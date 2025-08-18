पोटावरची चरबी लोण्यासारखी वितळेल, फक्त प्या घरी बनवलेलं ओझेम्पिक ड्रिंक

जर तुम्ही वजन कमी करण्यासाठी ओझेम्पिक वापरण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला त्याचे दुष्परिणाम माहित असले पाहिजेत. जर तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही घरी एक नैसर्गिक पेय तयार करू शकता जे तुम्हाला ओझेम्पिकसारखेच फायदे देऊ शकते. घरी बनवलेले ओझेम्पिक पेय आरोग्यासाठी चांगले आहे का आणि चरबी कमी करू शकते का?
आजकाल सोशल मीडियावर ओझेम्पिकची खूप चर्चा होत आहे. खरं तर, हे एक औषध आहे जे मधुमेह नियंत्रित करण्यासाठी बनवले गेले होते, परंतु आता लोक वजन कमी करण्यासाठी देखील या औषधाचा वापर करत आहेत. केवळ सामान्य लोकच नाही तर मोठे सेलिब्रिटी देखील वजन कमी करण्यासाठी ओझेम्पिकचे सेवन करत आहेत. यात किती सत्य आहे हे अद्याप समोर आलेले नाही. असे मानले जाते की, ओझेम्पिक औषध देखील वजन कमी करण्यास मदत करते. ज्यांना कमी वेळात वजन कमी करायचे आहे त्यांच्यासाठी हे आहे. कोणतेही औषध घेण्यापूर्वी, नेहमीच डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. कधीकधी औषधाचे काही दुष्परिणाम देखील होतात. जर तुम्ही वजन कमी करण्यासाठी ओझेम्पिक घेण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही घाई करणे टाळावे कारण त्याचे अनेक दुष्परिणाम देखील आहेत. तज्ञांच्या मते, त्याचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम म्हणजे सारकोपेनिया. या आजारात हात आणि पायांमध्ये अशक्तपणा आणि वेदना जाणवतात.
याशिवाय, ओझेम्पिक यकृताला देखील नुकसान पोहोचवू शकते आणि डोळे देखील कमकुवत करू शकते. आहारतज्ज्ञ मनप्रीतने तिच्या इंस्टाग्रामवर घरगुती फॅट बर्नर ड्रिंक रेसिपी शेअर केली आहे, जी ओझेम्पिकइतकीच प्रभावी आणि आरोग्यदायी आहे. जर तुम्हाला तुमचे वजन कोणत्याही दुष्परिणामांशिवाय नियंत्रित करायचे असेल आणि तुमच्या रक्तातील साखरेची पातळी देखील नियंत्रित करायची असेल, तर तुम्ही घरी एक पेय तयार करू शकता जे ओझेम्पिकसारखे फायदे देते. (फोटो क्रेडिट): Insta/dietitian_manpree
ओझेम्पिक हे एक औषध आहे जे मधुमेह नियंत्रित करण्यासाठी बनवले गेले होते, परंतु एका संशोधनात असे आढळून आले आहे की हे औषध घेणाऱ्या लोकांनी एका वर्षात त्यांचे वजन १५% पर्यंत कमी केले आहे. हे औषध २०१७ मध्ये बनवले गेले होते, परंतु २०२१ मध्ये हे औषध लठ्ठपणा कमी करणारे औषध म्हणून देखील घेतले जाऊ लागले. हे एक इंजेक्शन करण्यायोग्य औषध आहे, म्हणजेच ते इंजेक्शनद्वारे घेतले जाते. ओझेम्पिक आठवड्यातून फक्त एकदाच घ्यावे लागते. ३० किंवा त्याहून अधिक BMI असलेल्या लोकांना हे औषध घेण्याचा सल्ला दिला जातो.
ओझेम्पिक शरीरात GLP 1 नावाच्या हार्मोनचा प्रभाव वाढवते. हे हार्मोन रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास आणि भूक कमी करण्यास मदत करते. म्हणजेच, ओझेम्पिक भूक कमी करते आणि जलद वजन कमी करण्यास मदत करते. ओझेम्पिक सामान्यतः टाइप २ मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी बनवले जात असे. परंतु ते वापरणाऱ्या लोकांमध्ये वजनात लक्षणीय घट देखील दिसून आली आहे.