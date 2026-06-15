/साइलेंट हार्ट अटॅकपूर्वी शरीर देते इशारे; समस्या समजून दुर्लक्ष केल्यास वाढेल धोका! वाचा सविस्तर

Health Tips : हृदयविकाराचा झटका हा वृद्ध लोकांना येतो अशी पहिले समज होती पण आता वृद्ध लोकांनाच नाही तरी कोणत्याही वयोगटातील लोकांना येऊ शकतो. या आजाराची कोणतीही वयोमर्यादा नाही. कारण तरुण लोकांमध्येही ही याची चिन्हे पाहायला मिळतात. हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर त्याच्यावर उपचार करण्यापेक्षा त्याआधी काही गोष्टीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. आता हृदयविकाराचा झटका येण्याआधी आपले शरीर आपल्याला काही संकेत देत असते याकडे आपण धावपळीच्या जीवनामध्ये दुर्लक्ष करतो. हृदयविकाराच्या झटक्यापूर्वी छातीत दुखणे आणि जडपणा जाणवणे अशा काही गोष्टींकडे आपण अनेकदा दुर्लक्ष करतो, याचसंदर्भात आम्ही तुम्हाला या लेखामध्ये सांगणार आहोत.
शरीरामध्ये रक्तवाहिन्यांमध्ये जेव्हा कोलेस्ट्रॉल आणि चरबीचे प्रमाण वाढते त्यावेळी थेट परिणाम हा रक्ताभिसरानावर होतो. एखादा व्यक्ती हा मधुमेह किंवा उच्च दाबाचा रुग्ण असेल तर त्याच्या रक्तवाहिन्या या कमकुवत होतात त्यामुळे हृदयविकाराचा धोका हा त्यासाठी आणखीन वाढतो. अनेक डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की आज कालच्या या जीवनशैलीचे कारण ही एक हृदयविकाराच्या झटक्याची धोक्याची घंटा आहे. डॉक्टरांच्या मतानुसार दैनंदिन जीवनातील ताण झोप पूर्ण न होणे सातत्याने जंक फूड आणि तेलकट पदार्थ खाणे त्यामुळे हृदया कमकुवत होते. जेव्हा आपल्या हृदय कमकुवत होते त्यावेळी आपल्या स्नायूंवर ताण पडतो आणि त्यामुळे हार्ट अटॅकचा धोका हा आणखीन वाढतो.
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डॉक्टर वूल्फसन यांच्या मते हार्ट अटॅक येण्याच्या आधी अनेकदा छातीत दुखणे किंवा जडपणा जाणवणे अशी लक्षणे शरीर खूप आधीच दाखवू लागते. आताही पाच लक्षणे कोणत्या या संदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
डोकेदुखी
सातत्याने जर तुमचे डोके दुखत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे हे तुम्हाला महागात पडू शकते डोकेदुखीचे कारण नेहमीच त्याला किंवा झोपेची कमतरता असे मानू नये डोकेदुखी अनेक रक्तवाहिन्यांमधील समस्या आणि शरीरातील नायट्रिक ऑक्सिडची कमतरता पातळी दर्शवते त्यामुळे हृदयावरील वाढलेला दाब हे आपल्या आरोग्यासाठी चांगले नाही.
पोटातील समस्या
बद्धकोष्ठता उलट्या गॅस आणि पोटदुखी यांचा संबंध हृदयाशी असतो हे एकमेकांशी जोडलेले असल्यामुळे दीर्घ काळात तुमच्या पोटात समस्या जाणवत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष न करणे हेच शहाणपण ठरेल.
झोप न लागणे
झोपेत मध्येच जाग येणे, झोप तुटणे, रात्रभर जागे राहणे हे तुमच्या शरीरासाठी आणि विशेषतः हृदयासाठी वाढत्या ताणाची लक्षणे आहेत. जर तुम्हाला झोपेच्या संबंधित काही समस्या असतील तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे.
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त्वचेतील बदल जाणवणे
अनेकदा आपली त्वचा ही कोरडी पडते त्याचबरोबर कधीकधी पापुद्रेही निघतात किंवा खाज असेल तर त्याच्यासोबत पुरळ किंवा एक्झिम ची लक्षणे दिसत असल्यास ते सामान्य नसते दाह आणि ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस शरीरामध्ये होणारा दहाचा संबंध हृदयविकाराच्या वाढत्या धोक्याची घंटा असते.
शारीरिक वेदना
अनेक लहान मोठा गोष्टींकडे आपण दुर्लक्ष करतो यामध्ये दात दुखी खांदे दुखी किंवा खांद्याच्या पाठीमागे हाडांमध्ये विचित्र जाणवणे हे देखील हृदयविकाराच्या झटक्याची संकेत आहेत. ज्या लोकांच्या छातीत दुखत नाही त्यांच्या बाबतीतही असे म्हणायची शक्यता आहे शरीरात कुठे ना कुठे सतत वेदना होऊ नये सुजेचे लक्षण असणे हे हार्ट अटॅक किंवा पक्षघाताचा धोका वाढवण्याची लक्षणे आहे.
खालील व्हिडिओत डॅाक्टरांनी दिलेली माहिती