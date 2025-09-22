English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
उगीच नाही 42 व्या वर्षीही 22 वर्षांची दिसते कतरिना, सकाळच्या खास ड्रिंकमध्ये लपलंय सिक्रेट!

बॉलिवूड अभिनेत्री कतरिना कैफ ही वयाच्या 42 व्या वर्षीही तिच्या नितळ आणि चमकदार त्वचेने चाहत्यांना थक्क करते. तिच्या सौंदर्याचे रहस्य काय आहे? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. उजळणाऱ्या त्वचेसाठी ती महागड्या प्रसाधने वापरत असेल असे तुम्हालाही वाटतंय तर जरा थांबा. कारण कतरिनाने आपल्या निरोगी शरीर आणि नितळ त्वचेचं एक सिक्रेट शेअर केलंय. जे प्रत्येकाला माहिती असायला हवं. विशेषतः ती दररोज सकाळी पित असलेले खास पेय तिच्या तरुण आणि तेजस्वी त्वचेचे गमक आहे. तुम्हीदेखील तिला फॉलो करुन त्वचा तजेलदार बनवू शकता. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 22, 2025, 08:52 AM IST
कतरिना कैफ

सकाळच्या पेयाचे महत्त्व

खरे सौंदर्य बाह्य साधनांपेक्षा शरीराच्या आतून येते यावर कतरिनाला विश्वास आहे. त्यामुळे ती सकाळी उठल्यानंतर सर्वप्रथम एक विशेष पेय घेते. हे पेय त्वचेला हायड्रेशन पुरवते. याशिवाय तिला दिवसभर ताजेतवाने आणि उत्साही ठेवण्यास मदत करते.

त्वचेची काळजी आणि हायड्रेशन

त्वचा सुरकुत्यामुक्त आणि नितळ असणे हे हायड्रेशनवर अवलंबून असते. हे खास पेय कतरिनाच्या शरीरातील विषारी द्रव्ये बाहेर काढते, ज्यामुळे तिची त्वचा स्वच्छ आणि चमकदार राहते. तिच्या या सवयीमुळे त्वचा घट्ट आणि तरुण दिसते.

उर्जेचा स्रोत असलेलं पेय 

हे सकाळचे पेय केवळ सौंदर्यासाठीच नाही, तर कतरिनाच्या ऊर्जेचा स्रोत आहे. सकाळी लवकर प्यायल्याने ती शूटिंग असो वा व्यायाम नेहमीच उत्साहात दिसते. यामुळे तिची सक्रिय लाईफस्टाइल टिकून राहण्यास मदत होते.

कतरिनाकडून काय शिकण्यासारखं?

कतरिनाचा ठाम विश्वास आहे की सौंदर्य आणि आरोग्यासाठी साधी दिनचर्या पुरेशी आहे. तिचे सकाळचे पेय हा त्याचाच भाग आहे, जे तिला दीर्घकाळ तरुण ठेवण्यास मदत करते.कतरिनाच्या या सौंदर्य रहस्याने हे सिद्ध केले आहे की निरोगी दिनचर्या आणि योग्य हायड्रेशन त्वचेला चमकदार ठेवू शकते. जर तुम्हालाही असाच तेजस्वी चेहरा हवा असेल, तर सकाळी हेल्दी ड्रिंकपासून सुरुवात करा.

हेल्दी ड्रींक म्हणजे नक्की काय?

कतरिना पीत असलेलं हेल्दी ड्रींक म्हणजे नेमकं कोणतं? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल. ती नेमकं कोणतं हेल्दी ड्रींक घेते याबद्दल माहिती समोर आली नसली तरी अशा प्रकारच्या निरोगी पेयांबद्दल सामान्य माहिती आणि तज्ज्ञ काही पेय सुचवतात. जे पेय दररोज सकाळी प्यायल्यास त्वचा हायड्रेट होते आणि शरीर डिटॉक्स होऊन ऊर्जा वाढते.  या पेयामध्ये लिंबू आणि मध मिसळलेले कोमट पाणी, ग्रीन टी किंवा हर्बल टी, डिटॉक्स वॉटर,नारळ पाणी,स्मूदी किंवा ज्यूस यांचा समावेश होतो.

FAQ 

कतरिना कैफच्या तरुण आणि चमकदार त्वचेचे रहस्य काय आहे?

कतरिना कैफच्या सौंदर्याचे रहस्य तिच्या सकाळच्या खास पेयात आहे. हे पेय तिच्या त्वचेला हायड्रेट करते, शरीरातील विषारी द्रव्ये बाहेर काढते आणि त्वचेला सुरकुत्यामुक्त, चमकदार ठेवते. तिची साधी दिनचर्या आणि निरोगी जीवनशैली यामुळे ती ४२ व्या वर्षीही तरुण दिसते.

कतरिनाचे सकाळचे पेय तिच्या सौंदर्यासाठी कसे फायदेशीर आहे?

कतरिनाचे सकाळचे पेय त्वचेला खोलवर हायड्रेशन पुरवते, ज्यामुळे ती घट्ट आणि तेजस्वी राहते. हे पेय शरीर स्वच्छ ठेवते आणि ऊर्जा वाढवते, ज्यामुळे ती शूटिंग किंवा व्यायामादरम्यान उत्साही दिसते.

कतरिनाच्या दिनचर्येतून आपण काय शिकू शकतो?

कतरिना मानते की सौंदर्य आणि आरोग्यासाठी साधी दिनचर्या पुरेशी आहे. सकाळी निरोगी पेय घेणे हा तिच्या दिनचर्येचा महत्त्वाचा भाग आहे, जो त्वचेला दीर्घकाळ तरुण ठेवण्यास मदत करतो. हायड्रेशन आणि निरोगी सवयींचा अवलंब करून कोणीही चमकदार त्वचा मिळवू शकते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
katrina kaifKatrina Kaif beauty secretKatrina Kaif fitness secretकतरिना कैफकतरिना कैफ सौंदर्य रहस्य

