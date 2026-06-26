/नॉनस्टिक भांड्यांचा अति वापर पडू शकतो महागात; जाणून घ्या कारण

तुमच्या घरात नॉन स्टिक भांडी वापरत असतील तर सावध व्हा. नॉन स्टिक भांड्यात बनवलेल्या स्वयंपाकात मायक्रोप्लास्टिक आणि घातक रसायनं मिसळली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. ओरखडे उठलेल्या नॉनस्टिक भांड्यात बनवलेला स्वयंपाक विषापेक्षा कमी नसल्याचा अहवाल एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेनं प्रसिद्ध केला आहे. आधुनिक जीवनशैलीत स्वयंपाकघरात अनेक बदल झाले. या बदलांमध्ये प्रामुख्यानं स्वयंपाकाची भांडी बदलल्याचं दिसून येतंय. तांब्या-पितळेच्या भांड्याऐवजी आता स्टिलची भांडी वापरात आहेत. त्यातही आता केलेला स्वयंपाक करपू नये यासाठी नॉनस्टिक भांड्यांचा वापर होऊ लागला आहे.
नॉनस्टिक भांड्यांमुळं केलेला स्वयंपाक करपत नाही त्यामुळं अशी भांडी स्वयंपाकघरात वाढत गेली. पण आता या नॉनस्टिक भांड्यांच्या वापराचेही गंभीर साईड इफेक्ट समोर येऊ लागले आहेत. एका संधोशनात नॉनस्टिक भांड्यांमध्ये विषारी घटक असल्याची माहिती समोर आली. नॉनस्टिक भांडं तापत असताना त्यावरील थर हळूहळू निघून जातो, चमच्यामुळं भांड्यातील कोटिंगवर ओरखडे पडतात. ओरखड्यामुळं भांड्यातील कोटिंगमधील मायक्रोप्लास्टिक अन्नात मिसळतात. अन्नात मिसळलेले मायक्रो प्लास्टिक माणसासाठी विषापेक्षा कमी नसतात, नॉनस्टिक भांडं गरम केल्यावर त्यातून PFO नावाचा विषारी घटक बाहेर पडतो.
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नॉनस्टिक भांड्यांचा सततचा वापर म्हणजे वेगवेगळ्या आजारांना निमंत्रण दिल्यासारखं झालंय. नॉनस्टिक भांड्याच्या सततच्या वापरानं अनेक आजार होण्याची भीती तज्ज्ञ सांगतात. नॉनस्टिक भांड्यांचा वापर आरोग्यासाठी अपायकारक असल्याचे निष्कर्ष संशोधनातून पुढं आल्यानं पुन्हा पारंपारिक भांड्याच्या वापराकडं सामान्यांनी वळावं असा सल्ला तज्ज्ञ देताना दिसतात. त्यातही मातीची भांडी अधिक उपयुक्त असल्याचा दावा करण्यात आलाय.
माणूस जी मेहनत करतो ते दोनवेळचं अन्न सुखानं खाता यावं यासाठी पण ज्या भांड्यांत हे अन्न शिजवतो ते भांडंच जेवणात विष कालवत असेल तर ते गंभीर म्हणावं लागेल. त्यामुळं पुन्हा तांब्यापितळेची आणि ऍल्यूमिनिअमची भांडी वापरण्याकडं वळावं लागेल असं दिसू लागलंय. नुकत्याच केलेल्या एका संशोधनात असं आढळून आलं की, नॉन-स्टिक भांड्यांचा उपयोग करताना जपून करणे आवश्यक आहे. कारण, ही भांडी तापत असताना त्यावरील थर हळूहळू निघू लागतो. एखाद्या वेळी चम्मच अथवा इतर कारणांस्तव भांड्यावरील कोटिंगवर एक ओरखडा जरी पडला तर ते आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतं. कारण, या एका ओरखड्यामुळे नॉन-स्टिक कोटिंगच्या थरातील लाखो मायक्रोप्लास्टिक आणि विषारी घटक अन्नात मिसळली जावू शकतात. ज्यामुळे आरोग्याविषक गंभीर समस्या उद्भवण्याची शक्यता असते.