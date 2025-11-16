English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

रासायनिक रंग अन् दूषित पाण्याचा वापर, तुम्हीपण बाजारातून भाज्या-फळे घेताय? 'अशी' घ्या काळजी!

Buying vegetables and fruits: फळे-भाज्यांचा रंग जर अतिशय भडक आणि कृत्रिम वाटत असेल, तर ते रासायनिक प्रक्रियेने रंगवलेले असू शकतात.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 16, 2025, 10:22 PM IST
रासायनिक रंग अन् दूषित पाण्याचा वापर, तुम्हीपण बाजारातून भाज्या-फळे घेताय? 'अशी' घ्या काळजी!
फळ भाज्या

Buying vegetables and fruits: मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांच्या बाजारात भाज्या आणि फळे इतकी चमकदार दिसतात की, ग्राहक लगेच आकर्षित होतात. पण हा चमकदारपणा नैसर्गिक नसून, रासायनिक पदार्थ किंवा इंजेक्शनमुळे येत असतो. अशी उत्पादने आरोग्यासाठी धोकादायक ठरतात. त्यामुळे खरेदी करताना काही सोप्या गोष्टी लक्षात ठेवा, जेणेकरून कुटुंब निरोगी राहील.

Add Zee News as a Preferred Source

चमकदार रंग टाळा

फळे-भाज्यांचा रंग जर अतिशय भडक आणि कृत्रिम वाटत असेल, तर ते रासायनिक प्रक्रियेने रंगवलेले असू शकतात. उदाहरणार्थ, टोमॅटो किंवा सफरचंदांना इंजेक्शन देऊन लालसर केले जाते. असे पदार्थ खाल्ल्याने उलट्या, अतिसार होऊ शकतो. शिवाय, दीर्घकाळात रोगप्रतिकारशक्ती कमी होऊन कर्करोगासारखे गंभीर आजार उद्भवू शकतात. नैसर्गिक रंग असलेली, सौम्य चमक असलेली उत्पादने निवडा.

पोत आणि ताजेपणा तपासा

भाजी किंवा फळ हातात घेऊन दाबून पहा. ते खूप मऊ किंवा सडलेले वाटले तर टाळा. ताज्या भाज्या ठोस आणि कुरकुरीत असतात. मऊ झालेली फळे लवकर खराब होतात आणि त्यात जंतू वाढण्याची शक्यता असते. अशी खरेदी टाळल्याने पैशाची बचत तर होतेच, पण आरोग्यही सुरक्षित राहते.

वास आणि नैसर्गिक सुगंध ओळखा

चांगल्या फळांना त्यांचा स्वतःचा मधुर वास येतो, जसे आंब्याचा गोड सुगंध. जर वास नसेल किंवा रासायनिक गंध येत असेल, तर ते कृत्रिमरीत्या पिकवलेले असू शकतात. भाज्यांना ताज्या मातीचा वास यावा. असे निवडल्याने चव चांगली मिळते आणि आरोग्याला हानी होत नाही.

हंगामानुसार खरेदी करा

प्रत्येक फळ-भाजीचा स्वतःचा मोसम असतो. हंगामात मिळणाऱ्या गोष्टी स्वस्त, चविष्ट आणि निरोगी असतात. वर्षभर उपलब्ध असलेल्या वस्तूंमध्ये सुधारित बियाणे किंवा रसायने वापरली जातात. उदाहरणार्थ, उन्हाळ्यात तरबूज, पावसाळ्यात भेंडी घ्या. यामुळे नैसर्गिक पोषण मिळते.

दूषित पाणी आणि बाहेरची चमक 

शहराजवळील शेतात सांडपाण्याने भाज्या पिकवल्या जातात. यात जीवाणू, विषाणू आणि भारी धातू असतात, ज्यामुळे कॉलरा, टायफॉईड, कावीळ सारखे रोग होतात. तसेच, फळांना मेणाचा थर देऊन चमकवले जाते, जो धुवूनही पूर्ण निघत नाही. अशी उत्पादने टाळा आणि पाण्याने नीट धुवा.
एकूणच, बाजारातून भाज्या-फळे घेताना डोळसपणे वागा. नैसर्गिक, हंगामी आणि ताज्या गोष्टी निवडल्याने आरोग्य उत्तम राहील आणि रासायनिक धोक्यापासून संरक्षण मिळेल.

FAQ 

प्रश्न: बाजारातून भाज्या आणि फळे घेताना चमकदार रंग का टाळावा?

उत्तर: चमकदार आणि भडक रंग बहुतेकदा रासायनिक पदार्थ किंवा इंजेक्शनमुळे येतो. अशी फळे-भाज्या खाल्ल्याने उलट्या, अतिसार होऊ शकतो आणि दीर्घकाळात रोगप्रतिकारशक्ती कमी होऊन कर्करोगाचा धोका वाढतो. त्याऐवजी नैसर्गिक आणि सौम्य रंगाची उत्पादने निवडा.

प्रश्न: भाज्या-फळांची ताजेपणा कशी तपासावी?

उत्तर: फळ किंवा भाजी हातात घेऊन हलकेच दाबून पहा. ती ठोस आणि कुरकुरीत असावी, खूप मऊ किंवा सडलेली असू नये. ताज्या वस्तूंमध्ये जंतू वाढण्याची शक्यता कमी असते, ज्यामुळे आरोग्य सुरक्षित राहते आणि पैसेही वाचतात.

प्रश्न: हंगामी फळे-भाज्या निवडण्याचे फायदे काय?

उत्तर: हंगामातील उत्पादने स्वस्त, चविष्ट आणि पूर्णपणे नैसर्गिक असतात. वर्षभर मिळणाऱ्या गोष्टींमध्ये सुधारित बियाणे किंवा रसायने असू शकतात. हंगामानुसार खरेदी केल्याने चांगले पोषण मिळते आणि रासायनिक धोक्यापासून संरक्षण होते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Buying vegetablesBuying fruitsfruits market Riskchemical dyesContaminated Water

इतर बातम्या

पुण्यातील हिंजवडी IT पार्कमध्ये 15 वर्षांपासून सॉफ्टवेअर इ...

महाराष्ट्र बातम्या