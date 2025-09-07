'चंद्रग्रहणात बाळाला जन्म देणार नाही'? गर्भवती आईचा म्हणण्यावर डॉक्टरांनी दिलेलं उत्तर विचार करायला भाग पाडेल

गर्भधारणा हा खूप नाजूक काळ मानला जातो. या काळात महिला गर्भाशयात वाढणारे बाळ सुरक्षित राहावे म्हणून लहान-मोठी प्रत्येक खबरदारी घेतात. खास करुन चंद्रग्रहण येते तेव्हा अधिक काळजी वाढते. ग्रहणकाळातील सुतक गर्भवती महिलांसाठी चांगले नसते असा सामान्य समज आहे. अशा परिस्थितीत महिला या काळात विशेष खबरदारी घेतात. दरम्यान, ७ सप्टेंबर रोजी वर्षातील दुसरे चंद्रग्रहण होणार आहे, ज्याला ब्लड मून असेही म्हटले जात आहे.
या प्रसंगी डॉ. शैफाली यांनी इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आणि गर्भवती महिलांना महत्त्वाचा सल्ला दिला. त्यांनी सांगितले की, अलिकडेच एक महिला प्रसूतीसाठी रुग्णालयात आली होती, परंतु चंद्रग्रहणामुळे तिने प्रसूती करण्यास नकार दिला. डॉक्टर शैफाली यांनी स्पष्टपणे सांगितले की हे बरोबर नाही, कारण बाळंतपण ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत ग्रहणाची वाट पाहू शकत नाही.
डॉक्टर शैफाली यांनी इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये, त्यांनी एका महिलेला सांगितले की, 'वाणी, तुमची प्रसूती तारीख ७ सप्टेंबर आहे. ती पुढे ढकलता येणार नाही. आम्ही तुम्हाला दाखल करू आणि वेदना सुरू करू.' यावर महिलेने लगेच उत्तर दिले - 'नाही मॅडम, ७ सप्टेंबर रोजी चंद्रग्रहण आहे. त्या दिवशी घराबाहेर पडण्यासही मनाई आहे.' डॉक्टर शैफाली महिलेला समजावून सांगतात की ते चंद्रग्रहण असो किंवा सूर्यग्रहण, परंतु आपत्कालीन परिस्थितीत, जसे की रुग्णालयात दाखल होणे, ते करावेच लागते. स्त्रीरोगतज्ज्ञ म्हणतात की मला माहित आहे की वर्षातील दुसरे चंद्रग्रहण ७ सप्टेंबर रोजी होत आहे.
तज्ञ म्हणतात की चंद्रग्रहणाचा सुतक काळ १२:५८ वाजता सुरू होईल. यानंतर, तुम्ही लोक गर्भवती महिलेला जेवू देणार नाही किंवा झोपू देणार नाही. तसेच कोणत्याही तीक्ष्ण किंवा धोकादायक गोष्टींचा वापर करू देणार नाही. डॉक्टर म्हणतात की लोकांमध्ये असा गैरसमज आहे की जर गर्भवती महिलांनी चंद्रग्रहणाच्या वेळी वरीलपैकी कोणतेही काम केले तर बाळाची जीभ कापली जाईल किंवा बाळ कापले जाईल.
तज्ञ पुढे म्हणतात की ती सर्व गर्भवती महिलांना सांगू इच्छिते की या काळात, त्या त्यांना जे हवे ते खाऊ शकतात आणि त्यांना हवे तेव्हा झोपू शकतात, कारण या संदर्भात कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही की हे सर्व केल्याने बाळाला कोणतेही नुकसान होते. गर्भवती महिलांसाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांचे आराम. तसेच, जर तुमचे बाळ उलटे झाले नाही किंवा त्याची तारीख एकाच दिवशी असेल, तर तुम्ही ताबडतोब रुग्णालयात जावे, जेणेकरून तुमचे बाळ आणि तुम्ही दोघेही निरोगी राहाल.