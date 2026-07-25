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कोलन कॅन्सरची 'ही' लपलेली लक्षणं दुर्लक्षित करू नका; डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे

मोठ्या आतड्याच्या कर्करोगाची लक्षणे समजून घेणे आणि त्याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. जर ही लक्षणे लवकर ओळखली गेली, तर त्यावर मोठ्या प्रमाणात उपचार करता येतात. चला, मोठ्या आतड्याच्या कर्करोगाच्या लक्षणांबद्दल जाणून घेऊया.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 25, 2026, 10:27 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:31 PM IST
कोलन कॅन्सरची 'ही' लपलेली लक्षणं दुर्लक्षित करू नका; डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे
Image Credit: कोलन कॅन्सरची &#039;ही&#039; लपलेली लक्षणं दुर्लक्षित करू नका (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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कोलन कॅन्सरची 'ही' लपलेली लक्षणं दुर्लक्षित करू नका; डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे
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