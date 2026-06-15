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साइलेंट हार्ट अटॅकपूर्वी शरीर देते इशारे; समस्या समजून दुर्लक्ष केल्यास वाढेल धोका! वाचा सविस्तर

हार्ट अटॅक येण्याच्या आधी अनेकदा छातीत दुखणे किंवा जडपणा जाणवणे अशी लक्षणे शरीर खूप आधीच दाखवू लागते. आताही पाच लक्षणे कोणत्या या संदर्भात सविस्तर जाणून घ्या, याचसंदर्भात आम्ही तुम्हाला या लेखामध्ये सविस्तर सांगणार आहोत.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 15, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:47 PM IST
साइलेंट हार्ट अटॅकपूर्वी शरीर देते इशारे; समस्या समजून दुर्लक्ष केल्यास वाढेल धोका! वाचा सविस्तर

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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