/Expalin : छत्तीसगड कलिंगड प्रकरणात नेमकं काय चुकलं? किती वेळ आधी कापलेला कलिंगड खाण्यायोग्य असतं?

Watermelon Death Case : छत्तीसगडच्या रायपुर जांजगीर जिल्ह्यात एकाच कुटुंबातील 4 मुलांनी कलिंगड खाल्ल्याने एकाचा मृत्यू आणि तीन जणं गंभीर अवस्थेत होते. यामध्ये मुलांचं नेमकं काय चुकलं? कापलेला कलिंगड किती तासानंतर खाणं टाळावं तज्ज्ञ काय सांगतात?
उन्हाळ्यात सर्वाधिक जास्त फळ खाल्लं जात असेल तर ते आंब्या पाठोपाठ कलिंगड आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून कलिंगडाबाबत लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मुंबईतील पायधुनी परिसरातील डोकाडिया हे चौकोनी कुटूंबाचा एकाच दिवशी अंत झाला. त्यामध्ये कलिंगड हे कारण आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला होता. या कुटुंबाने बिर्याणी पाठोपाठ रात्री उशिरा कलिंगडाचे सेवन केल्याचं समोर आलं होतं. मात्र पोलिस तपासात बिर्याणी आणि कलिगंड दोन्हीही निर्दोष असल्याचं समोर आलं. यानंतर कलिंगड लोकं खायचा विचार करत असतानाच छत्तीसगडमधून अतिशय धक्कादायक माहिती समोर आली.
छत्तीसगडमधील रायपुर जिल्ह्यातील 15 वर्षीय मुलाचा कलिंगड खाल्ल्यानंतर मृत्यू झाला तर तीन जण गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल झाल्याची माहिती समोर आली. या घटनेनंतर पुन्हा एकदा कलिंगड दोषी आहे का? असा सवाल उभा राहिला आहे. कुटुंबियांनी पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, पालकांनी सकाळी घरात कलिंगड कापून ठेवलं होतं. हे कलिंगड मुलांनी फार उशिरा खाल्लं. यानंतर अतिसार, उलट्या आणि श्वसानाचा त्रास या मुलांना होऊ लागला. रुग्णालयात तात्काळ दाखल केल्यावर 15 वर्षीय तरुणाचा यामध्ये मृत्यू झाला तर इतर तिघं रुग्णालयात उपचार घेत असल्याची माहिती मिळाली. मृताची ओळख पोडी दलहा गावचा रहिवासी अखिलेश धिवार (१५) अशी पटली आहे. आजारी पडलेल्या इतर मुलांची ओळख आवारीद गावचा धिवार (४), खटोलाचा पिंटू धिवार (१२) आणि कोटगडचा हितेश धिवार (१३) अशी पटली आहे.
जिल्हा रुग्णालयातील सिव्हिल सर्जन डॉ. एस. कुजूर म्हणाले, "प्राथमिक माहितीनुसार, रविवारी संध्याकाळी मुलांनी घरी ठेवलेले कापलेले टरबूज खाल्ले. काही तासांनंतर, अखिलेशला उलट्या, जुलाब आणि श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. नंतर हीच लक्षणे इतर तीन मुलांमध्येही दिसू लागली. त्याची प्रकृती अधिकच खालावल्यावर कुटुंबीयांनी त्याला रुग्णालयात नेले, पण वाटेतच अखिलेशचा मृत्यू झाला. त्यानंतर, इतर मुलांमध्येही तशीच लक्षणे दिसू लागली आणि त्यांना तात्काळ जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले."
डॉक्टरांच्या मते, कापलेली फळे जास्त काळ उघडी ठेवल्यास त्यांमध्ये जिवाणूंची (बॅक्टेरिया) वेगाने वाढ होऊ शकते. उष्ण हवामानात हा धोका अधिक वाढतो. टरबूजसारख्या फळांमध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असते, त्यामुळे त्यात जिवाणू सहज वाढू शकतात. जर फळ रेफ्रिजरेटरमध्ये योग्य तापमानात ठेवले नाही किंवा त्यावर माश्या आणि धूळ बसली, तर संसर्गाचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो.
अन्नातून विषबाधा झाली याची लक्षणे
कापलेले कलिंगड खोलीच्या तापमानावर जास्त काळ साठवणे सुरक्षित नाही. तज्ञ आणि अन्न सुरक्षा संस्था काही गोष्टी कटाक्षाने पाळाव्यात असं सांगतात. खोलीच्या तापमानात हे फळ जास्तीत जास्त २ तासांत खावू शकता. जर हवामान खूप गरम असेल (३२ अंश सेल्सिअस), तर फक्त एका तासात ते फळ खावे. फ्रिजमध्ये (४ अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा कमी तापमानावर): अंदाजे 3-4 दिवस, पण तुम्ही ते जितक्या लवकर खाल, तितके ते सुरक्षित राहील. यूएस एफडीए (अन्न आणि औषध प्रशासन) नुसार, कापलेली फळे आणि भाज्या 2 तासांच्या आत फ्रिजमध्ये ठेवाव्यात, अन्यथा जिवाणूंची वेगाने वाढ होऊ शकते. कॅनेडियन सरकारच्या अन्न सुरक्षा सल्ल्यानुसार, कापलेले टरबूज फ्रिजमध्ये ठेवून चार दिवसांच्या आत खावे. एका संशोधन अभ्यासानुसार (सायन्सडायरेक्ट), जिवाणूंची वाढ कमी करण्यासाठी एफडीए ताजे कापलेले कलिंगड 41 अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा कमी तापमानावर साठवण्याची शिफारस करते.