीत राहील.

हे चंद्रग्रहण किती महत्त्वाचे आहे?
हे चंद्रग्रहण खगोलीय आणि धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. खगोलशास्त्रज्ञांच्या मते, हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे चंद्रग्रहण असेल, आणि जगभरातील 700 कोटींहून अधिक लोक हे पाहतील. धार्मिकदृष्ट्या, हिंदू शास्त्रांमध्ये ग्रहण काळात विशेष खबरदारी घेण्याचा सल्ला दिला जातो, विशेषतः गर्भवती महिलांसाठी.

चंद्रग्रहण भारतात कुठे दिसेल?
हे पूर्ण चंद्रग्रहण भारतातील सर्व भागांमध्ये दिसेल, तसेच जगातील जवळजवळ सर्व खंडांमध्ये (आशिया, युरोप, आफ्रिका, उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया) दिसेल.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

