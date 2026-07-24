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स्टेज 2 लिव्हर कॅन्सरनंतर दीपिका कक्करची जीवनशैली बदलली; जाणून घ्या तिची डाएट

नवीन गाठी तयार झाल्यामुळे तिच्या दुखापतीमध्ये आणखी बिघाड झाला होता. त्यामुळे दीपिकाला आता नियमितपणे इम्युनोथेरपी, स्कॅन आणि रक्त तपासण्या इत्यादी कराव्या लागतात. कॅन्सरमुक्त झाल्यानंतर ती आता कोणत्या प्रकारचा आहार घेते यासंदर्भात तिने चाहत्यांना माहिती दिली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 24, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:08 PM IST
स्टेज 2 लिव्हर कॅन्सरनंतर दीपिका कक्करची जीवनशैली बदलली; जाणून घ्या तिची डाएट
Image Credit: कॅन्सरवर मात केल्यानंतर दीपिका कक्करने डाएट प्लॅनचा केला खुलासा (Photo - AI)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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