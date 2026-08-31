/BP वाढलाय, पण त्रास नाही? दुर्लक्ष करू नका

By Dr. Amit Sinkar, Consultant Cardiologist, Pune
उच्च रक्तदाब म्हणजेच हायपरटेन्शन ही आजच्या काळातील सर्वात सामान्य आरोग्य समस्यांपैकी एक आहे. बदलती जीवनशैली, वाढता ताण, व्यायामाचा अभाव, चुकीच्या खाण्याच्या सवयी, धूम्रपान, मद्यपान आणि अपुरी झोप अशा अनेक कारणांमुळे उच्च रक्तदाबाचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे.
पण या आजाराची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे — रक्तदाब वाढलेला असतानाही अनेकांना कोणताही त्रास जाणवत नाही. “मला काही होत नाही”, “डोकं दुखत नाही”, “चक्कर येत नाही”, म्हणून BP ठीक असेलच असे नाही. अनेकदा उच्च रक्तदाब कोणतीही स्पष्ट लक्षणे न देता शरीरातील रक्तवाहिन्या आणि महत्त्वाच्या अवयवांवर परिणाम करत राहतो.
म्हणूनच उच्च रक्तदाबाकडे केवळ एक वाढलेला आकडा म्हणून न पाहता, भविष्यातील आरोग्याच्या दृष्टीने गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.
आपले हृदय सतत आकुंचन आणि प्रसरण करत शरीराच्या विविध भागांमध्ये रक्त पोहोचवत असते. रक्त रक्तवाहिन्यांमधून वाहताना त्यांच्या भिंतींवर जो दाब निर्माण होतो, त्याला रक्तदाब म्हणतात. रक्तदाब मोजताना आपल्याला दोन आकडे दिसतात. पहिला किंवा वरचा आकडा म्हणजे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आणि दुसरा किंवा खालचा आकडा म्हणजे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर.
सामान्य बोलण्यात 120/80 mmHg हा रक्तदाबाचा परिचित आकडा आहे. मात्र प्रत्येक व्यक्तीसाठी योग्य BP target ठरवताना वय, इतर आजार, हृदय व किडनीचे आरोग्य आणि एकूण वैद्यकीय स्थिती यांचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे केवळ एखाद्या एका reading वरून स्वतःच निष्कर्ष काढण्यापेक्षा डॉक्टरांच्या सल्ल्याने नियमित तपासणी करणे अधिक योग्य ठरते.
हा एक अतिशय सामान्य गैरसमज आहे. वय वाढल्यावर रक्तवाहिन्यांमध्ये काही नैसर्गिक बदल होतात आणि त्यामुळे रक्तदाब वाढण्याची शक्यता असू शकते. पण “वय वाढले आहे म्हणून BP वाढलेला चालतो” असा त्याचा अर्थ होत नाही. वाढलेला रक्तदाब कोणत्याही वयात शरीरावर परिणाम करू शकतो. विशेषतः BP चा वरचा आकडा वारंवार 140 पेक्षा जास्त किंवा खालचा आकडा 90 पेक्षा जास्त दिसत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष न करता वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक आहे. आज उपचाराचा उद्देश फक्त BP चे आकडे कमी करणे एवढाच नाही. दीर्घकाळ हृदय, मेंदू, किडनी आणि रक्तवाहिन्यांचे संरक्षण करणे हा त्यामागचा महत्त्वाचा हेतू आहे.
उच्च रक्तदाबासाठी अनेकदा एकच कारण जबाबदार नसते. विविध गोष्टी एकत्रितपणे त्याचा धोका वाढवू शकतात. तणाव हा त्यातील एक घटक आहे, पण प्रत्येक वाढलेल्या BP मागे केवळ stress आहे असेही म्हणता येणार नाही. वाढलेले वजन, नियमित व्यायामाचा अभाव, जास्त मीठ खाणे, पॅकेज्ड आणि processed food चे जास्त सेवन, धूम्रपान, मद्यपान, अपुरी झोप आणि इतर चुकीच्या जीवनशैलीच्या सवयी यांचाही रक्तदाबाशी जवळचा संबंध आहे. काही व्यक्तींमध्ये आनुवंशिक कारणे किंवा इतर वैद्यकीय परिस्थितीही महत्त्वाच्या ठरू शकतात. म्हणून BP management करताना फक्त औषधांकडे न पाहता व्यक्तीच्या संपूर्ण जीवनशैलीचा विचार करणे आवश्यक आहे.
आजच्या धावपळीच्या आयुष्यात stress पूर्णपणे टाळणे जवळजवळ अशक्य आहे. कामाचा ताण, आर्थिक चिंता, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, अपुरी झोप आणि सततची मानसिक धावपळ यामुळे शरीरावर परिणाम होऊ शकतो. तणावाच्या काळात काही व्यक्तींमध्ये BP तात्पुरता वाढू शकतो. पण समस्या तेव्हा वाढते जेव्हा तणावासोबत व्यायामाचा अभाव, धूम्रपान, मद्यपान, चुकीचे खाणे किंवा झोपेचा अभाव यांसारख्या सवयीही जोडल्या जातात. म्हणून stress management हा BP management चा महत्त्वाचा भाग आहे. योग, ध्यान, relaxation techniques, पुरेशी झोप आणि नियमित physical activity यांचा समावेश दैनंदिन जीवनात करणे फायदेशीर ठरू शकते.
रक्तदाब सतत वाढलेला राहिला तर रक्तवाहिन्यांच्या भिंतींवर सतत अतिरिक्त दाब पडत राहतो. याची तुलना आपण सतत जास्त pressure ने पाणी वाहणाऱ्या पाइपशी करू शकतो. सुरुवातीला काहीच समस्या जाणवत नाही; पण दीर्घकाळ अतिरिक्त pressure राहिल्यास त्या व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. शरीरातही काहीसे असेच घडते. वाढलेल्या रक्तदाबामुळे कालांतराने रक्तवाहिन्यांना नुकसान होऊ शकते आणि त्या ज्या अवयवांना रक्तपुरवठा करतात त्यांच्यावरही परिणाम होऊ शकतो. याला target organ damage असे म्हटले जाते.
हृदयाला शरीरभर रक्त पोहोचवण्यासाठी सतत काम करावे लागते. रक्तदाब जास्त असल्यास हृदयावर अतिरिक्त भार पडू शकतो. दीर्घकाळ अनियंत्रित उच्च रक्तदाब राहिल्यास हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो. काही व्यक्तींमध्ये पुढे heart attack किंवा heart failure सारख्या गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. म्हणून BP control म्हणजे केवळ आजच्या reading ला normal करणे नव्हे; ते भविष्यातील हृदयाच्या आरोग्याचेही संरक्षण आहे.
मेंदूला सतत योग्य रक्तपुरवठा आवश्यक असतो. उच्च रक्तदाबामुळे मेंदूतील रक्तवाहिन्यांवर परिणाम होऊ शकतो आणि stroke चा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे hypertension च्या दीर्घकालीन management मध्ये मेंदूचे संरक्षण हाही अत्यंत महत्त्वाचा उद्देश आहे.
किडनी आणि रक्तदाब यांचा अतिशय जवळचा संबंध आहे. दीर्घकाळ BP नियंत्रणात न राहिल्यास किडनीतील सूक्ष्म रक्तवाहिन्यांवर परिणाम होऊ शकतो. कालांतराने किडनीचे कार्य कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते. काही गंभीर परिस्थितींमध्ये renal failure होऊन dialysis ची गरजही लागू शकते. त्यामुळे किडनीचे आरोग्य जपण्यासाठीही BP योग्य मर्यादेत ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
उच्च रक्तदाबाचा परिणाम डोळ्यांतील रक्तवाहिन्यांवरही होऊ शकतो. दीर्घकाळ अनियंत्रित BP राहिल्यास दृष्टीशी संबंधित समस्या उद्भवण्याची शक्यता वाढू शकते. यातून एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात येते — BP हा फक्त हृदयाचा विषय नाही. हृदय, मेंदू, किडनी, डोळे आणि संपूर्ण vascular system यांच्याशी त्याचा संबंध आहे.
हायपरटेन्शनबद्दलचा हा कदाचित सर्वात धोकादायक गैरसमज आहे. अनेक रुग्णांना BP वाढलेला असूनही डोकेदुखी, चक्कर किंवा इतर कोणतीही स्पष्ट लक्षणे जाणवत नाहीत. काही वेळा रक्तदाब खूप कमी झाल्यास चक्कर येणे, अशक्तपणा किंवा डोळ्यांसमोर अंधारी येणे यांसारखी लक्षणे जाणवू शकतात. पण hypertension मध्ये प्रत्येक वेळी शरीर आपल्याला स्पष्ट warning देईलच असे नाही.
म्हणूनच “त्रास झाला की BP तपासेन” हा योग्य दृष्टिकोन नाही. नियमित BP monitoring महत्त्वाचे आहे.
उच्च रक्तदाबाचे व्यवस्थापन करताना औषधे महत्त्वाची असू शकतात; पण त्याचबरोबर जीवनशैलीतील बदलही तितकेच आवश्यक आहेत. चार गोष्टींकडे विशेष लक्ष देता येते: आहारावर नियंत्रण, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप आणि stress management. या चार गोष्टींमध्ये सातत्य ठेवले तर BP management ला मोठी मदत होऊ शकते.
BP आणि आहाराचा विचार करताना सर्वात आधी लक्षात येते ते म्हणजे मीठ. पण आपण खात असलेले sodium फक्त घरच्या जेवणात टाकलेल्या मिठातून येत नाही. बेकरी पदार्थ, packaged foods, processed foods आणि अनेक तयार खाद्यपदार्थांमध्येही sodium चे प्रमाण जास्त असू शकते. त्यामुळे “मी जेवणावर वरून मीठ घेत नाही” एवढ्यावर समाधान मानणे पुरेसे नाही. दिवसभरात आपण कोणते पदार्थ खात आहोत, त्यात किती sodium आहे आणि processed food किती प्रमाणात खातो याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. विशेषतः उच्च रक्तदाब असलेल्या व्यक्तींनी डॉक्टर किंवा qualified dietitian यांच्या सल्ल्याने योग्य आहार नियोजन करणे फायदेशीर ठरते.
व्यायाम हा BP management चा महत्त्वाचा भाग आहे. यासाठी प्रत्येकाने gym मध्ये जाऊन heavy weight training करणे आवश्यक नाही. बहुतांश लोकांसाठी moderate-intensity aerobic exercise उपयुक्त ठरू शकतो. उदाहरणार्थ brisk walking, treadmill वर चालणे, cycling किंवा swimming यांसारखे व्यायाम करता येऊ शकतात. प्रत्येक व्यक्तीची क्षमता, वय आणि आरोग्यस्थिती वेगळी असल्याने कोणता व्यायाम आणि किती प्रमाणात करायचा हे डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाने ठरवणे योग्य. महत्त्वाचे म्हणजे — व्यायाम नियमित असावा. कधीतरी खूप व्यायाम करण्यापेक्षा सातत्याने शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय राहणे अधिक उपयोगी ठरते.
धूम्रपान आणि जास्त मद्यपान या दोन्ही सवयी cardiovascular health साठी हानिकारक ठरू शकतात. BP management करताना केवळ औषध घेऊन बाकी जीवनशैली तशीच ठेवणे पुरेसे नाही. धूम्रपान थांबवणे आणि मद्यपानाबाबत वैद्यकीय सल्ल्यानुसार योग्य निर्णय घेणे ही एकूण cardiovascular risk कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पावले आहेत.
आहार आणि व्यायामाबद्दल आपण भरपूर बोलतो, पण झोपेकडे अनेकदा दुर्लक्ष होते. पुरेशी आणि दर्जेदार झोप शरीराच्या एकूण आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. सततची अपुरी झोप आणि विस्कळीत दिनचर्या BP management अधिक कठीण करू शकते. म्हणूनच healthy lifestyle मध्ये regular sleep ला योग्य स्थान देणे गरजेचे आहे.
BP चे औषध सुरू झाल्यानंतर अनेक रुग्णांचा पहिला प्रश्न असतो —
याचे उत्तर प्रत्येक व्यक्तीसाठी सारखे नसते. काही रुग्णांनी वजन कमी केले, आहारात योग्य बदल केले, मीठ कमी केले, नियमित व्यायाम सुरू केला, stress management केले आणि एकूण जीवनशैली सुधारली तर BP चांगला नियंत्रणात येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत डॉक्टर रुग्णाची स्थिती पाहून औषधाचे प्रमाण कमी करण्याचा किंवा उपचारात बदल करण्याचा विचार करू शकतात. पण इथे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे — औषध स्वतःहून बंद करू नका.
नाही. BP normal येण्यामागे आपण घेत असलेली औषधे हेच कारण असू शकते. उदाहरणार्थ, एखादी व्यक्ती नियमित BP medication घेत आहे आणि तिचा BP normal आहे. “आता BP ठीक झाला” म्हणून तिने अचानक औषध बंद केले आणि त्याचवेळी पुन्हा जुनी जीवनशैली सुरू केली, तर BP पुन्हा वाढू शकतो. त्यामुळे BP normal होणे आणि hypertension पूर्णपणे नाहीसा होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. औषध कमी करायचे, बदलायचे किंवा बंद करायचे असेल तर तो निर्णय डॉक्टरांनी BP readings, इतर risk factors आणि एकूण आरोग्य तपासून घ्यावा.
काही रुग्ण औषधांच्या संभाव्य side effects च्या भीतीने औषध घेणे थांबवतात. कोणत्याही औषधामुळे काही व्यक्तींना side effects जाणवू शकतात. पण आज hypertension च्या उपचारासाठी अनेक प्रकारची औषधे उपलब्ध आहेत. एखाद्या औषधामुळे त्रास होत असेल तर स्वतःहून ते बंद करण्याऐवजी डॉक्टरांशी बोलणे हा योग्य मार्ग आहे. डॉक्टर आवश्यकतेनुसार dose बदलू शकतात किंवा दुसरे औषध निवडू शकतात. उपचाराचा उद्देश फक्त BP कमी करणे नाही, तर रुग्णाला सुरक्षित आणि दीर्घकालीन पद्धतीने BP नियंत्रणात ठेवता येणे हा आहे.
उच्च रक्तदाबाची लक्षणे अनेकदा दिसत नसल्यामुळे नियमित BP monitoring ही त्याच्या व्यवस्थापनातील अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. डॉक्टरांनी सांगितलेल्या अंतराने BP तपासणे, readings ची नोंद ठेवणे आणि follow-up करणे फायदेशीर ठरते. विशेषतः उपचार सुरू असतील तर BP किती नियंत्रणात आहे, औषधांचा परिणाम योग्य आहे का आणि काही बदलाची गरज आहे का हे यामुळे डॉक्टरांना समजण्यास मदत होते. एका reading वरून घाबरणे किंवा एका normal reading वरून उपचार बंद करणे — दोन्ही टाळणे आवश्यक आहे.
“Hypertension पूर्णपणे बरा होतो का?” हा आणखी एक सामान्य प्रश्न आहे. बहुतेक रुग्णांमध्ये याकडे दीर्घकालीन नियंत्रणात ठेवण्याची स्थिती म्हणून पाहणे अधिक योग्य आहे. योग्य जीवनशैली, नियमित monitoring आणि आवश्यकतेनुसार औषधोपचार यांच्या मदतीने BP उत्तम प्रकारे नियंत्रित ठेवता येतो. काही व्यक्तींमध्ये lifestyle modification नंतर औषधांची गरज कमी होऊ शकते. पण प्रत्येक रुग्णाची परिस्थिती वेगळी असल्याने एकच नियम सर्वांना लागू होत नाही.
रक्तदाब मोजताना फक्त वरच्या आकड्याकडे लक्ष देणे पुरेसे नाही. सिस्टोलिक आणि डायस्टोलिक — दोन्ही readings महत्त्वाच्या आहेत. त्यापैकी कोणताही आकडा सातत्याने वाढलेला असेल तर त्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. “फक्त वरचा BP वाढला आहे” किंवा “फक्त खालचा वाढला आहे” म्हणून दुर्लक्ष करणे योग्य नाही.
छोट्या बदलांनी मोठा फरक पडू शकतो. उच्च रक्तदाबाचे व्यवस्थापन एखाद्या एका गोळीने किंवा एका दिवसाच्या diet ने होत नाही. ते आपल्या रोजच्या सवयींचा एकत्रित परिणाम आहे. नियमित BP तपासणे, डॉक्टरांकडे follow-up ठेवणे, मीठाचे प्रमाण कमी करणे, processed food कमी करणे, नियमित व्यायाम करणे, वजन नियंत्रणात ठेवणे, धूम्रपान टाळणे, पुरेशी झोप घेणे, stress manage करणे आणि डॉक्टरांनी सांगितलेली औषधे नियमित घेणे — या प्रत्येक गोष्टीचा स्वतःचा वाटा आहे.
उच्च रक्तदाबाची भीती बाळगण्यापेक्षा त्याबद्दल जागरूक राहणे अधिक महत्त्वाचे आहे. आज BP वाढलेला असूनही तुम्हाला कोणताही त्रास जाणवत नसेल, तरी त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. कारण hypertension मुळे होणारे नुकसान अनेकदा हळूहळू आणि कोणतीही पूर्वसूचना न देता होऊ शकते. वेळीच निदान, नियमित तपासणी, योग्य जीवनशैली आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार उपचार यामुळे उच्च रक्तदाब प्रभावीपणे नियंत्रणात ठेवता येतो आणि हृदय, मेंदू, किडनी व इतर महत्त्वाच्या अवयवांशी संबंधित भविष्यातील धोके कमी करण्यास मदत होऊ शकते. BP चा आकडा जाणून घ्या. त्यावर लक्ष ठेवा. आणि तो नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आजपासूनच योग्य पावले उचला.
वैद्यकीय सूचना: हा लेख सामान्य आरोग्यविषयक माहितीसाठी आहे. रक्तदाबाची योग्य पातळी, औषधे, व्यायाम किंवा उपचारांमध्ये कोणताही बदल करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.