कोलन कॅन्सरची 'ही' लपलेली लक्षणं दुर्लक्षित करू नका; डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे

कोलन कॅन्सर मोठ्या आतड्यात सुरू होतो. हा जगभरातील सर्वात सामान्य कर्करोगांपैकी एक आहे. दरवर्षी लाखो लोक या कर्करोगामुळे मरतात. परंतु, मोठ्या आतड्याच्या कर्करोगाची लक्षणे लवकर ओळखल्यास, वेळेवर उपचार सुरू करता येतात आणि जीव वाचवता येतो. त्यामुळे, मोठ्या आतड्याच्या कर्करोगाची लक्षणे समजून घेणे आणि त्याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. आरोग्य आणि फिटनेस तज्ञ डॉ. अन्नू यांनी सांगितले की, बहुतेक लोक याला पोटदुखी समजून दुर्लक्ष करतात. जर ही लक्षणे लवकर ओळखली गेली, तर त्यावर मोठ्या प्रमाणात उपचार करता येतात. चला, मोठ्या आतड्याच्या कर्करोगाच्या लक्षणांबद्दल जाणून घेऊया.
तुम्हाला जरजर वारंवार पोटदुखी, गॅस, पोट फुगणे किंवा पेटके येत असतील तर या या समस्या दीर्घकाळ राहतात. त्यामुळे तपासणी करणे गरेजेचे आहे, हे मोठ्या आतड्यात अडथळा असल्याचे लक्षण असू शकते, ज्यामुळे पोटदुखी होत आहे.
मोठ्या आतड्याच्या कर्करोगाचे लक्षणांमध्ये बऱ्याचदा शौचानंतर पोट पूर्णपणे रिकामे न वाटणे. शौच पूर्णपणे बाहेर नसल्यास किंवा शौचालयाला जाण्याची गरज भासणे हे देखील मोठ्या आतड्यातील समस्येचे लक्षण आहे.
जर तुम्हाला अनेक दिवस किंवा आठवड्यांपर्यंत तुमच्या शौचाच्या सवयींमध्ये सतत बदल जाणवत असतील, जसे की बद्धकोष्ठता किंवा वारंवार जुलाब होणे, तर याकडे दुर्लक्ष करू नका. हे मोठ्या आतड्याच्या कर्करोगाचे (कोलन कॅन्सरचे) प्रारंभिक लक्षण असू शकते.
जर तुम्ही तुमच्या आहारात किंवा व्यायामाच्या नित्यक्रमात कोणताही बदल केला नसेल, तरीही तुमचे वजन झपाट्याने कमी होत असेल, तर हे मोठ्या आतड्याच्या कर्करोगासारख्या (कोलन कॅन्सर) गंभीर वैद्यकीय स्थितीचे लक्षण असू शकते. तुम्हाला काही बदल जाणवल्यास, त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.
शौचातून लाल किंवा गडद रक्त पडणे हे एक गंभीर लक्षण असू शकते. लोक अनेकदा ही मूळव्याध आहे असे समजून त्याकडे दुर्लक्ष करतात, परंतु जर हे सतत होत असेल, तर तुम्ही डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा आणि तपासणी करून घ्यावी.
कधीकधी, काहीही न करताही थकवा येऊ शकतो, जो त्रासदायक ठरू शकतो. जरी लोक याला सामान्य मानत असले तरी, हे खरे नाही, कारण मोठ्या आतड्याच्या कर्करोगामुळे शरीरात लोहाची कमतरता निर्माण होऊ शकते. यामुळे अशक्तपणा आणि थकवा येऊ शकतो.
आपल्या आहारात तंतुमय पदार्थांचा समावेश करा आणि संपूर्ण धान्य, कडधान्ये व फळे खा. तसेच, लाल मांस आणि प्रक्रिया केलेले मांस यांचे सेवन मर्यादित करा, कारण यामुळे कर्करोगाचा धोका वाढतो. याव्यतिरिक्त, आपले वजन नियंत्रणात ठेवा आणि आपल्या दैनंदिन जीवनात व्यायामाचा समावेश करा.
अस्वीकरण – ही बातमी केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे. अधिक माहितीसाठी, तज्ञांचा सल्ला घ्या किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.