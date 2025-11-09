English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

रात्री चुकूनही खाऊ नका 'हे' पदार्थ, फॅटी लिव्हरची समस्या 100 पटीने वाढेल

Foods Causing Fatty Liver : आपण रात्री काय खातो? यावर तुमचं आरोग्य अवलंबून असतं. असे काही पदार्थ खाल्ल्यामुळे फॅटी लिव्हरचा त्रास होऊ शकतो. जाणून घ्या अशा पदार्थांची संपूर्ण यादी. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 9, 2025, 10:28 PM IST
रात्री चुकूनही खाऊ नका 'हे' पदार्थ, फॅटी लिव्हरची समस्या 100 पटीने वाढेल

Night Foods That Damage Liver: आजकाल लोक दिवसभर कामात व्यस्त असतात आणि रात्री आरामात जेवतात. पण हीच चूक महागात पडत आहे. या रात्रीच्या जेवणाचा आपल्या आरोग्यावर अनेकदा परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः जेव्हा आपण रात्री तळलेले पदार्थ, जड जेवण किंवा गोड पदार्थ खातो आणि नंतर लगेच झोपतो तेव्हा ते यकृतावर अतिरिक्त दबाव आणते. या सवयींमुळे हळूहळू फॅटी लिव्हरसारखे आजार होतात. फॅटी लिव्हर ही अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये यकृताच्या पेशींमध्ये चरबी जमा होते. जेव्हा ही चरबी यकृताच्या एकूण वजनाच्या 5-10 टक्क्यांपेक्षा जास्त असते तेव्हा त्याला फॅटी लिव्हर म्हणतात. दोन प्रकार आहेत: अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर (मद्यपींमध्ये) आणि नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर (खराब खाण्याच्या सवयी, लठ्ठपणा किंवा मधुमेहामुळे). चांगली बातमी अशी आहे की योग्य दिनचर्या आणि आहाराने ते टाळता येते.

Add Zee News as a Preferred Source

रात्री कोणते पदार्थ खाणे टाळावेत?

तळलेले पदार्थ: रात्री समोसे, पुरी, पकोडे किंवा तळलेले भात यासारखे जड आणि तळलेले पदार्थ खाल्ल्याने यकृतात चरबी जमा होऊ शकते.

जास्त गोड पदार्थ किंवा मिष्टान्न: रात्री गोड पदार्थ, केक किंवा साखरेचे प्रमाण जास्त असणे: इन्सुलिनची पातळी वाढते आणि चरबी साठवण्याचे प्रमाण वाढते.

अल्कोहोल किंवा सोडा पेये: हे थेट यकृताला हानी पोहोचवतात आणि फॅटी लिव्हरचा धोका वाढवतात.

जास्त मांसाहारी पदार्थ: रात्री जास्त मसालेदार किंवा तळलेले मांसाहारी पदार्थ खाल्ल्याने पचनक्रिया मंदावते आणि यकृतावर दबाव येतो.

जेवणानंतर लगेच झोपणे: ही सवय चयापचय मंदावते, ज्यामुळे पचनक्रिया बिघडते आणि यकृतामध्ये चरबी जमा होते.

असे केल्यास कोणती लक्षणे उद्भवू शकतात?

पोटाच्या उजव्या बाजूला सौम्य वेदना किंवा जडपणा
थकवा आणि अशक्तपणा
भूक न लागणे
अचानक वजन वाढणे किंवा कमी होणे
त्वचा आणि डोळ्यांचा पिवळापणा (गंभीर प्रकरणांमध्ये)
जर ही लक्षणे दिसली तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्वाचे आहे.

फॅटी लिव्हर टाळण्यासाठी काय करावे?

रात्रीचे जेवण हलके आणि लवकर करा (सायंकाळी ७-८ वाजेपर्यंत).

तुमच्या आहारात पालक, ब्रोकोली, लिंबू, ताक आणि ग्रीन टी सारखे पदार्थ समाविष्ट करा.

अल्कोहोल, तळलेले पदार्थ आणि गोड पदार्थांचे सेवन मर्यादित करा.

दररोज ३० मिनिटे चालणे किंवा हलका व्यायाम करा.

त्रिफळा पावडर किंवा अभयरिष्ट सारखे आयुर्वेदिक उपाय स्वीकारा.

रात्रीचे जेवण हे फक्त पोट भरण्यासाठी नाही तर आरोग्य राखण्यासाठी आहे. चुकीचे अन्न खाणे किंवा जेवल्यानंतर लगेच झोपणे यकृताला हानी पोहोचवू शकते. फॅटी लिव्हर हा एक गंभीर परंतु टाळता येणारा आजार आहे; तुम्हाला फक्त योग्य माहिती आणि थोडी सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Foods causing fatty liverFatty liver diet mistakesnight foods that damage livernighttime eatingfatty liver risk

इतर बातम्या

बिबट्यांची दहशत महिलांची शक्कल, बिबट्यापासून संरक्षण व्हावं...

महाराष्ट्र बातम्या