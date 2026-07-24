/स्टेज 2 लिव्हर कॅन्सरनंतर दीपिका कक्करची जीवनशैली बदलली; जाणून घ्या तिची डाएट

अभिनेत्री दीपिका कक्कर मागील काही महिन्यांपासून सातत्याने कॅन्सरशी झुंज देत आहे. तिने युट्यूबवर देखील काही व्हिडिओ शेअर केले आहेत, यामध्ये तिने तिच्या तब्ब्येतीची माहिती दिली होती. दीपिका कक्करला 2025मध्ये स्टेज 2 लिव्हर कॅन्सरचे निदान झाले होते, ज्यानंतर 14 तासांच्या रोबोटिक शस्त्रक्रियेद्वारे दीपिकाची गाठ काढण्यात आली आणि ती कॅन्सरमुक्त झाली. नवीन गाठी तयार झाल्यामुळे तिच्या दुखापतीमध्ये आणखी बिघाड झाला होता. त्यामुळे दीपिकाला आता नियमितपणे इम्युनोथेरपी, स्कॅन आणि रक्त तपासण्या इत्यादी कराव्या लागतात. दरम्यान, दीपिका तिच्या यूट्यूब चॅनलद्वारे तिच्या चाहत्यांना तिच्या आरोग्याबद्दल सतत माहिती देत असते. आता तिने सोशल मिडियावर आणखी एक पोस्ट शेअर केली आहे.
एका अलीकडील व्लॉगमध्ये, दीपिकाने सांगितले आहे की कॅन्सरमुक्त झाल्यानंतर ती आता कोणत्या प्रकारचा आहार घेते आणि स्वतःला निरोगी ठेवण्यासाठी काय करते. दीपिका म्हणते की निरोगी राहण्यासाठी आणि कोणत्याही आजारातून बरे होण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपला आहार. तिने सांगितले की तिने तिच्या आहारात अनेक छोटे बदल केले आहेत. ती म्हणते की आहार सांभाळायला वेळ लागतो, कारण कधीकधी आपल्याला एखादी गोष्ट खाण्याची तीव्र इच्छा होते, पण उपलब्ध साहित्यानुसार जेवण तयार करणे महत्त्वाचे आहे. अभिनेत्रीने तिच्या आहाराबद्दल सविस्तर सांगितले आहे
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आपल्या आहाराबद्दल बोलताना दीपिका म्हणाली की, प्रत्येकाचे शरीर वेगळे असते, त्यामुळे त्यांच्या खाण्याच्या सवयी वेगवेगळ्या असू शकतात. रात्रीच्या जेवणासाठी दीपिका बाजरीचे पराठे बनवते आणि ते भाज्या, डाळ आणि सॅलडसोबत खाते. व्हिडिओमध्ये, पराठ्यांसाठी पीठ मळताना दीपिका त्यात जिरेपूड, कांदा, उकळलेला पालक, तूप, लसूण आणि उरलेली डाळ घालते. दीपिका योग्य पदार्थ खाण्याचा, योग्य वेळी खाण्याचा आणि प्रत्येक जेवणानंतर थोडा वेळ चालण्याचा सल्ला देते. हे फक्त वेगाने किंवा जोमाने चालण्यानेच नव्हे, तर सामान्यपणेही करता येते.
दीपिकाने तिच्या प्रकृतीबद्दल माहिती देताना सांगितले की, तिला अनेकदा मळमळ जाणवते. तिच्या तोंडात पुन्हा अल्सर होऊ लागले आहेत. ती म्हणते की, विशेषतः सध्याच्या काळात ती तिच्या आहाराबाबत तडजोड करू शकत नाही. दीपिका कक्कर सध्या तिच्या आजारपणामुळे चर्चेत आहे. ही अभिनेत्री यकृताच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कर्करोगाशी झुंज देत होती. त्यानंतर तिने इम्युनोथेरपी सुरू केली. सध्या तिच्या आजारावर उपचार सुरू आहेत. ती सोशल मीडियावर तिच्या उपचारांबद्दलची माहिती नियमितपणे देत असते.