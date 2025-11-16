रासायनिक रंग अन् दूषित पाण्याचा वापर, तुम्हीपण बाजारातून भाज्या-फळे घेताय? 'अशी' घ्या काळजी!

Buying vegetables and fruits: मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांच्या बाजारात भाज्या आणि फळे इतकी चमकदार दिसतात की, ग्राहक लगेच आकर्षित होतात. पण हा चमकदारपणा नैसर्गिक नसून, रासायनिक पदार्थ किंवा इंजेक्शनमुळे येत असतो. अशी उत्पादने आरोग्यासाठी धोकादायक ठरतात. त्यामुळे खरेदी करताना काही सोप्या गोष्टी लक्षात ठेवा, जेणेकरून कुटुंब निरोगी राहील.
फळे-भाज्यांचा रंग जर अतिशय भडक आणि कृत्रिम वाटत असेल, तर ते रासायनिक प्रक्रियेने रंगवलेले असू शकतात. उदाहरणार्थ, टोमॅटो किंवा सफरचंदांना इंजेक्शन देऊन लालसर केले जाते. असे पदार्थ खाल्ल्याने उलट्या, अतिसार होऊ शकतो. शिवाय, दीर्घकाळात रोगप्रतिकारशक्ती कमी होऊन कर्करोगासारखे गंभीर आजार उद्भवू शकतात. नैसर्गिक रंग असलेली, सौम्य चमक असलेली उत्पादने निवडा.
भाजी किंवा फळ हातात घेऊन दाबून पहा. ते खूप मऊ किंवा सडलेले वाटले तर टाळा. ताज्या भाज्या ठोस आणि कुरकुरीत असतात. मऊ झालेली फळे लवकर खराब होतात आणि त्यात जंतू वाढण्याची शक्यता असते. अशी खरेदी टाळल्याने पैशाची बचत तर होतेच, पण आरोग्यही सुरक्षित राहते.
चांगल्या फळांना त्यांचा स्वतःचा मधुर वास येतो, जसे आंब्याचा गोड सुगंध. जर वास नसेल किंवा रासायनिक गंध येत असेल, तर ते कृत्रिमरीत्या पिकवलेले असू शकतात. भाज्यांना ताज्या मातीचा वास यावा. असे निवडल्याने चव चांगली मिळते आणि आरोग्याला हानी होत नाही.
प्रत्येक फळ-भाजीचा स्वतःचा मोसम असतो. हंगामात मिळणाऱ्या गोष्टी स्वस्त, चविष्ट आणि निरोगी असतात. वर्षभर उपलब्ध असलेल्या वस्तूंमध्ये सुधारित बियाणे किंवा रसायने वापरली जातात. उदाहरणार्थ, उन्हाळ्यात तरबूज, पावसाळ्यात भेंडी घ्या. यामुळे नैसर्गिक पोषण मिळते.
शहराजवळील शेतात सांडपाण्याने भाज्या पिकवल्या जातात. यात जीवाणू, विषाणू आणि भारी धातू असतात, ज्यामुळे कॉलरा, टायफॉईड, कावीळ सारखे रोग होतात. तसेच, फळांना मेणाचा थर देऊन चमकवले जाते, जो धुवूनही पूर्ण निघत नाही. अशी उत्पादने टाळा आणि पाण्याने नीट धुवा.
एकूणच, बाजारातून भाज्या-फळे घेताना डोळसपणे वागा. नैसर्गिक, हंगामी आणि ताज्या गोष्टी निवडल्याने आरोग्य उत्तम राहील आणि रासायनिक धोक्यापासून संरक्षण मिळेल.
प्रश्न: बाजारातून भाज्या आणि फळे घेताना चमकदार रंग का टाळावा?
उत्तर: चमकदार आणि भडक रंग बहुतेकदा रासायनिक पदार्थ किंवा इंजेक्शनमुळे येतो. अशी फळे-भाज्या खाल्ल्याने उलट्या, अतिसार होऊ शकतो आणि दीर्घकाळात रोगप्रतिकारशक्ती कमी होऊन कर्करोगाचा धोका वाढतो. त्याऐवजी नैसर्गिक आणि सौम्य रंगाची उत्पादने निवडा.
उत्तर: फळ किंवा भाजी हातात घेऊन हलकेच दाबून पहा. ती ठोस आणि कुरकुरीत असावी, खूप मऊ किंवा सडलेली असू नये. ताज्या वस्तूंमध्ये जंतू वाढण्याची शक्यता कमी असते, ज्यामुळे आरोग्य सुरक्षित राहते आणि पैसेही वाचतात.
उत्तर: हंगामातील उत्पादने स्वस्त, चविष्ट आणि पूर्णपणे नैसर्गिक असतात. वर्षभर मिळणाऱ्या गोष्टींमध्ये सुधारित बियाणे किंवा रसायने असू शकतात. हंगामानुसार खरेदी केल्याने चांगले पोषण मिळते आणि रासायनिक धोक्यापासून संरक्षण होते.