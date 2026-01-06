English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • हेल्थ
  • डायबिटिस कंट्रोल करतील हे 4 पदार्थ, आठवड्याभरात मिळेल रिझल्ट

डायबिटिस कंट्रोल करतील 'हे' 4 पदार्थ, आठवड्याभरात मिळेल रिझल्ट

आजकाल मधुमेह हा एक सामान्य आजार बनला आहे, परंतु वेळेवर त्यावर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी, तुम्हाला केवळ औषधांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही; काही पदार्थ देखील प्रभावी आहेत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 6, 2026, 11:09 PM IST
डायबिटिस कंट्रोल करतील 'हे' 4 पदार्थ, आठवड्याभरात मिळेल रिझल्ट

आजकाल बहुतेक लोक मधुमेहाने ग्रस्त आहेत. खरं तर, मधुमेह ही एक अशी स्थिती आहे जी केवळ आहाराद्वारेच बरी होऊ शकते आणि हा आहार देखील सर्वात मोठी समस्या बनू शकतो. तथापि, जर तुम्ही तुमच्या आहाराकडे लक्ष दिले आणि तुमच्या दैनंदिन आहारात कमी ग्लायसेमिक आणि फायबरयुक्त पदार्थ समाविष्ट केले तर रक्तातील साखर नियंत्रित करता येते. तज्ञांचे म्हणणे आहे की काही भाज्या आणि वनस्पती-आधारित पदार्थ शरीरात साखरेचे शोषण कमी करतात आणि इन्सुलिनचे शोषण सुधारतात. तर, अशा चार पदार्थांबद्दल जाणून घेऊया जे फक्त ७ दिवसांत रक्तातील साखर कमी करण्यास मदत करू शकतात आणि तुम्हाला चांगले आयुष्य देऊ शकतात.

Add Zee News as a Preferred Source

मधुमेहासाठी भेंडी
तुम्हाला कदाचित माहित असेल की भेंडी मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. खरं तर, त्यात विरघळणारे फायबर असते, जे आतड्यांमध्ये साखरेचे शोषण कमी करते. भेंडीचे पाणी किंवा भाजीपाला खाल्ल्याने रक्तातील साखर नियंत्रित होण्यास मदत होते. तज्ञांचे म्हणणे आहे की तुमच्या दैनंदिन आहारात भेंडीचा समावेश केल्याने जेवणानंतर साखरेची पातळी स्थिर राहण्यास मदत होते.

अ‍ॅव्होकॅडो 
आजकाल आपल्या देशातील लोकही त्याचे सेवन करू लागले आहेत. संशोधनातून असे दिसून आले आहे की अ‍ॅव्होकॅडोमध्ये निरोगी चरबी आणि फायबर भरपूर प्रमाणात असतात. त्यात कार्बोहायड्रेट्स कमी असतात, जे रक्तातील साखरेच्या जलद वाढीस प्रतिबंध करतात. ते सेवन केल्याने शरीरात इन्सुलिन संवेदनशीलता वाढते. तुम्ही ते सॅलड, स्मूदी किंवा नाश्त्याच्या जेवणात समाविष्ट करू शकता, जे तुम्हाला जास्त काळ पोट भरण्यास मदत करते आणि जास्त खाण्यापासून रोखते.

मशरूम 
हिवाळ्यात मशरूम हा एक लोकप्रिय पर्याय आहे. तज्ञ म्हणतात की मशरूममध्ये कॅलरीज आणि कार्बोहायड्रेट्स कमी असतात, परंतु ते फायबर, प्रथिने आणि अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध असतात. हे सर्व घटक रक्तातील साखर स्थिर करण्यास मदत करतात आणि वजन नियंत्रणात देखील मदत करतात. मधुमेही मशरूम करी, सूप किंवा स्टिर-फ्राय खाऊ शकतात.

टोफू
टोफू हे सोयाबीनपासून बनवलेले एक उत्तम वनस्पती प्रथिने आहे आणि ते एक लोकप्रिय पर्याय आहे. त्यात कार्बोहायड्रेट्स कमी आणि प्रथिने जास्त असतात, जे रक्तातील साखरेची पातळी राखण्यास मदत करते. ते सेवन केल्याने तुम्हाला जास्त काळ पोट भरण्यास मदत होते आणि साखरेची इच्छा कमी होते. तज्ञ म्हणतात की ते टाइप २ मधुमेहासाठी विशेषतः फायदेशीर आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
food for diabetesfoods to lower blood sugarfoods to control diabetes

इतर बातम्या

आता पेन्शनचं टेन्शन कायमचं मिटलं; 'हे' सरकारी प्ल...

भारत