हाडांमध्ये कट-कट असा आवाज येतोय, कॅल्शियमची कमतरता हे एकच कारण नाही, 5 लक्षणे देखील ठरतात महत्त्वाची

Symptoms of Calcium Deficiency in Bones:लहानपणापासूनच आपल्याला शिकवले जाते की आपले शरीर हाडांपासून बनलेले आहे. ही हाडे शरीराला आकार, ताकद आणि आधार देतात आणि मेंदूचे रक्षण करणारी कवटी आणि हृदय आणि फुफ्फुसांचे रक्षण करणाऱ्या बरगड्या यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या अवयवांचे संरक्षण करतात. म्हणून, मजबूत हाडे आवश्यक आहेत आणि पुरेसे कॅल्शियम असणे आवश्यक आहे. जर शरीरात कॅल्शियमची पातळी कमी झाली तर त्याचे परिणाम प्रथम हाडांवर आणि नंतर तुमच्या जीवनशैलीवर जाणवतात. कमकुवत हाडे तुमच्या संपूर्ण शरीराच्या रचनेवर परिणाम करतात. म्हणूनच, आज आम्ही तुम्हाला पाच प्रमुख लक्षणांबद्दल सांगत आहोत जे तुमच्या हाडांमध्ये कॅल्शियमची कमतरता दर्शवितात.
हाडे आणि सांधेदुखी
कॅल्शियमच्या कमतरतेचे सर्वात प्रमुख लक्षण म्हणजे हाडे आणि सांधेदुखी. सुरुवातीला ही वेदना अनेकदा सौम्य असते, परंतु नंतर हळूहळू वाढते. जर कॅल्शियमची कमतरता दीर्घकाळ राहिली तर ऑस्टियोपेनिया किंवा ऑस्टियोपोरोसिससारखे आजार होऊ शकतात. हे देखील वाचा - न्यूमोनिया मुलांवर वेगाने परिणाम करत आहे; ते टाळण्यासाठी या ३ लसी घ्या.
पेटके येणे
कॅल्शियमच्या कमतरतेचे आणखी एक महत्त्वाचे लक्षण म्हणजे स्नायू कडक होणे, पेटके येणे किंवा मुंग्या येणे. ही लक्षणे विशेषतः पाय, हात किंवा बोटांमध्ये जाणवतात. रात्रीच्या वेळी हे पेटके कधीकधी अधिक तीव्र होतात, जे दर्शविते की शरीराच्या स्नायूंना पुरेसे कॅल्शियम मिळत नाही.
नखांवर आणि दातांवर परिणाम
जेव्हा शरीरात कॅल्शियमची कमतरता असते तेव्हा तुमचे नखे सहजपणे तुटतात आणि तुमच्या दातांच्या ताकदीवर परिणाम होतो. तुम्हाला दात किडणे, संवेदनशीलता आणि हिरड्या दुखणे यासारखी लक्षणे जाणवू शकतात. या कमतरतेचा लहान मुलांमध्ये दातांच्या विकासावरही परिणाम होतो.
थकवा आणि अशक्तपणा
कॅल्शियम तुमच्या शरीरात ऊर्जा निर्मितीमध्ये भूमिका बजावते. कमतरतेमुळे सतत थकवा, अशक्तपणा किंवा आळस येऊ शकतो, ज्यामुळे दैनंदिन कामांवर परिणाम होतो. ही स्थिती कॅल्शियमच्या कमतरतेचे एक महत्त्वाचे सूचक देखील आहे.
हाडांच्या फ्रॅक्चरचा धोका वाढतो
कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे, वयानुसार किंवा त्यापूर्वी, हाडांची घनता कमी होते. यामुळे किरकोळ दुखापत किंवा पडूनही हाडे फ्रॅक्चर होऊ शकतात. ही समस्या वृद्ध लोकांमध्ये अधिक सामान्य आहे. म्हणून, तुम्हाला ही कमतरता दूर करण्याची आणि स्वतःची खूप काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. अस्वीकरण: प्रिय वाचकांनो, हा लेख फक्त सामान्य माहिती आणि सल्ला प्रदान करतो. तो कोणत्याही प्रकारे वैद्यकीय सल्ल्याचा पर्याय नाही. म्हणून, अधिक माहितीसाठी नेहमीच तज्ञांचा किंवा तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.