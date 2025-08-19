English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Cervical Cancer: महिलांनो, शरीरातील ही 10 लक्षणे म्हणजे गर्भाशयाच्या कॅन्सरची सुरुवात; आत्ताच डॉक्टरकडे जा!

Cervical Cancer Symptoms:  गर्भाशयाच्या कर्करोग सहसा हळूहळू विकसित होतो आणि त्याची लक्षणे दिसू लागताच तो शरीरात खूप पसरलेला असतो

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 19, 2025, 04:32 PM IST
Cervical Cancer: महिलांनो, शरीरातील ही 10 लक्षणे म्हणजे गर्भाशयाच्या कॅन्सरची सुरुवात; आत्ताच डॉक्टरकडे जा!
गर्भाशयाचा कर्करोग

Cervical Cancer Symptoms:  महिलांसाठी एक गंभीर पण अनेकदा दुर्लक्षित आरोग्य धोका म्हणजे गर्भाशयाच्या कर्करोग. हा एक कर्करोग आहे जो सहसा हळूहळू विकसित होतो आणि त्याची लक्षणे दिसू लागताच तो शरीरात खूप पसरलेला असतो. म्हणूनच वेळेवर तपासणी आणि सावधगिरी त्याच्या प्रतिबंधात महत्त्वाची भूमिका बजावते.

गर्भाशयाच्या कर्करोग म्हणजे काय?

हा कर्करोग गर्भाशयाच्या मुखात म्हणजेच गर्भाशय आणि योनीला जोडणाऱ्या भागात होतो. अमेरिकेत दरवर्षी सुमारे १३,००० महिलांमध्ये हे आढळून येते, तर स्तनाच्या कर्करोगाचे रुग्ण यापेक्षा अनेक पटीने जास्त (३ लाखांहून अधिक) आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे - सुरुवातीच्या टप्प्यात लक्षणे स्पष्टपणे दिसत नाहीत.

कोणती लक्षणे लक्षणे असू शकतात?

मासिक पाळी दरम्यान, सेक्स नंतर, रजोनिवृत्ती नंतर असामान्य रक्तस्त्राव होणे. खूप जास्त किंवा दीर्घकाळ मासिक पाळी येणे. योनीतून स्त्राव जास्त दुर्गंधीयुक्त किंवा पाण्यासारखा असेल किंवा त्यात रक्त असेल तर - या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका.संभोग दरम्यान ही वेदना सतत होत असेल तर ती संसर्गाचे किंवा वाढत्या कर्करोगाचे लक्षण असू शकते. पाठ, ओटीपोट किंवा पायांमध्ये वेदना आणि सूज असेल तर दुर्लक्ष करु नका. जर कर्करोग लिम्फ नोड्समध्ये पसरला तर त्यामुळे सूज किंवा वेदना होऊ शकतात. पाय जड किंवा सुजलेले वाटणे देखील चिंताजनक असू शकते.जर कोणत्याही आहार किंवा व्यायामाशिवाय वजन वेगाने कमी होत असेल तर डॉक्टरांकडून स्वतःची तपासणी करणे महत्वाचे आहे.जर पुरेशी झोप घेतल्यानंतरही अशक्तपणा कायम राहिला आणि लक्ष केंद्रित करणे कठीण झाले तर - ते शरीरातील एखाद्या गंभीर आजाराचे लक्षण असू शकते.

गर्भाशयाच्या ग्रीवेच्या कर्करोगाची कारणे काय आहेत?

एचपीव्ही संसर्ग (एचपीव्ही - ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस) हा विषाणू गर्भाशयाच्या कर्करोगाच्या जवळजवळ प्रत्येक प्रकरणासाठी जबाबदार आहे. तो लैंगिक संपर्काद्वारे पसरतो. यासाठी प्रतिबंध म्हणून 11-12 वर्षांच्या वयात एचपीव्ही लस देणे सर्वात प्रभावी आहे आणि 26 वर्षांपर्यंतचे तरुण देखील ते घेऊ शकतात.

प्रतिबंध हा सर्वोत्तम उपचार 

कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्तीमुळे, एचआयव्ही ग्रस्त महिलांमध्ये या कर्करोगाचा धोका वाढतो.प्रतिबंध हा सर्वोत्तम उपचार आहे. दरवर्षी स्त्रीरोगतज्ज्ञांकडून नियमित तपासणी करा.वेळोवेळी पॅप स्मीअर चाचणी करणे महत्वाचे आहे. यामुळे गर्भाशयाच्या मुखातील बदल वेळेवर ओळखता येतात.एचपीव्ही चाचणी देखील केली जाऊ शकते, ज्यामुळे धोका लवकर ओळखण्यास मदत होते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
women cervical cancerCervical Cancer symptomshealthआरोग्यमहिला गर्भाशयाच्या ग्रीवेचा कर्करोग

इतर बातम्या

श्रेयस अन् यशस्वीला Asia Cup मधून का वगळलं? अगरकरने सांगितल...

स्पोर्ट्स