Marathi News
  • Marathi News
  • हेल्थ
  • भारतात सर्वाधिक कंडोम विक्री कुठे होते? महाराष्ट्र, युपी, बिहार, दाक्षिणात्य राज्य नाही तर हे राज्य आघाडीवर

भारतात सर्वाधिक कंडोम विक्री कुठे होते? महाराष्ट्र, युपी, बिहार, दाक्षिणात्य राज्य नाही तर 'हे' राज्य आघाडीवर

Condom Sales In India: भारतात सर्वाधिक कंडोम कोणत्या राज्यात विकले जातात? असा प्रश्न विचारल्यास अनेकजण महाराष्ट्र, दिल्ली किंवा इतर उत्तरेमधील अथवा दक्षिणेतील राज्यांची नावं घेतील. मात्र या प्रश्नाचं खरं उत्तर ऐकून तुम्हालाही धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 3, 2026, 07:07 AM IST
कंडोम विक्रीत झालीये वाढ (प्रातिनिधिक फोटो)

Condom Sales In India: मागील दीड ते दोन दशकांमध्ये कंडोमबद्दल जनमानसामध्ये बरीच जागरूकता निर्माण झाली आहे. याच कारणामुळे कंडोमची मागणीही दिवसोंदिवस वाढत आहे. सुरक्षित लैंगिकसंबंधांसाठी कंडोम किती आवश्यक आहे याबद्दल अनेक जाहिराती आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमांमधूनही कॅम्पेन चालवली जातात. अगदी सरकारी स्तरावरही कंडोमच्या वापरासंदर्भात जनजागृतीच्या मोहिम हाती घेण्यात आल्याचं दिसून आलं आहे. त्यामुळेच कंडोमचा खप वाढल्याचं मागील काही वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास दिसून येतं. मात्र भविष्यात ही मागणी आणखी वाढणार असल्याचं एका अहवालातून समोर आलं आहे.

कंडोमची बाजारपेठ वाढणार

कंडोमच्या बाजारपेठेत वेगाने वाढ होत असल्याचं दिसून आलं आहे. एका अहवालानुसार 2024 ते 2035 दरम्यान, आशियातील कंडोमच्या बाजारपेठेत सरासरी वार्षिक वाढ ही 3 टक्क्यांपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. याचाच अर्थ पुढील दहा वर्षांमध्ये या बाजारपेठेत मोठी वाढ होणार आहे. मात्र भारतात ही बाजारपेठ वाढत असतानाच सर्वाधिक कंडोम कोणत्या देशात विकले जातात हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? तसेच भारतात सर्वाधिक कंडोमचा खप कुठे होतो माहितीये का? या जागेचं नाव वाचून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही.

आशियामध्ये सर्वात जास्त कंडोम कोणता देश विकतो?

एका अहवालानुसार, कंडोम विक्रीमध्ये आशियात पहिल्या स्थानी भारत नसून चीन असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. चीनमध्ये अंदाजे 5.8 अब्ज कंडोम विकले जातात. चीन हा आशियातील कंडोमचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. भारत या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि तुर्की तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

भारतात सर्वाधिक कंडोम विक्री कुठे होते?

सर्वाधिक कंडोम विक्री होणाऱ्या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश दुसऱ्या स्थानी आहे. तर पहिल्या स्थानी महाराष्ट्राला लागून असलेला दादरा आणि नगर हवेली हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य विभागाने 2021-22 मध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणात असे आढळून आले की दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये सर्वाधिक कंडोम विक्री होते. महानगरांमध्ये कंडमोला जास्त मागणी आहे.

ग्रामीण भारतातही कंडोमचा वापर वाढत आहे. सर्वोक्षणात असे आढळून आले की दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये 10 हजारांपैकी 993 जोडप्यांनी कंडोमचा वापर केला होता. तर आंध्रमध्ये ही संख्या 10 हजारांपैकी 978 इतकी आहे. भारतात दरवर्षी 330.7 लाख कंडमोची विक्री होते. या आकडेवारीकडे पाहात कंडोमच्या वापरासंदर्भात अधिक जनजागृती होणं आवश्यक असल्याचंही अधोरेखित होत आहे.

