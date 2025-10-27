English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Colon cleansing remedies : बद्धकोष्ठतेचा जुना त्रास, आतड्यांमधील मल खेचून बाहेर काढेल प्रेमानंद महाराजांचा 'हा' उपाय

जर तुम्हाला बद्धकोष्ठता सारख्या पोटाच्या समस्या असतील तर महाराजांनी सांगितलेला उपाय एकदा कराच. बद्धकोष्ठता टाळण्यासाठी, सकाळी प्रथम देवाचे स्मरण करा आणि नंतर कोमट पाणी प्या.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 27, 2025, 02:30 PM IST
निरोगी शरीर राखण्यासाठी, पोट स्वच्छ ठेवणे आणि शरीर हलके ठेवणे महत्वाचे आहे. बद्धकोष्ठता किंवा पोटदुखी मनाला चिडचिडे बनवू शकते आणि कोणत्याही कामात रस कमी करू शकते. कोणत्याही प्रकारच्या पोटदुखीला हलके घेऊ नये, कारण बहुतेक आजार येथूनच उद्भवतात. जर तुम्ही जड जेवण खाल्ले तर तुम्ही ही सवय ताबडतोब सोडून द्यावी. आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज जी म्हणतात की जड अन्न पचवणे कठीण असते, ज्यामुळे बद्धकोष्ठता, गॅस आणि आम्लता सारख्या समस्या उद्भवतात. पोटदुखी शरीर आणि मन दोन्ही कमकुवत करते.

पोट कसे स्वच्छ करावे? पोटात साचलेली घाण शेकडो आजारांना जन्म देते. महाराजांनी गॅस, आम्लता, आतड्यांसंबंधी घाण आणि बद्धकोष्ठता यासारख्या पोटाच्या आजारांवर काही उपाय (संदर्भ) सुचवले आहेत, जे तुम्ही तुमच्या आयुष्यात वापरून पहावेत.

उठल्यावर काय कराल?

महाराज जे यांनी स्पष्ट केले की तुमचा सकाळचा दिनक्रम तुमचे आरोग्य ठरवतो. बद्धकोष्ठता टाळण्यासाठी, उठल्यावर प्रथम देवाचे स्मरण करा आणि नंतर कोमट पाणी प्या. तुमच्या क्षमतेनुसार, वज्रासनात बसून अर्धा लिटर, एक लिटर किंवा तुम्हाला शक्य तितके पाणी हळूहळू प्या.

कोमट पाणी पिण्याचे फायदे

महाराजजींनी स्पष्ट केले की अशा प्रकारे पाणी पिल्याने आतड्यांमध्ये साचलेली घाण मऊ होते आणि ती बाहेर काढणे सोपे होते, पचन सुधारते. पाणी पिल्यानंतर थोडे चालल्याने शरीराला ऊर्जा मिळते आणि हवे असल्यास, तुम्ही थोडा वेळ विश्रांती देखील घेऊ शकता. दररोज ही सोपी सवय राखल्याने बद्धकोष्ठता, वायू आणि जडपणासारख्या समस्या दूर होतात आणि साधकाला भक्ती साधनावर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होते.

हलके आणि सात्विक अन्न खा

महाराजजींनी स्पष्ट केले की अन्नाचा उद्देश केवळ पोट भरणे नाही तर शरीराला चैतन्य प्रदान करणे आहे, म्हणून कमी, हलके आणि सात्विक अन्न खाणे सर्वोत्तम मानले जाते. जड आणि समृद्ध अन्न पचनसंस्थेवर भार टाकते, बद्धकोष्ठता निर्माण करते आणि मनाला आळस आणि तमसाकडे घेऊन जाते.

उपवास आणि पातळ मूग डाळ

महाराजजींनी स्पष्ट केले की जर तुम्हाला सतत बद्धकोष्ठतेचा त्रास होत असेल तर तुम्ही दोन किंवा तीन दिवस हलके उपवास करू शकता, फळे खाऊ शकता किंवा फक्त पातळ मूग डाळ खाऊ शकता. यामुळे पचनसंस्थेला आराम मिळतो आणि शरीराला अंतर्गत संतुलन राखण्यास मदत होते. तसेच, जड, तळलेले किंवा मसालेदार पदार्थ टाळा.

कोमट दुधात त्रिफळा पावडरसह 1 चमचा सायलियम हस्क मिसळून झोपण्यापूर्वी घेणे खूप फायदेशीर मानले जाते. सायलियम हस्कमधील विरघळणारे फायबर आतड्यांमध्ये पाणी शोषून घेते. ज्यामुळे मल मऊ आणि जड होतो, ज्यामुळे ते सहजपणे बाहेर पडते. त्रिफळा पावडर पचनसंस्थेला मजबूत करते, आतडे स्वच्छ करते आणि नियमित आतड्याची हालचाल राखते.

नियम पाळा

महाराजजींनी स्पष्ट केले की एक नियम नेहमी लक्षात ठेवावा की साधकाने आपले अर्धे पोट अन्नासाठी, एक चतुर्थांश पाणीासाठी आणि उरलेले चतुर्थांश हवेसाठी रिकामे ठेवावे, कारण हे संतुलन शरीरात ऊर्जा राखते आणि भक्तीची शक्ती विकसित करते.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

