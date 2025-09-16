English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
खूप दिवस डिटॉक्स चहा पिणे आरोग्यासाठी चांगले आहे की हानिकारक? जाणून घ्या तज्ज्ञांकडून

आजकाल फिटनेस आणि निरोगी जीवनशैलीची क्रेझ वाढत आहे. वजन कमी करण्यासाठी, पोट साफ करण्यासाठी आणि शरीरातील विषारी पदार्थांपासून मुक्त करण्यासाठी लोक विविध पद्धतींचा अवलंब करतात. येथे जाणून घ्या, डिटॉक्स चहा दीर्घकाळ आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे की हानिकारक.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 16, 2025, 12:01 AM IST
Detox tea good or bad for health what expert says

आजकाल, जर सोशल मीडियावर कोणत्याही आरोग्य पेयाची सर्वाधिक चर्चा होत असेल तर ती डिटॉक्स चहा आहे. सेलिब्रिटीपासून ते फिटनेस इन्फ्लुएंसरपर्यंत, सर्वजण त्याचे वर्णन त्यांच्या आरोग्याचे आणि सौंदर्याचे रहस्य म्हणून करतात. सकाळी रिकाम्या पोटी एक कप डिटॉक्स चहा पिणे आता अनेक लोकांची रोजची सवय बनली आहे. असा दावा केला जातो की या चहामुळे शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर पडतात, वजन कमी होते, त्वचा चमकदार होते आणि उर्जेची पातळी देखील वाढते.

खरं तर डिटॉक्स टी हे हर्बल टीचे मिश्रण आहे, ज्यामध्ये ग्रीन टी, लिंबू, आले, हळद, एका जातीची बडीशेप, दालचिनी आणि इतर अनेक औषधी वनस्पती मिसळल्या जातात. यातील काही घटक आरोग्यासाठी निश्चितच फायदेशीर आहेत. पण जेव्हा त्यांना पॅकेजिंग आणि आकर्षक जाहिरातींसह 'डिटॉक्स'चा टॅग दिला जातो तेव्हा ते अचानक लोकांचे प्राधान्य बनते. 

डिटॉक्स टीचे संभाव्य फायदे

मध्यम प्रमाणात डिटॉक्स टी पिल्याने निश्चितच काही फायदे होऊ शकतात. त्यात असलेले ग्रीन टी आणि औषधी वनस्पती शरीरात असलेल्या फ्री रॅडिकल्सशी लढणारे अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असतात. यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते, पचन सुधारते आणि शरीर हलके वाटते. काही लोकांना ते पिल्यानंतर कमी पोटफुगी आणि जास्त ऊर्जा जाणवते.

डिटॉक्स टीचे तोटे आणि धोके

प्रत्येकासाठी जास्त काळ डिटॉक्स टी पिणे सुरक्षित नाही. कधीकधी त्यात जुलाब मिसळले जातात, ज्यामुळे वारंवार आतड्यांसंबंधी हालचाल होण्याची समस्या उद्भवते. जर हे सतत होत राहिले तर डिहायड्रेशन आणि शरीरात खनिजांची कमतरता असू शकते. जास्त काळ सेवन केल्याने मूत्रपिंड आणि यकृतावर अतिरिक्त दबाव येऊ शकतो. याशिवाय, काही लोकांना त्यात असलेल्या औषधी वनस्पतींपासून ऍलर्जी किंवा आम्लता देखील असू शकते.

डिटॉक्स टी प्रभावी की हानिकारक

अधूनमधून डिटॉक्स टी घेणे हानिकारक नाही, परंतु दररोज दीर्घकाळ पिणे धोकादायक असू शकते. विशेषतः गर्भवती महिला, स्तनपान करणाऱ्या महिला, रक्तदाब किंवा हृदयरोगी आणि औषधे घेणाऱ्या लोकांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्याशिवाय ते पिऊ नये.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
detox teateas effective or harmfuldetox teas effectivedetox teas harmful

